Додано: Сер 17 лип, 2024 19:48

andrijk777 написав: ЛАД написав: Не мы являлись инициаторами войны. Это желание РФ. Мы могли избежать войны, пойдя на уступки РФ. Порошенко на это точно не шёл - доказано практикой. Юля тоже вряд ли пошла бы. Зе тоже не решился.

Поэтому "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".

Теперь ваша очередь, ответьте на вопрос, от которого вы всё время уходите: почему "якщо б обрали Порошенко можливо війни б не було"? являлись инициаторами войны. Это желание РФ. Мы могли избежать войны, пойдя на уступки РФ. Порошенко на это точно не шёл - доказано практикой. Юля тоже вряд ли пошла бы. Зе тоже не решился.Поэтому "війна була б все-рівно, не важливо По, Зе чи Юля".Теперь ваша очередь, ответьте на вопрос, от которого вы всё время уходите: почему "якщо б обрали Порошенковійни б не було"?

Все це логічно і я приблизно згідний. Але це все аргументи типу "я так думаю".

В цьому питання у мене також такі ж аргументи.

*можливо - означає 10%-20% ймовірності. Все це логічно і я приблизно згідний. Але це все аргументи типу "я так думаю".В цьому питання у мене також такі ж аргументи.*можливо - означає 10%-20% ймовірності.

ЛАД написав: При Зе была примерно такая же, как при По.

Если не согласны, докажите цифрами расходов на оборону. Или ещё чем-то объективным, а не просто голословными утверждениями.

И что вы называете "більш-менш нормальною підготовкою"? При Зе была примерно такая же, как при По.Если не согласны, докажите цифрами расходов на оборону. Или ещё чем-то объективным, а не просто голословными утверждениями.И что вы называете "більш-менш нормальною підготовкою"?

Ви плутаєте ситуації в якій були Зе і По. При Зе була загроза повноцінного вторгнення, при По її не було. Хоча ні, була, але По по-швидкому підписам Мінські угоди і уникнув повноцінної війни.

"расходы на оборону" - нічого не означає.

"більш-менш нормальною підготовкою" - це коли танки не доїжджають за 4 години з Криму до Херсону по трасі і через мости. Ви плутаєте ситуації в якій були Зе і По. При Зе була загроза повноцінного вторгнення, при По її не було. Хоча ні, була, але По по-швидкому підписам Мінські угоди і уникнув повноцінної війни."расходы на оборону" - нічого не означає."більш-менш нормальною підготовкою" - це коли танки не доїжджають за 4 години з Криму до Херсону по трасі і через мости.

ЛАД написав: И к чему его в результате "схилили"?

Или США сдались, не выдержали стойкости Зеленского? И к чему его в результате "схилили"?Или США сдались, не выдержали стойкости Зеленского?

Так. Тільки не Зе, а України. І не "сдались" а зрозуміли безперспективність таких дій. Так. Тільки не Зе, а України. І не "сдались" а зрозуміли безперспективність таких дій.

Я вже вам писав про варіанти а) і б) як може поступати Захід. В цьому питанні ми розходимось, я не буду обговорювати це ще раз.

Ні, чехи шансів не мали, почитайте літературу. Якщо війна триває менше місяця, власне виробництво зброї вам не допоможе.

Це не "я так думаю".Є "ймовірність", що завтра прилетять інопланетяни і закінчать нашу війну.Будемо її розглядати?"загроза повноцінного вторгнення", исходя из сегодняшних наших знаний была и при По после Минска."расходы на оборону" определяют почти всё - качество и количество вооружений, качество подготовки армии, наличие и строительство фортификаций. Кроме, возможно, морального духа армии (и то зависит).Если вас выставить на бой с Усиком, топодготовка вам не поможет. Получите нокаут через минуту.Как-то у вас интересно - "упиратися" может Зе, а США не выдержали стойкости Украины.Т.е. если что не так, то виноват Зе, если как надо, то заслуга всей Украины?Вариантов можно придумать много.И так же, как вы написали: "чехи шансів не мали, почитайте літературу", - так же и я могу написать: "українці шансів не мали, почитайте літературу". Нам все эксперты больше недели не давали.