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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 17:49
ЛАД написав: sashaqbl написав:
..........
Щодо переговорної позиції - я вважаю, що зараз позиція в чомусь краща, в чомусь гірша.
З плюсів - у нас є зброя, є певні контракти на її поставки в майбутньому. Є навчені люди.
З мінусів - знищена економіка.
В росії з плюсів - навчилися використовуваати свої переваги в авіації та ракетному озброєнні.
з мінусів - спалили майже всі запаси техніки, фінансові запаси та запаси людей, втратичи частину ринків.
Наскільки ситуація погана для нас - цього вам не скаже ні Буданов, ні голова держстату. В будь якому разі, підписання стамбульських хотєлок Росії я й зараз назву зрадою.
На жаль, в 22 році важко було передбачити, наскільки високі ризики повторного приходу Трампа.
Не буду спорить, на мой взгляд, наши переговорные позиции заметно хуже, чем в 2022. Поставки оружия тогда уже начались. Оценивать варианты с Трампом не берусь.
"я й зараз назву зрадою":
Я свій прогноз вже писав. +/- поточна ЛБЗ, решта по стамбульським хотєлкам педерації, тобто зняття санкцій, обмеження для ЗСУ, відмова від НАТО, РФ - гарант...
И последний аргумент - почему-то не рыли "бліндажі і окопи" и раньше, до Зе.
потому, что до зели хватило мастерства "пропетлять". А у зели - не хватило. Потому с него и спрос.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 18:04
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
...............
Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.
Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.
Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.
Хоть какие-то аргументы привести можете?
За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази
"?
Це відповідь на цей пост:viewtopic.php?p=5747409#p5747409
Хоть какие-то аргументы привести можете? на підтвердження того що "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".
Могу.Не мы
являлись инициаторами войны. Это желание РФ. Мы могли избежать войны, пойдя на уступки РФ. Порошенко на это точно не шёл - доказано практикой. Юля тоже вряд ли пошла бы. Зе тоже не решился.
Поэтому "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".
Теперь ваша очередь, ответьте на вопрос, от которого вы всё время уходите: почему "якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було"?
Зауважу тільки що "в рази", тому що підготовна при Зе була мізерна. Відповідно більш-менш нормальна підготовка була б кращою "в рази".
При Зе была примерно такая же, как при По.
Если не согласны, докажите цифрами расходов на оборону. Или ещё чем-то объективным, а не просто голословными утверждениями.
И что вы называете "більш-менш нормальною підготовкою"?
ЛАД написав:
Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.
Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?
Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше.
Ні, не здається. Я вже вам писав(з аргументами) - ми не чехи в 1938. Ви знову приводите приклад чехів 1938 ... Який вміст писати вам "з аргументами" якщо ви їх не спиймаєте?
Чем мы отличаемся от чехов в 1938?
А Зеленський впирався і не раз. Зокрема він вперся і не покинув Україну в лютому 2022. Тим самим поламав багато планів "сильних світу цього".
Это не называется "впирався".
"в лютому 2022" ему никто не говорил: "Тікай, бо ніякої допомоги не дамо. І зброї не буде".
Ему предлагали
бежать, а не требовали
этого.
И, сомневаюсь, что лично вам кто-то с Запада сообщал о своих планах.
США не давали нам допомоги пів року, ви гадаєте "просто так"? А я думаю це було схиляння(тиск) на Зеленського до чогось.
Конспирология без меня.
И к чему его в результате "схилили"?
Или США сдались, не выдержали стойкости Зеленского?
Візьмемо корейську війну і припустимо США перестало допомагати Півд. Кореї пів року. Що б сталось? Напевно вона б програла війну. Тому звичайно на перемовинах роль США була визначальна і Півд. Корею змусили підписати мир.
Ні, у нас залежність від США не така тотальна, тому Зе може впертись. І це велика проблема(по-моєму).
"у нас залежність від США не така тотальна" только потому, что нам ещё и Европа помогает. Но, думаю, что США с Европой как-нибудь договорятся. Если США действительно захотят принудить нас к миру, то это сделать не очень сложно. И над возможностью Зе "упереться" я только посмеюсь. Возможностей у него меньше, чем у чехов в 1938. Те хотя бы сами производили оружие и имели хорошо укреплённые рубежи.
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ЛАД
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Додано: Сер 17 лип, 2024 18:07
ЛАД написав:
почему-то не рыли "бліндажі і окопи" и раньше, до Зе.
Та чё ))) рубежи на линии ЛДНР долго продержались, а вот Херсонская обл. - вопрос.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 18:14
sashaqbl написав:
Я свій прогноз вже писав. +/- поточна ЛБЗ, решта по стамбульським хотєлкам педерації, тобто зняття санкцій, обмеження для ЗСУ, відмова від НАТО, РФ - гарант...
А ти свій - не написав. Жодної конкретики. Повна окупація України - це теж завершення війни...
Трохи не зрозумів - Це так буде? Чи це так захоче Трамп? А якщо ми(Зе) на це не погодимось(майже очевидно що ми(Зе) не погодимось), то що тоді?
Але бачу що по суті
наші "прогнози" не сильно відрізняються. Хоча я вважаю що умови мирного договору за Трампом будуть значно кращі за твій прогноз. Твій прогноз надто песимістичний.
А в чому ми принципово розходимось - це в шляху України. Я вважаю що "поганий мир"(Трамп) краще ніж "вічна війна"(Байден). Ти ж вважаєш навпаки.
Також ми розходимось в оцінці позицій України. Я вважаю що позиції України погіршились. Зокрема - мотивація армії сильно впала(і буде падати), союзникам набридла ця війна і помагати будуть менше і в кінці кінців останні півтори роки ми тільки втрачаємо території, хоч і помаленьку.
Ти ж вважаєш що "зараз позиція[України] в чомусь краща, в чомусь гірша".
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Додано: Сер 17 лип, 2024 18:20
ЛАД написав:
Не буду спорить, на мой взгляд, наши переговорные позиции заметно хуже, чем в 2022. Поставки оружия тогда уже начались. Оценивать варианты с Трампом не берусь.
А ваши переговорные позиции - это чьи ?
В 2022 году россияне катались вокруг Харькова. Сейчас это есть ?
В 2022 году россияне почти полностью блокировали Чернигов. Сейчас это есть ?
В 2022 году россияне стояли под Киевом. Сейчас это есть ?
В 2022 году россияне были в Херсоне. Сейчас это есть ?
С позиций россиян, да.
Сейчас для них хуже, чем в 2022 году
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Додано: Сер 17 лип, 2024 18:26
pesikot написав:
В 2022 году россияне катались вокруг Харькова. Сейчас это есть ?
В 2022 году россияне почти полностью блокировали Чернигов. Сейчас это есть ?
В 2022 году россияне стояли под Киевом. Сейчас это есть ?
В 2022 году россияне были в Херсоне. Сейчас это есть ?
Ты реально думаешь, что сейчас это невозможно?)
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