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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 19:48
andrijk777 написав: ЛАД написав:Не мы
являлись инициаторами войны. Это желание РФ. Мы могли избежать войны, пойдя на уступки РФ. Порошенко на это точно не шёл - доказано практикой. Юля тоже вряд ли пошла бы. Зе тоже не решился.
Поэтому "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".
Теперь ваша очередь, ответьте на вопрос, от которого вы всё время уходите: почему "якщо б обрали Порошенко можливо
війни б не було"?
Все це логічно і я приблизно згідний. Але це все аргументи типу "я так думаю".
В цьому питання у мене також такі ж аргументи.
*можливо - означає 10%-20% ймовірності.
Це не "я так думаю".
Є "ймовірність", що завтра прилетять інопланетяни і закінчать нашу війну.
Будемо її розглядати?
ЛАД написав:
При Зе была примерно такая же, как при По.
Если не согласны, докажите цифрами расходов на оборону. Или ещё чем-то объективным, а не просто голословными утверждениями.
И что вы называете "більш-менш нормальною підготовкою"?
Ви плутаєте ситуації в якій були Зе і По. При Зе була загроза повноцінного вторгнення, при По її не було. Хоча ні, була, але По по-швидкому підписам Мінські угоди і уникнув повноцінної війни.
"расходы на оборону" - нічого не означає.
"більш-менш нормальною підготовкою" - це коли танки не доїжджають за 4 години з Криму до Херсону по трасі і через мости.
"загроза повноцінного вторгнення", исходя из сегодняшних наших знаний была и при По после Минска.
"расходы на оборону" определяют почти всё - качество и количество вооружений, качество подготовки армии, наличие и строительство фортификаций. Кроме, возможно, морального духа армии (и то зависит).
Если вас выставить на бой с Усиком, то никакая
подготовка вам не поможет. Получите нокаут через минуту.
ЛАД написав:
И к чему его в результате "схилили"?
Или США сдались, не выдержали стойкости Зеленского?
Так. Тільки не Зе, а України. І не "сдались" а зрозуміли безперспективність таких дій.
Как-то у вас интересно - "упиратися" может Зе, а США не выдержали стойкости Украины.
Т.е. если что не так, то виноват Зе, если как надо, то заслуга всей Украины?
Я вже вам писав про варіанти а) і б) як може поступати Захід. В цьому питанні ми розходимось, я не буду обговорювати це ще раз.
Ні, чехи шансів не мали, почитайте літературу. Якщо війна триває менше місяця, власне виробництво зброї вам не допоможе.
Вариантов можно придумать много.
И так же, как вы написали: "чехи шансів не мали, почитайте літературу", - так же и я могу написать: "українці шансів не мали, почитайте літературу". Нам все эксперты больше недели не давали.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 19:51
BIGor написав:
"Зе" знали що буде війна з осені (це 4-5 місяців), але росіяни їхали дорогами загального користування. Винуваті звичайно ж "папьєрьєднікі".
Зе думали що це такий конкурс в КВН.
Повиступають, а після підуть в ресторан на корпоратив.
А витрати рф 2 ярда зелені тільки на переброску військ це по приколу.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 19:58
"Тих, хто першим отримає повістки від ТЦК відберуть «за принципом таргетованої реклами» із реєстру «Оберіг», — заступник міністра оборони
Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку – вік, спеціальність тощо. За допомогою реєстру ідентифікуватимуть тих, кого потрібно примусово доставити до ТЦК.
Навіть якщо людина не оновила дані, вони все одно є в інших реєстрах."
Питається, для чого тоді був кіпіш з оновленням, якщо дані все одно є в інших реєстрах?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:04
_hunter написав:
...........
Так в этом и смысл: зеля дело даже до суда довести несподобился - банально по сроковой давности все рассыпалось.
Но повторюсь: при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли?
Вы же, вроде, не из детского сада.
"Зеля" имеет отношение к суду? Он должен "дело до суда довести"?
Интересно у нас в стране - когда хочется, рассказывают, что у нас не президентская республика и Зе забрал слишком много власти, когда хочется во всех проблемах обвиняют президента.
Дурдом "Солнышко".
А "при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли", я написал.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:14
Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.
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ЛАД
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:15
ЛАД написав: _hunter написав:
...........
Так в этом и смысл: зеля дело даже до суда довести несподобился - банально по сроковой давности все рассыпалось.
Но повторюсь: при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли?
Вы же, вроде, не из детского сада.
"Зеля" имеет отношение к суду? Он должен "дело до суда довести"?
Интересно у нас в стране - когда хочется, рассказывают, что у нас не президентская республика и Зе забрал слишком много власти, когда хочется во всех проблемах обвиняют президента.
Дурдом "Солнышко".
А "при попэрэдныках журналисты что раскопать смогли", я написал.
он много к чемк формсльно отношения не имеет, но почемк-то занимается.
так так и есть: набрал. Но не пользуется - когда "на себя" есть риск выйти.
Да? пропустил, наверное. Но абсолютно не важно: ВО ВРЕМЯ войны - ни один папэрэднык всеравно не крал
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:17
ВСУ анонсировали новые варианты FPV-дронов типа «Королева шершней».
Данные дроны в два раза превосходит по размером обычные FPV-дроны, имеют 18 кг взлетной массы и могут нести до 9,5 килограмм полезной нагрузки.
«Королева шершней» способна применять в качестве:
- классического FPV-камикадзе, но с гораздо большей б/ч,
- бомбардировщика для сброса тяжелых боеприпасов,
- логистического дрона для доставки снабжения
- материнского дрона для доставки обычных FPV-дронов на большие расстояния,
- ретранслятора связи или сигналов для других беспилотников.
Сообщается, что данные БПЛА уже применяются ВСУ на линии фронта, а их заявленная высокая полезная нагрузка может привести к появлению бронирования отдельных узлов от дроби с целью защиты тяжелого FPV-дрона от огня ружей 12-го калибра путем снижения носимого груза или дальности полета.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:18
ЛАД написав:
Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.
так потому и не собираются: Рональдо в ФК Житомырчанын при всем своем мастерстве вряд ли что-то наиграет
А у зели и после часа Ч ничего особо не поменялось...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:20
_hunter написав:
...............
Да? пропустил, наверное.
О Гладковских-Свинарчуках. Вы же сами написали: "дело даже до суда довести несподобился".
Но абсолютно не важно: ВО ВРЕМЯ войны - ни один папэрэднык всеравно не крал
Потому что войны не было?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:24
_hunter написав: ЛАД написав:
Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.
так потому и не собираются: Рональдо в ФК Житомырчанын при всем своем мастерстве вряд ли что-то наиграет
А у зели и после часа Ч ничего особо не поменялось...
Простите, вы сами напрашиваетесь.
Вас только это остановило?
Вы только поэтому свалили в Германию?
А вот если бы..., то мы бы...
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