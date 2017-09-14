|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:02
Завтра на голосування мають поставити питання під 200 млрд грн — законопроєкт №11146. Про будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.
Це дорогий, довготривалий, невчасний проєкт, зав'язаний на технологіях Pocaтома. Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики визнав, що він не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Але також №11146 має грубі процедурні порушення:
❌ Проєкт закону зареєстрували з порушення регламенту Ради та вимог закону про ядерні установки (ст. 5 Закону України № 2861-IV від 08.09.2005)
Коли законопроєкт має загальнодержавне значення — при його реєстрації потрібно додати пакет документів, щоб можна було все ретельно проаналізувати та завчасно виявити ризики. Інакше реєструвати такі законопроєкти в парламенті заборонено. При реєстрації законопроєкту №11146 не додали:
📌 техніко-економічне обґрунтування створення ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення
результати оцінки впливу на довкілля
📌 звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону тощо
А ці документи вкрай важливі. Ми ж говоримо не про установку генератора біля кав'ярні, а про будівництво 2 ядерних реакторів? 26 червня я відправила депутатське звернення щодо цих доків. Магічним чином в день, коли я отримала відповідь на це звернення, частину документів додали в картку проєкту на сайті ВР.
❌ Техніко-економічне обґрунтування будівництва ядерних реакторів затвердили ще у 2018 році. За 6 років розрахунок вартості проєкту втратив будь-який зв'язок із реальністю. Тоді це було 78 млрд грн, зараз, за різними оцінками, — 200 млрд грн чи більше. Станом на 27 червня техніко-економічного обґрунтування не мав на руках навіть Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, як мені відповіли у зверненні. То що ми збираємося будувати, та в скільки це обійдеться?
❌ 200 млрд грн на два енергоблоки Хмельницької АЕС в бюджеті України немає. Кабмін очікує, що гроші нам дадуть міжнародні фінансові установи. Під техніко-економічне обґрунтування будівництва 2018 року? Дуже наївні сподівання.
Скоріш за все, гроші Міненерго розраховує отримати з підвищеного тарифу. І вже відкрито зізнається, що принаймні частина коштів з тарифу піде на ХАЕС.
Тоді як за ці 200 млрд грн можна було б розв'язувати нагальні проблеми з електрикою, запустивши численні проєкти малої потужності, які включать газопоршневі та газотурбінні електростанції, когенераційні установки (в тому числі ТЕЦ на біомасі), теплові електростанції на природному чи відновлюваному газі, системи накопичення енергії в поєднанні з сонячною та вітровою генерацією.
Натомість Міненерго вирішує зайнятися ядерними реакторами, які будуватимуть роками.
Проєкт із добудовою 2 ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС стає вже просто ганебним. Дуже хочу побачити, хто ж із депутатів наважаться його підтримати.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:05
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Мне нравится, что все почему-то от меня
требуют строгих доказательств, но при этом сами
ничего доказывать обоснованно не хотят. (_hunter
это общее замечание, относится не только и не столько к вам).
так это общее правило любых дискуссий: человек озвучивает утверждение - он _обязан_ его доказать.
А вот "ответка" может быть и в виде отдельных аргументов.
Вот для примера зелин Резников. Вы _утверждаете_ _всегда_ крали не меньше - при По кто/что в аналогичных размерах накрал?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8102
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:06
BIGor написав: ЛАД написав:
..........
"На линии ЛДНР" рубежи строились, потому что там были бои много лет.
По всей
остальной границе (а не только в Херсонской обл.) ничего не строилось и не рылось.
Так что никаких вопросов.
"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі
".
Это ваши слова.
Виноваты все.
Но некоторые форумчане всю вину возлагают только на последнего.
С памятью плохо?
Или считают, что за "4-5 місяців" можно наверстать упущенное за 30 лет?
Обсуждать "знали" даже не буду. Такие вещи "знать" практически невозможно. Можно только предполагать
с той или иной степенью достоверности.
А так "знали" и весной 2021, и "предупреждения" были, и "выражения обеспокоенности", но война не началась.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 17 лип, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29557
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:08
ЛАД написав: _hunter написав:
........
потому, что до зели хватило мастерства "пропетлять". А у зели - не хватило. Потому с него и спрос.
Не смешите мои тапочки.
И прочитайте моё замечание в конце предыдущего поста.
Вот вообще не понял аргумента: при любом ЧП на предприятии - сношают _текущего_ ответственного - никто не ходит и не ищет кто там когда в попэрэдныках был.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8102
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:13
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
..........
"На линии ЛДНР" рубежи строились, потому что там были бои много лет.
По всей
остальной границе (а не только в Херсонской обл.) ничего не строилось и не рылось.
Так что никаких вопросов.
"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі
".
Это ваши слова.
Виноваты все.
Но некоторые форумчане всю вину возлагают только на последнего.
С памятью плохо?
Или считают, что за "4-5 місяців" можно наверстать упущенное за 30 лет?
Обсуждать "знали" даже не буду. Такие вези "знать" практически невозможно. Можно только предполагать
с той или иной степенью достоверности.
А так "знали" и весной 2021, и "предупреждения" были, и "выражения обеспокоенности", но война не началась.
Если бонэвтик не хотел ответственности - мог таки втэкты
- после часа Ч - вся ответственность тольао на нем.
Не хватило мозгов все просчитать/таки на полном серьезе верил в одну-две недели - ССЗБ
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8102
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:18
_hunter написав: ЛАД написав:
---------------------------ЛАД
Мне нравится, что все почему-то от меня
требуют строгих доказательств, но при этом сами
ничего доказывать обоснованно не хотят. (_hunter
это общее замечание, относится не только и не столько к вам).
---------------------------
так это общее правило любых дискуссий: человек озвучивает утверждение - он _обязан_ его доказать.
А вот "ответка" может быть и в виде отдельных аргументов.
Вот для примера зелин Резников. Вы _утверждаете_ _всегда_ крали не меньше - при По кто/что в аналогичных размерах накрал?
Ваш пример с Резниковым - есть решение суда? установлена сумма расхищенных и
м финансов?
При По - вам напомнить о Гладковских-Свинарчуках? Не сомневаюсь, что суммы там побольше /не меньше, чем на "яйцах по 17". Но решения суда нет, поэтому я не использую это как доказательство.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29557
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:24
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
........
потому, что до зели хватило мастерства "пропетлять". А у зели - не хватило. Потому с него и спрос.
Не смешите мои тапочки.
И прочитайте моё замечание в конце предыдущего поста.
Вот вообще не понял аргумента: при любом ЧП на предприятии - сношают _текущего_ ответственного - никто не ходит и не ищет кто там когда в попэрэдныках был.
С вопросами сношений не ко мне.
И вы ошибаетесь, если вопрос серьёзный, то ищут реально виноватого, а не последнего, кто попался.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29557
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:24
Потерли мій допис вранці...
А я казав, що зайду ввечері - почитаю відповіді...
Зранку - труть...
Ввечері - знову труть...
Типу це питання НЕ по темі, НЕ актуальне, а просто флуд?
Ну то ще раз
- "Крім трьох відмінностей, які я вранці називав - є ще відмінності між рабами/рабством і Збройними Силами Марсу?"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6560
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:34
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Не смешите мои тапочки.
И прочитайте моё замечание в конце предыдущего поста.
Вот вообще не понял аргумента: при любом ЧП на предприятии - сношают _текущего_ ответственного - никто не ходит и не ищет кто там когда в попэрэдныках был.
С вопросами сношений не ко мне.
И вы ошибаетесь, если вопрос серьёзный, то ищут реально виноватого, а не последнего, кто попался.
не ищвт. Точнее искать не нужно: реально виновный - _всегда_ текущий ответственный. Если кажется , что на участке что-то не так/страшит ответственность - дела можно не принимать.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8102
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:36
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
---------------------------ЛАД
Мне нравится, что все почему-то от меня
требуют строгих доказательств, но при этом сами
ничего доказывать обоснованно не хотят. (_hunter
это общее замечание, относится не только и не столько к вам).
---------------------------
так это общее правило любых дискуссий: человек озвучивает утверждение - он _обязан_ его доказать.
А вот "ответка" может быть и в виде отдельных аргументов.
Вот для примера зелин Резников. Вы _утверждаете_ _всегда_ крали не меньше - при По кто/что в аналогичных размерах накрал?
Ваш пример с Резниковым - есть решение суда? установлена сумма расхищенных и
м финансов?
При По - вам напомнить о Гладковских-Свинарчуках? Не сомневаюсь, что суммы там побольше /не меньше, чем на "яйцах по 17". Но решения суда нет, поэтому я не использую это как доказательство.
Так в этом и смысл: зеля дело даже до суда довести несподобился - банально по сроковой давности все рассыпалось.
Но повторюсь: при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8102
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|62843
|
|
|1493
|221925
|
|
|6076
|706930
|
|