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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9083908490859086>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Завтра на голосування мають поставити питання під 200 млрд грн — законопроєкт №11146. Про будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.

Це дорогий, довготривалий, невчасний проєкт, зав'язаний на технологіях Pocaтома. Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики визнав, що він не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Але також №11146 має грубі процедурні порушення:

❌ Проєкт закону зареєстрували з порушення регламенту Ради та вимог закону про ядерні установки (ст. 5 Закону України № 2861-IV від 08.09.2005)

Коли законопроєкт має загальнодержавне значення — при його реєстрації потрібно додати пакет документів, щоб можна було все ретельно проаналізувати та завчасно виявити ризики. Інакше реєструвати такі законопроєкти в парламенті заборонено. При реєстрації законопроєкту №11146 не додали:

📌 техніко-економічне обґрунтування створення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення
результати оцінки впливу на довкілля
📌 звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону тощо

А ці документи вкрай важливі. Ми ж говоримо не про установку генератора біля кав'ярні, а про будівництво 2 ядерних реакторів? 26 червня я відправила депутатське звернення щодо цих доків. Магічним чином в день, коли я отримала відповідь на це звернення, частину документів додали в картку проєкту на сайті ВР.

❌ Техніко-економічне обґрунтування будівництва ядерних реакторів затвердили ще у 2018 році. За 6 років розрахунок вартості проєкту втратив будь-який зв'язок із реальністю. Тоді це було 78 млрд грн, зараз, за різними оцінками, — 200 млрд грн чи більше. Станом на 27 червня техніко-економічного обґрунтування не мав на руках навіть Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, як мені відповіли у зверненні. То що ми збираємося будувати, та в скільки це обійдеться?

❌ 200 млрд грн на два енергоблоки Хмельницької АЕС в бюджеті України немає. Кабмін очікує, що гроші нам дадуть міжнародні фінансові установи. Під техніко-економічне обґрунтування будівництва 2018 року? Дуже наївні сподівання.

Скоріш за все, гроші Міненерго розраховує отримати з підвищеного тарифу. І вже відкрито зізнається, що принаймні частина коштів з тарифу піде на ХАЕС.

Тоді як за ці 200 млрд грн можна було б розв'язувати нагальні проблеми з електрикою, запустивши численні проєкти малої потужності, які включать газопоршневі та газотурбінні електростанції, когенераційні установки (в тому числі ТЕЦ на біомасі), теплові електростанції на природному чи відновлюваному газі, системи накопичення енергії в поєднанні з сонячною та вітровою генерацією.

Натомість Міненерго вирішує зайнятися ядерними реакторами, які будуватимуть роками.

Проєкт із добудовою 2 ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС стає вже просто ганебним. Дуже хочу побачити, хто ж із депутатів наважаться його підтримати.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Мне нравится, что все почему-то от меня требуют строгих доказательств, но при этом сами ничего доказывать обоснованно не хотят. (_hunter это общее замечание, относится не только и не столько к вам).

так это общее правило любых дискуссий: человек озвучивает утверждение - он _обязан_ его доказать.
А вот "ответка" может быть и в виде отдельных аргументов.
Вот для примера зелин Резников. Вы _утверждаете_ _всегда_ крали не меньше - при По кто/что в аналогичных размерах накрал?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:06

  BIGor написав:
  ЛАД написав:..........
"На линии ЛДНР" рубежи строились, потому что там были бои много лет.
По всей остальной границе (а не только в Херсонской обл.) ничего не строилось и не рылось.
Так что никаких вопросов.

"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі".

Это ваши слова.
Виноваты все.
Но некоторые форумчане всю вину возлагают только на последнего.
С памятью плохо?
Или считают, что за "4-5 місяців" можно наверстать упущенное за 30 лет?
Обсуждать "знали" даже не буду. Такие вещи "знать" практически невозможно. Можно только предполагать с той или иной степенью достоверности.
А так "знали" и весной 2021, и "предупреждения" были, и "выражения обеспокоенности", но война не началась.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:08

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
потому, что до зели хватило мастерства "пропетлять". А у зели - не хватило. Потому с него и спрос.

Не смешите мои тапочки. :)
И прочитайте моё замечание в конце предыдущего поста.

Вот вообще не понял аргумента: при любом ЧП на предприятии - сношают _текущего_ ответственного - никто не ходит и не ищет кто там когда в попэрэдныках был.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:13

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:..........
"На линии ЛДНР" рубежи строились, потому что там были бои много лет.
По всей остальной границе (а не только в Херсонской обл.) ничего не строилось и не рылось.
Так что никаких вопросов.

"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі".

Это ваши слова.
Виноваты все.
Но некоторые форумчане всю вину возлагают только на последнего.
С памятью плохо?
Или считают, что за "4-5 місяців" можно наверстать упущенное за 30 лет?
Обсуждать "знали" даже не буду. Такие вези "знать" практически невозможно. Можно только предполагать с той или иной степенью достоверности.
А так "знали" и весной 2021, и "предупреждения" были, и "выражения обеспокоенности", но война не началась.

Если бонэвтик не хотел ответственности - мог таки втэкты :D - после часа Ч - вся ответственность тольао на нем.
Не хватило мозгов все просчитать/таки на полном серьезе верил в одну-две недели - ССЗБ :D
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:18

  _hunter написав:
  ЛАД написав:---------------------------
ЛАД
Мне нравится, что все почему-то от меня требуют строгих доказательств, но при этом сами ничего доказывать обоснованно не хотят. (_hunter это общее замечание, относится не только и не столько к вам).
---------------------------
так это общее правило любых дискуссий: человек озвучивает утверждение - он _обязан_ его доказать.
А вот "ответка" может быть и в виде отдельных аргументов.
Вот для примера зелин Резников. Вы _утверждаете_ _всегда_ крали не меньше - при По кто/что в аналогичных размерах накрал?

Ваш пример с Резниковым - есть решение суда? установлена сумма расхищенных им финансов?
При По - вам напомнить о Гладковских-Свинарчуках? Не сомневаюсь, что суммы там побольше /не меньше, чем на "яйцах по 17". Но решения суда нет, поэтому я не использую это как доказательство.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:24

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
потому, что до зели хватило мастерства "пропетлять". А у зели - не хватило. Потому с него и спрос.

Не смешите мои тапочки. :)
И прочитайте моё замечание в конце предыдущего поста.

Вот вообще не понял аргумента: при любом ЧП на предприятии - сношают _текущего_ ответственного - никто не ходит и не ищет кто там когда в попэрэдныках был.

С вопросами сношений не ко мне.
И вы ошибаетесь, если вопрос серьёзный, то ищут реально виноватого, а не последнего, кто попался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потерли мій допис вранці...
А я казав, що зайду ввечері - почитаю відповіді...

Зранку - труть...

Ввечері - знову труть...

Типу це питання НЕ по темі, НЕ актуальне, а просто флуд?

Ну то ще раз :) - "Крім трьох відмінностей, які я вранці називав - є ще відмінності між рабами/рабством і Збройними Силами Марсу?"
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:34

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Не смешите мои тапочки. :)
И прочитайте моё замечание в конце предыдущего поста.

Вот вообще не понял аргумента: при любом ЧП на предприятии - сношают _текущего_ ответственного - никто не ходит и не ищет кто там когда в попэрэдныках был.

С вопросами сношений не ко мне.
И вы ошибаетесь, если вопрос серьёзный, то ищут реально виноватого, а не последнего, кто попался.

не ищвт. Точнее искать не нужно: реально виновный - _всегда_ текущий ответственный. Если кажется , что на участке что-то не так/страшит ответственность - дела можно не принимать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:36

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:---------------------------
ЛАД
Мне нравится, что все почему-то от меня требуют строгих доказательств, но при этом сами ничего доказывать обоснованно не хотят. (_hunter это общее замечание, относится не только и не столько к вам).
---------------------------
так это общее правило любых дискуссий: человек озвучивает утверждение - он _обязан_ его доказать.
А вот "ответка" может быть и в виде отдельных аргументов.
Вот для примера зелин Резников. Вы _утверждаете_ _всегда_ крали не меньше - при По кто/что в аналогичных размерах накрал?

Ваш пример с Резниковым - есть решение суда? установлена сумма расхищенных им финансов?
При По - вам напомнить о Гладковских-Свинарчуках? Не сомневаюсь, что суммы там побольше /не меньше, чем на "яйцах по 17". Но решения суда нет, поэтому я не использую это как доказательство.

Так в этом и смысл: зеля дело даже до суда довести несподобился - банально по сроковой давности все рассыпалось.
Но повторюсь: при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли?
_hunter
 
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