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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9083908490859086
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:45

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:..........
"На линии ЛДНР" рубежи строились, потому что там были бои много лет.
По всей остальной границе (а не только в Херсонской обл.) ничего не строилось и не рылось.
Так что никаких вопросов.

"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі".

Это ваши слова.
Виноваты все.
Но некоторые форумчане всю вину возлагают только на последнего.
С памятью плохо?
Или считают, что за "4-5 місяців" можно наверстать упущенное за 30 лет?
Обсуждать "знали" даже не буду. Такие вещи "знать" практически невозможно. Можно только предполагать с той или иной степенью достоверности.
А так "знали" и весной 2021, и "предупреждения" были, и "выражения обеспокоенности", но война не началась.

Лицемірите, за 4-5 місяців не можна було перекопати чи замінувати десяток прикордонних доріг?

І не треба брехні, що не знали, знали
https://suspilne.media/216196-mi-do-ost ... ijni-z-rf/
Він зазначив, що зрозумів про неминучість війни у листопаді 2021 року. Відтоді почав одягати чорну форму, тоді як раніше носив цивільну.

"У листопаді я одягнув чорну форму, це був знак того, що ми готові. Ми не могли нашому суспільству сказати, що от завтра буде війна.


Зараз звичайно вони використовують нарративи, що якоби "готувалися", але загиблих з Маріуполя чи Бучі це не верне.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:48

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Не мы являлись инициаторами войны. Это желание РФ. Мы могли избежать войны, пойдя на уступки РФ. Порошенко на это точно не шёл - доказано практикой. Юля тоже вряд ли пошла бы. Зе тоже не решился.
Поэтому "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".
Теперь ваша очередь, ответьте на вопрос, от которого вы всё время уходите: почему "якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було"?

Все це логічно і я приблизно згідний. Але це все аргументи типу "я так думаю".
В цьому питання у мене також такі ж аргументи. :D
*можливо - означає 10%-20% ймовірності.

Це не "я так думаю".
Є "ймовірність", що завтра прилетять інопланетяни і закінчать нашу війну. :)
Будемо її розглядати?

  ЛАД написав:При Зе была примерно такая же, как при По.
Если не согласны, докажите цифрами расходов на оборону. Или ещё чем-то объективным, а не просто голословными утверждениями.
И что вы называете "більш-менш нормальною підготовкою"?

Ви плутаєте ситуації в якій були Зе і По. При Зе була загроза повноцінного вторгнення, при По її не було. Хоча ні, була, але По по-швидкому підписам Мінські угоди і уникнув повноцінної війни.
"расходы на оборону" - нічого не означає.
"більш-менш нормальною підготовкою" - це коли танки не доїжджають за 4 години з Криму до Херсону по трасі і через мости.

"загроза повноцінного вторгнення", исходя из сегодняшних наших знаний была и при По после Минска.
"расходы на оборону" определяют почти всё - качество и количество вооружений, качество подготовки армии, наличие и строительство фортификаций. Кроме, возможно, морального духа армии (и то зависит).
Если вас выставить на бой с Усиком, то никакая подготовка вам не поможет. Получите нокаут через минуту.


  ЛАД написав:И к чему его в результате "схилили"?
Или США сдались, не выдержали стойкости Зеленского?

Так. Тільки не Зе, а України. І не "сдались" а зрозуміли безперспективність таких дій.

Как-то у вас интересно - "упиратися" может Зе, а США не выдержали стойкости Украины.
Т.е. если что не так, то виноват Зе, если как надо, то заслуга всей Украины? :)

Я вже вам писав про варіанти а) і б) як може поступати Захід. В цьому питанні ми розходимось, я не буду обговорювати це ще раз.
Ні, чехи шансів не мали, почитайте літературу. Якщо війна триває менше місяця, власне виробництво зброї вам не допоможе.

Вариантов можно придумать много.
И так же, как вы написали: "чехи шансів не мали, почитайте літературу", - так же и я могу написать: "українці шансів не мали, почитайте літературу". Нам все эксперты больше недели не давали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:51

  BIGor написав:"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі".

Зе думали що це такий конкурс в КВН.
Повиступають, а після підуть в ресторан на корпоратив.
А витрати рф 2 ярда зелені тільки на переброску військ це по приколу.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:53

  Успіх написав:Потерли мій допис вранці...
А я казав, що зайду ввечері - почитаю відповіді...

Зранку - труть...

Ввечері - знову труть...

Типу це питання НЕ по темі, НЕ актуальне, а просто флуд?

Ну то ще раз :) - "Крім трьох відмінностей, які я вранці називав - є ще відмінності між рабами/рабством і Збройними Силами Марсу?"

В рабів немає скільки вільного часу, доступу до Інтернету, раби втрачають вагу (худнуть).
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:58

"Тих, хто першим отримає повістки від ТЦК відберуть «за принципом таргетованої реклами» із реєстру «Оберіг», — заступник міністра оборони

Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку – вік, спеціальність тощо. За допомогою реєстру ідентифікуватимуть тих, кого потрібно примусово доставити до ТЦК.

Навіть якщо людина не оновила дані, вони все одно є в інших реєстрах."

Питається, для чого тоді був кіпіш з оновленням, якщо дані все одно є в інших реєстрах?
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  _hunter написав:...........
Так в этом и смысл: зеля дело даже до суда довести несподобился - банально по сроковой давности все рассыпалось.
Но повторюсь: при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли?

Вы же, вроде, не из детского сада.
"Зеля" имеет отношение к суду? Он должен "дело до суда довести"?
Интересно у нас в стране - когда хочется, рассказывают, что у нас не президентская республика и Зе забрал слишком много власти, когда хочется во всех проблемах обвиняют президента.
Дурдом "Солнышко".
ЛАД
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