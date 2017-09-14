Я помню про 5 лямов. Еще я помню 10.4 лямов "итого" от texty.org.ua - поэтому и удивляюсь термину "большинство"... Ну и да: данные-то нарид обновил. Но все ли они указали реальные адреса?.. 🤔
Кто про большинство говорил? Я вообще не знаю сколько у нас мужиков. Как можно про «большинство» говорить
та вроде тот конспиролог постом выше и говорил Но, вроде, вы его пост цитировали без коментария, что бред это полный. Но не суть. Суть мы узнаем позже - когда их этих 5ти лямов обещанные пол вытянуть попытаются.
pesikot написав:[url=https://news.liga.net/ua/politics/news/svoi-dani-onovyly-4-6-mln-viiskovozoboviazanykh-naibilshe-u-rezerv]Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+[/url
Ведь это ты так возбудился на мои сомнения, согласно сообщения
Там больше вопрос к "большинство" был
Там было гораздо хуже, что придумана цифра в 11 лямов военнобязанных большинства
Так что, смейся, паяц )))
Оскільки ти сам не хоч, то макну стосовно 11 лямів:
*Пн 15 июл, 2024 19:32
*Загальну кількість військовозобов'язаних Міністерство оборони оцінює в 10,6 млн людей. Станом на 7 липня — востаннє, коли звітували у Міністерстві оборони, — свої дані оновили трохи більше 3,1 мільйона громадян.* https://minfin.com.ua/ua/2024/07/15/131126747/
Я помню про 5 лямов. Еще я помню 10.4 лямов "итого" от texty.org.ua - поэтому и удивляюсь термину "большинство"... Ну и да: данные-то нарид обновил. Но все ли они указали реальные адреса?.. 🤔
Кто про большинство говорил? Я вообще не знаю сколько у нас мужиков. Как можно про «большинство» говорить
Начиная с ковид я всегда последовательно говорил, что количество населения в Украине никто не знает даже с точностью 10-20 % Потому о каком там «большинстве» говорить, когда неизвестна база
А що можна казати про 4,6 млн. оновивших дані, не вказавши скільки з них мають бронь, відстрочку та 58+ років?
Якщо бронь ще якось можна знайти -- 500 тис.+, да і 58+, то мають право на відстрочку скільки??? І головне не тільки ті, хто оформив вже відстрочку, а й ті, хто не оформив і не збирається, поки не припече.
Вильнюс, 15 июля. (БНС). С сентября этого года больше не будет государственного финансирования для украинцев, окончивших школы в Украине, но некоторые вузы обещают финансировать их обучение самостоятельно.
Государство продолжит компенсировать плату за обучение украинским студентам, поступившим в литовские вузы, которые прибыли в страну после начала российского вторжения в 2022 году, но больше не будет предоставлять эту услугу вновь прибывшим украинцам.
"Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя утечку мозгов из Украины", - сообщили BNS в Министерстве образования, науки и спорта.
"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо на данный момент нет", - сказала она. ...........
"Їх боротьба"...
навіть не знаю, зрада це чи перемога, так як не зрозуміло, чим освіта у литовському вузі на литовській мові краща за німецьку на німецькій, чи польську на польській
Здеь ключевое что власть сама первая попросила не учить бесплатно украинских студентов за рубежом. Даже не знаю как это назвать...