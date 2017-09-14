Додано: Сер 17 лип, 2024 18:04

andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: ...............

Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.

Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко. ...............Якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було. А підготовка до війни точно була б кращою в рази і можливо б не злили стільки території в перший місяць(тиждень) війни.Нажаль Харків голосував за Зеленського, а на другому місці - Бойко.

Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.

Хоть какие-то аргументы привести можете?

За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою в рази"? Уже задавал вопрос. Вы не ответили. Повторю.Хоть какие-то аргументы привести можете?За счёт чего "підготовка до війни точно була б кращою"?

Це відповідь на цей пост:

viewtopic.php?p=5747409#p5747409

Хоть какие-то аргументы привести можете? на підтвердження того що "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля". Це відповідь на цей пост:Хоть какие-то аргументы привести можете? на підтвердження того що "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".

Зауважу тільки що "в рази", тому що підготовна при Зе була мізерна. Відповідно більш-менш нормальна підготовка була б кращою "в рази".

ЛАД написав: Мій прогноз - Трамп попробує завершити війну. Якщо Україна(Зеленський) не впреться то йому це вдасться.

Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?

Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше. Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете роль Зеленского?Против решения президента США (и неважно какого) Зеленский упереться не может. Спасибо, если не поступят как с чехами в 1938, когда их пригласили подписать уже готовое решение, а до этого ждали в приёмной. В этот раз оснований для такого больше.

Ні, не здається. Я вже вам писав(з аргументами) - ми не чехи в 1938. Ви знову приводите приклад чехів 1938 ... Який вміст писати вам "з аргументами" якщо ви їх не спиймаєте? Ні, не здається. Я вже вам писав(з аргументами) - ми не чехи в 1938. Ви знову приводите приклад чехів 1938 ... Який вміст писати вам "з аргументами" якщо ви їх не спиймаєте?

А Зеленський впирався і не раз. Зокрема він вперся і не покинув Україну в лютому 2022. Тим самим поламав багато планів "сильних світу цього".

предлагали

требовали

США не давали нам допомоги пів року, ви гадаєте "просто так"? А я думаю це було схиляння(тиск) на Зеленського до чогось.

Візьмемо корейську війну і припустимо США перестало допомагати Півд. Кореї пів року. Що б сталось? Напевно вона б програла війну. Тому звичайно на перемовинах роль США була визначальна і Півд. Корею змусили підписати мир.

Ні, у нас залежність від США не така тотальна, тому Зе може впертись. І це велика проблема(по-моєму).

Могу.являлись инициаторами войны. Это желание РФ. Мы могли избежать войны, пойдя на уступки РФ. Порошенко на это точно не шёл - доказано практикой. Юля тоже вряд ли пошла бы. Зе тоже не решился.Поэтому "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".Теперь ваша очередь, ответьте на вопрос, от которого вы всё время уходите: почему "якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було"?При Зе была примерно такая же, как при По.Если не согласны, докажите цифрами расходов на оборону. Или ещё чем-то объективным, а не просто голословными утверждениями.И что вы называете "більш-менш нормальною підготовкою"?Чем мы отличаемся от чехов в 1938?Это не называется "впирався"."в лютому 2022" ему никто не говорил: "Тікай, бо ніякої допомоги не дамо. І зброї не буде".Емубежать, а неэтого.И, сомневаюсь, что лично вам кто-то с Запада сообщал о своих планах.Конспирология без меня.И к чему его в результате "схилили"?Или США сдались, не выдержали стойкости Зеленского?"у нас залежність від США не така тотальна" только потому, что нам ещё и Европа помогает. Но, думаю, что США с Европой как-нибудь договорятся. Если США действительно захотят принудить нас к миру, то это сделать не очень сложно. И над возможностью Зе "упереться" я только посмеюсь. Возможностей у него меньше, чем у чехов в 1938. Те хотя бы сами производили оружие и имели хорошо укреплённые рубежи.