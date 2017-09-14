Додано: Сер 17 лип, 2024 20:31

ЛАД написав: Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался. Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.

Офигенный аргументЕсли сам не в окопе, то закрой ротОчень поу - всех не согласных к ногтю, молчать и не размышлятьА мне сильно нравишься ты, который на 11 году войны ищет хороших россиян и что, не должно быть вражды в отношении россиян. Нет, нетНу а то, что КАБами бомбят, так что такое себе. Сдались бы, так и не бомбили быТо есть, ты говоришь, ну отдались бы насильнику по собственной воле, так уже б давно дома чай пилиТы для своих дочерей такой сценарий с насильником тоже одобришь ? или всё же выберешь другой сценарий