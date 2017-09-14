Піар-акція....
Створення образів протистояння
фронтовики-ухилянти...
Для тих хто отримав Резерв+..просто гляньте , там є запис в реєстрі оберіг..
Перших 8 цифр - це дата запису....
Останніх 6000001...6100027...
Тому в мене наприклад длата оновлення в Резерв+ - 19-06
А дата запису в Оберіг - 20-03-2019...
В синів в Реєстрі+ - 18-06 , а в оберіш в одного 2022 рік, в другого 2023 рік...
Тому тепер парочку цифр для любителів міфічної справедливості
200 000 багатих могли заплатити по 20000 в місяць=40+/- млрд/рік
а тепер 2 млн заплатять по 17000-25000 = тих самих +/- 40 млрд в рік..
тільки багаті замість 0,2 млн в рік заплатять рівно в 10 разів менше...
Як бачите
За що боролись на те й напоролись.