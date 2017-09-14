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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9084908590869087
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:24

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...............
Да? пропустил, наверное.

О Гладковских-Свинарчуках. Вы же сами написали: "дело даже до суда довести несподобился".

Но абсолютно не важно: ВО ВРЕМЯ войны - ни один папэрэднык всеравно не крал :)

Потому что войны не было? :)

А ровно так же абсолютно неважно: есть вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах - отбирать конфеты у детей, красть во время войны. Все, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:31

  ЛАД написав:Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.

Офигенный аргумент

Если сам не в окопе, то закрой рот

Очень по ЛАДу - всех не согласных к ногтю, молчать и не размышлять

А мне сильно нравишься ты, который на 11 году войны ищет хороших россиян и что, не должно быть вражды в отношении россиян. Нет, нет

Ну а то, что КАБами бомбят, так что такое себе. Сдались бы, так и не бомбили бы

То есть, ты говоришь, ну отдались бы насильнику по собственной воле, так уже б давно дома чай пили
Ты для своих дочерей такой сценарий с насильником тоже одобришь ? или всё же выберешь другой сценарий
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:36

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.

так потому и не собираются: Рональдо в ФК Житомырчанын при всем своем мастерстве вряд ли что-то наиграет :D
А у зели и после часа Ч ничего особо не поменялось...

Простите, вы сами напрашиваетесь.
Вас только это остановило?
Вы только поэтому свалили в Германию?
А вот если бы..., то мы бы...

Не совсем понял, что вы называете "только". Меня "остановило" осознание ПОЛНОЙ некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+
До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, повідомило Міністерство оборони.


detroytred, это согласно Бетон'а 4 690 496 - дефективных ?

Ведь это ты так возбудился на мои сомнения, согласно сообщения Бетон
Или ты опять истерику устроишь, что я вру ? Устроишь ведь ))

И к тебе присоединиться ЛАД ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:22

Ф-16 чекати під ялиночку на Новий рік? 2029й?

Де, плять, ф-16???
ДЕ?????

КАБи майже щодня прилітають в Лиман!(І, взагалі, по багатьох інших містах і селах прилітають)

Почекаємо ще?

Поки пустеля не стане?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:26

  Успіх написав:Де, плять, ф-16???
ДЕ?????

КАБи майже щодня прилітають в Лиман!(І, взагалі, по багатьох інших містах і селах прилітають)

Почекаємо ще?

Поки пустеля не стане?

Чергова серія "Аватар", 4 сезон, 12 серія
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:26

  pesikot написав:Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+
До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, повідомило Міністерство оборони.


Ведь это ты так возбудился на мои сомнения, согласно сообщения

Там больше вопрос к "большинство" был :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:31

  _hunter написав:
  pesikot написав:Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+
До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, повідомило Міністерство оборони.


Ведь это ты так возбудился на мои сомнения, согласно сообщения

Там больше вопрос к "большинство" был :D

Я давал 5 млн.
Летусрок кричал «никто кроме непрыдатных и под бронью не пойдет»
Все что надо знать про Летусроков
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:32

  _hunter написав:
  pesikot написав:Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+
До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, повідомило Міністерство оборони.


Ведь это ты так возбудился на мои сомнения, согласно сообщения

Там больше вопрос к "большинство" был :D

Там было гораздо хуже, что придумана цифра в 11 лямов военнобязанных большинства

Так что, смейся, паяц )))
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:34

  Hotab написав:Я давал 5 млн.
Летусрок кричал «никто кроме непрыдатных и под бронью не пойдет»
Все что надо знать про Летусроков

До речі, де цей неШановший пан :)

Він же так був за правду )
pesikot
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  #<1 ... 9084908590869087
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