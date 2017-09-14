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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 лип, 2024 22:56
Hennady написав:
Питається, для чого тоді був кіпіш з оновленням, якщо дані все одно є в інших реєстрах?
Піар-акція....
Створення образів протистояння
фронтовики-ухилянти...
Для тих хто отримав Резерв+..просто гляньте , там є запис в реєстрі оберіг..
Перших 8 цифр - це дата запису....
Останніх 6000001...6100027...
Тому в мене наприклад длата оновлення в Резерв+ - 19-06
А дата запису в Оберіг - 20-03-2019...
В синів в Реєстрі+ - 18-06 , а в оберіш в одного 2022 рік, в другого 2023 рік...
Тому тепер парочку цифр для любителів міфічної справедливості
200 000 багатих могли заплатити по 20000 в місяць=40+/- млрд/рік
а тепер 2 млн заплатять по 17000-25000 = тих самих +/- 40 млрд в рік..
тільки багаті замість 0,2 млн в рік заплатять рівно в 10 разів менше...
Як бачитеЗа що боролись на те й напоролись.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 22:57
detroytred
І головне не тільки ті, хто оформив вже відстрочку, а й ті, хто не оформив і не збирається, поки не припече.
Це працює в дві сторони. Сьогодні 3 неповнолітніх дітей, а завтра 2+1 повнолітній.
Сьогодні близький родич з інвалідністю під вашим наглядом, завтра лопати обстукали, а опікун в ТЦК.
Сьогодні працював під бронею, завтра директору не сподобався, і ….
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Hotab
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:04
pesikot написав: Успіх написав:
Де, плять, ф-16???
ДЕ?????
КАБи майже щодня прилітають в Лиман!(І, взагалі, по багатьох інших містах і селах прилітають)
Почекаємо ще?
Поки пустеля не стане?
Чергова серія "Аватар", 4 сезон, 12 серія
А з Ф-16 взагалі цікаво вийшло..
Ви являється на наших аеродромах де взлітно/посадкова з плит - Ф-16 можуть взлітати тільки з половиною бойового навантаження...
Те що взлітно/посадкова має якихось 20метрів ширини і 2 км довжини(незай Хотаб уточнить параметри бо я не льотчик) =4км стандартної двохполосної дороги....
Тобто замість 1000км простої дороги можна було заасфальтувати 250 аеродромів.. і тоді б розвідка кацапстану з розумі зійшла вираховуючи які треба піддавати ударам..
А так є два підходящих аеродроми
Староконстантинів і Миргород...їх і атакують майже щодня..
ПС
З стиками ще можна якось поборотись..фрезою вирізати необхідний трапецієвидний паз і в нього приклеїти вставку відповідної форми з твердої гуми(одночасно і температурний шов і стик закриє) то з сміттям на взлітно/посадковій з нашою культурою мити колеса авто - боротись невідомо як, а повітряприймачі в Ф16 розташовані низько і засмокчуть все сміття на лопатки...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:06
Hotab написав:
Я вообще не знаю сколько у нас мужиков.
Я виводив 5,78 млн з демографічної піраміди.
Ще Ой мене поправляв бо я трошки періодами помилився...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:10
_hunter написав:
Суть мы узнаем позже - когда их этих 5ти лямов обещанные пол вытянуть попытаются.
Так ніхто й не збирається витягувати...
Для фронту вже є рекрутингові агенства...
А ці 5 млн в Резерв+ - це для збору необхідних коштів...
1 млн -економічно заброньованих
1 млн - не пройдуть по здоровью..
0,5 млн - підуть добровільно через рекрутингові компанії
і тих 2,5 млн будуть стригти по 2-3 рази в рік по 17000-25000..
Це все що треба знати про прийняті рішення.
ПС
не читайте до обіду радянських газет
так других нема
от ніяких і не читай
перефразую
не дивіться марафон і не слухайте подоляків з гетьманцевими..вони все що можна зробити ефективно - зроблять ефектно і через сраку.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 17 лип, 2024 23:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:12
budivelnik написав: Hotab написав:
Я вообще не знаю сколько у нас мужиков.
Я виводив 5,78 млн з демографічної піраміди.
Ще Ой мене поправляв бо я трошки періодами помилився...
ну, тогда действительно большинство обновило
вопрос только можно ли безболезненно еще пол ляма извлечь?..
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:14
budivelnik написав: _hunter написав:
Суть мы узнаем позже - когда их этих 5ти лямов обещанные пол вытянуть попытаются.
Так ніхто й не збирається витягувати...
Для фронту вже є рекрутингові агенства...
А ці 5 млн в Резерв+ - це для збору необхідних коштів...
1 млн -економічно заброньованих
1 млн - не пройдуть по здоровью..
0,5 млн - підуть добровільно через рекрутингові компанії
і тих 2,5 млн будуть стригти по 2-3 рази в рік по 17000-25000..
Це все що треба знати про прийняті рішення.
ПС
не читайте до обіду радянських газет
так других нема
от ніяких і не читай
перефразую
не дивіться марафон і не слухайте подоляків з гетьманцевими..вони все що можна зробити ефективно - зроблять ефектно і через сраку.
гетьманцев - то ладно - там, вроде кто-то из МО 400 тыщ озвучивал...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:14
_hunter написав:
вопрос только можно ли безболезненно еще пол ляма извлечь?..
Якщо підходити з головою -можна навіть 1 млн
якщо так як підходять- можна зломати все і після 0,1 млн...
Будемо надіятись на розум(вміння пристосовуватись) населення, а не на професіоналізм керівництва.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:31
budivelnik написав: Hotab написав:
Я вообще не знаю сколько у нас мужиков.
Я виводив 5,78 млн з демографічної піраміди.
Ще Ой мене поправляв бо я трошки періодами помилився...
Можна уточнити? Гуляла інфа від міноборони, що ресурсу 10,5 млн. Навіть при населенні 42 млн людей - 5,78 млн. ресурсу якось замало. Чи в нас країна жінок і дітей?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:35
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