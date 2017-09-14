Додано: Сер 17 лип, 2024 19:02

Завтра на голосування мають поставити питання під 200 млрд грн — законопроєкт №11146. Про будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.



Це дорогий, довготривалий, невчасний проєкт, зав'язаний на технологіях Pocaтома. Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики визнав, що він не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.



Але також №11146 має грубі процедурні порушення:



❌ Проєкт закону зареєстрували з порушення регламенту Ради та вимог закону про ядерні установки (ст. 5 Закону України № 2861-IV від 08.09.2005)



Коли законопроєкт має загальнодержавне значення — при його реєстрації потрібно додати пакет документів, щоб можна було все ретельно проаналізувати та завчасно виявити ризики. Інакше реєструвати такі законопроєкти в парламенті заборонено. При реєстрації законопроєкту №11146 не додали:



📌 техніко-економічне обґрунтування створення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення

результати оцінки впливу на довкілля

📌 звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону тощо



А ці документи вкрай важливі. Ми ж говоримо не про установку генератора біля кав'ярні, а про будівництво 2 ядерних реакторів? 26 червня я відправила депутатське звернення щодо цих доків. Магічним чином в день, коли я отримала відповідь на це звернення, частину документів додали в картку проєкту на сайті ВР.



❌ Техніко-економічне обґрунтування будівництва ядерних реакторів затвердили ще у 2018 році. За 6 років розрахунок вартості проєкту втратив будь-який зв'язок із реальністю. Тоді це було 78 млрд грн, зараз, за різними оцінками, — 200 млрд грн чи більше. Станом на 27 червня техніко-економічного обґрунтування не мав на руках навіть Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, як мені відповіли у зверненні. То що ми збираємося будувати, та в скільки це обійдеться?



❌ 200 млрд грн на два енергоблоки Хмельницької АЕС в бюджеті України немає. Кабмін очікує, що гроші нам дадуть міжнародні фінансові установи. Під техніко-економічне обґрунтування будівництва 2018 року? Дуже наївні сподівання.



Скоріш за все, гроші Міненерго розраховує отримати з підвищеного тарифу. І вже відкрито зізнається, що принаймні частина коштів з тарифу піде на ХАЕС.



Тоді як за ці 200 млрд грн можна було б розв'язувати нагальні проблеми з електрикою, запустивши численні проєкти малої потужності, які включать газопоршневі та газотурбінні електростанції, когенераційні установки (в тому числі ТЕЦ на біомасі), теплові електростанції на природному чи відновлюваному газі, системи накопичення енергії в поєднанні з сонячною та вітровою генерацією.



Натомість Міненерго вирішує зайнятися ядерними реакторами, які будуватимуть роками.



Проєкт із добудовою 2 ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС стає вже просто ганебним. Дуже хочу побачити, хто ж із депутатів наважаться його підтримати.