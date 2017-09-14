ЛАД написав:.......... "На линии ЛДНР" рубежи строились, потому что там были бои много лет. По всей остальной границе (а не только в Херсонской обл.) ничего не строилось и не рылось. Так что никаких вопросов.
"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі".
Это ваши слова. Виноваты все. Но некоторые форумчане всю вину возлагают только на последнего. С памятью плохо? Или считают, что за "4-5 місяців" можно наверстать упущенное за 30 лет? Обсуждать "знали" даже не буду. Такие вещи "знать" практически невозможно. Можно только предполагать с той или иной степенью достоверности. А так "знали" и весной 2021, и "предупреждения" были, и "выражения обеспокоенности", но война не началась.
Лицемірите, за 4-5 місяців не можна було перекопати чи замінувати десяток прикордонних доріг?
ЛАД написав:Не мы являлись инициаторами войны. Это желание РФ. Мы могли избежать войны, пойдя на уступки РФ. Порошенко на это точно не шёл - доказано практикой. Юля тоже вряд ли пошла бы. Зе тоже не решился. Поэтому "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля". Теперь ваша очередь, ответьте на вопрос, от которого вы всё время уходите: почему "якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було"?
Все це логічно і я приблизно згідний. Але це все аргументи типу "я так думаю". В цьому питання у мене також такі ж аргументи. *можливо - означає 10%-20% ймовірності.
Це не "я так думаю". Є "ймовірність", що завтра прилетять інопланетяни і закінчать нашу війну. Будемо її розглядати?
ЛАД написав:При Зе была примерно такая же, как при По. Если не согласны, докажите цифрами расходов на оборону. Или ещё чем-то объективным, а не просто голословными утверждениями. И что вы называете "більш-менш нормальною підготовкою"?
Ви плутаєте ситуації в якій були Зе і По. При Зе була загроза повноцінного вторгнення, при По її не було. Хоча ні, була, але По по-швидкому підписам Мінські угоди і уникнув повноцінної війни. "расходы на оборону" - нічого не означає. "більш-менш нормальною підготовкою" - це коли танки не доїжджають за 4 години з Криму до Херсону по трасі і через мости.
"загроза повноцінного вторгнення", исходя из сегодняшних наших знаний была и при По после Минска. "расходы на оборону" определяют почти всё - качество и количество вооружений, качество подготовки армии, наличие и строительство фортификаций. Кроме, возможно, морального духа армии (и то зависит). Если вас выставить на бой с Усиком, то никакая подготовка вам не поможет. Получите нокаут через минуту.
ЛАД написав:И к чему его в результате "схилили"? Или США сдались, не выдержали стойкости Зеленского?
Так. Тільки не Зе, а України. І не "сдались" а зрозуміли безперспективність таких дій.
Как-то у вас интересно - "упиратися" может Зе, а США не выдержали стойкости Украины. Т.е. если что не так, то виноват Зе, если как надо, то заслуга всей Украины?
Я вже вам писав про варіанти а) і б) як може поступати Захід. В цьому питанні ми розходимось, я не буду обговорювати це ще раз. Ні, чехи шансів не мали, почитайте літературу. Якщо війна триває менше місяця, власне виробництво зброї вам не допоможе.
Вариантов можно придумать много. И так же, как вы написали: "чехи шансів не мали, почитайте літературу", - так же и я могу написать: "українці шансів не мали, почитайте літературу". Нам все эксперты больше недели не давали.
_hunter написав:........... Так в этом и смысл: зеля дело даже до суда довести несподобился - банально по сроковой давности все рассыпалось. Но повторюсь: при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли?
Вы же, вроде, не из детского сада. "Зеля" имеет отношение к суду? Он должен "дело до суда довести"? Интересно у нас в стране - когда хочется, рассказывают, что у нас не президентская республика и Зе забрал слишком много власти, когда хочется во всех проблемах обвиняют президента. Дурдом "Солнышко".