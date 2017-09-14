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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:24
ЛАД написав: _hunter написав:
...............
Да? пропустил, наверное.
О Гладковских-Свинарчуках. Вы же сами написали: "дело даже до суда довести несподобился".
Но абсолютно не важно: ВО ВРЕМЯ войны - ни один папэрэднык всеравно не крал
Потому что войны не было?
А ровно так же абсолютно неважно: есть вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах - отбирать конфеты у детей, красть во время войны. Все, вроде...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:31
ЛАД написав:
Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.
Офигенный аргумент
Если сам не в окопе, то закрой рот
Очень по ЛАД
у - всех не согласных к ногтю, молчать и не размышлять
А мне сильно нравишься ты, который на 11 году войны ищет хороших россиян и что, не должно быть вражды в отношении россиян. Нет, нет
Ну а то, что КАБами бомбят, так что такое себе. Сдались бы, так и не бомбили бы
То есть, ты говоришь, ну отдались бы насильнику по собственной воле, так уже б давно дома чай пили
Ты для своих дочерей такой сценарий с насильником тоже одобришь ? или всё же выберешь другой сценарий
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pesikot
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:36
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Мне сильно нравится, что больше всего претензий к подготовке (и не только) у тех, кто не воюет и воевать не собирался.
так потому и не собираются: Рональдо в ФК Житомырчанын при всем своем мастерстве вряд ли что-то наиграет
А у зели и после часа Ч ничего особо не поменялось...
Простите, вы сами напрашиваетесь.
Вас только это остановило?
Вы только поэтому свалили в Германию?
А вот если бы..., то мы бы...
Не совсем понял, что вы называете "только". Меня "остановило" осознание ПОЛНОЙ некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели.
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_hunter
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:06
Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+
detroytred
До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, повідомило Міністерство оборони.
, это согласно Бетон
'а 4 690 496 - дефективных ?
Ведь это ты так возбудился на мои сомнения, согласно сообщения Бетон
'а
Или ты опять истерику устроишь, что я вру ? Устроишь ведь ))
И к тебе присоединиться ЛАД ?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:22
Де, плять, ф-16???
ДЕ?????
КАБи майже щодня прилітають в Лиман!(І, взагалі, по багатьох інших містах і селах прилітають)
Почекаємо ще?
Поки пустеля не стане?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:26
Успіх написав:
Де, плять, ф-16???
ДЕ?????
КАБи майже щодня прилітають в Лиман!(І, взагалі, по багатьох інших містах і селах прилітають)
Почекаємо ще?
Поки пустеля не стане?
Чергова серія "Аватар", 4 сезон, 12 серія
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pesikot
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:26
Там больше вопрос к "большинство" был
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_hunter
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:31
_hunter написав:
Там больше вопрос к "большинство" был
Я давал 5 млн.
Летусрок кричал «никто кроме непрыдатных и под бронью не пойдет»
Я ошибся на 6%, а Летусрок ошибся когда родился
Все что надо знать про Летусроков
Кстати где он делся? Кацапов отключили от очередных платежей, так он без зарплаты на работу на форум не выходит?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 17 лип, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:32
_hunter написав:
Там больше вопрос к "большинство" был
Там было гораздо хуже, что придумана цифра в 11 лямов военнобязанных большинства
Так что, смейся, паяц )))
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:34
Hotab написав:
Я давал 5 млн.
Летусрок кричал «никто кроме непрыдатных и под бронью не пойдет»
Все что надо знать про Летусроков
До речі, де цей неШановший пан
Він же так був за правду )
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