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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:24
ЛАД написав: _hunter написав:
...............
Да? пропустил, наверное.
О Гладковских-Свинарчуках. Вы же сами написали: "дело даже до суда довести несподобился".
Но абсолютно не важно: ВО ВРЕМЯ войны - ни один папэрэднык всеравно не крал
Потому что войны не было?
А ровно так же абсолютно неважно: есть вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах - отбирать конфеты у детей, красть во время войны. Все, вроде...
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_hunter
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:31
ЛАД написав:
Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.
Офигенный аргумент
Если сам не в окопе, то закрой рот
Очень по ЛАД
у - всех не согласных к ногтю, молчать и не размышлять
А мне сильно нравишься ты, который на 11 году войны ищет хороших россиян и что, не должно быть вражды в отношении россиян. Нет, нет
Ну а то, что КАБами бомбят, так что такое себе. Сдались бы, так и не бомбили бы
То есть, ты говоришь, ну отдались бы насильнику по собственной воле, так уже б давно дома чай пили
Ты для своих дочерей такой сценарий с насильником тоже одобришь ? или всё же выберешь другой сценарий
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:36
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.
так потому и не собираются: Рональдо в ФК Житомырчанын при всем своем мастерстве вряд ли что-то наиграет
А у зели и после часа Ч ничего особо не поменялось...
Простите, вы сами напрашиваетесь.
Вас только это остановило?
Вы только поэтому свалили в Германию?
А вот если бы..., то мы бы...
Не совсем понял, что вы называете "только". Меня "остановило" осознание ПОЛНОЙ некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели.
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_hunter
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:06
Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+
detroytred
До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, повідомило Міністерство оборони.
, это согласно Бетон
'а 4 690 496 - дефективных ?
Ведь это ты так возбудился на мои сомнения, согласно сообщения Бетон
'а
Или ты опять истерику устроишь, что я вру ? Устроишь ведь ))
И к тебе присоединиться ЛАД ?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:22
Де, плять, ф-16???
ДЕ?????
КАБи майже щодня прилітають в Лиман!(І, взагалі, по багатьох інших містах і селах прилітають)
Почекаємо ще?
Поки пустеля не стане?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:26
Успіх написав:
Де, плять, ф-16???
ДЕ?????
КАБи майже щодня прилітають в Лиман!(І, взагалі, по багатьох інших містах і селах прилітають)
Почекаємо ще?
Поки пустеля не стане?
Чергова серія "Аватар", 4 сезон, 12 серія
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pesikot
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:26
Там больше вопрос к "большинство" был
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_hunter
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:31
_hunter написав:
Там больше вопрос к "большинство" был
Я давал 5 млн.
Летусрок кричал «никто кроме непрыдатных и под бронью не пойдет»
Все что надо знать про Летусроков
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Hotab
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:32
_hunter написав:
Там больше вопрос к "большинство" был
Там было гораздо хуже, что придумана цифра в 11 лямов военнобязанных большинства
Так что, смейся, паяц )))
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:34
Hotab написав:
Я давал 5 млн.
Летусрок кричал «никто кроме непрыдатных и под бронью не пойдет»
Все что надо знать про Летусроков
До речі, де цей неШановший пан
Він же так був за правду )
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