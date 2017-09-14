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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9088908990909091>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:36

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  Hotab написав:Я вообще не знаю сколько у нас мужиков.
Я виводив 5,78 млн з демографічної піраміди.
Ще Ой мене поправляв бо я трошки періодами помилився...

Можна уточнити? Гуляла інфа від міноборони, що ресурсу 10,5 млн. Навіть при населенні 42 млн людей - 5,78 млн. ресурсу якось замало. Чи в нас країна жінок і дітей?
А куди Ви подінете 3-5 млн за кордоном+3млн в ОРдло+2млн в Криму? це ті хто входить в 42 млн.
Тому
42 млн - 4(середнє між 3 і 5)- 3 - 2 =33 млн
33 млн -11 млн пенсіонери = 22 млн - 10 млн до 25 років=12 млн
12 млн/2 (жінки/чоловіки)=6 млн мужчин віком 25-60 років.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:38

Хто там ще сьогодні не встиг відвідати Рошен?
Якщо не встигли - то завтра підтягуйтесь з самого ранку..
Треба ж якось повертати 9 млн грн....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:42

  BIGor написав:Стаття по Кринкам - https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/17/7466202/
Безвісти зниклі військові - 788
Загинувші військові - 262
Поранені військові - брак даних.

Населення Кринок на 2001 рік - 991 особа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BE%D0%BD)

Не треба ці маніпуляції кількістю населення кринок. Навіть якби там був голий степ (але він непридатний для оборони), крикни виконували свою надважливу роль: перемолотили сотні одиниць техніки, вбили гори орків, а головне стримували величезне угрупування біля себе , бо кринки для фюрера стали питанням принципу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:42

  budivelnik написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Я виводив 5,78 млн з демографічної піраміди.
Ще Ой мене поправляв бо я трошки періодами помилився...

Можна уточнити? Гуляла інфа від міноборони, що ресурсу 10,5 млн. Навіть при населенні 42 млн людей - 5,78 млн. ресурсу якось замало. Чи в нас країна жінок і дітей?
А куди Ви подінете 3-5 млн за кордоном+3млн в ОРдло+2млн в Криму? це ті хто входить в 42 млн.
Тому
42 млн - 4(середнє між 3 і 5)- 3 - 2 =33 млн
33 млн -11 млн пенсіонери = 22 млн - 10 млн до 25 років=12 млн
12 млн/2 (жінки/чоловіки)=6 млн мужчин віком 25-60 років.

Поправлю - більша частина ОРДЛО і весь Крим вже не рахували в тих 41 млн. Гляньте тут: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
За кордоном чоловіків на глаз ті що поїхали до війни 60%, ті що після - 10% (інші 90% - жінки, діти, пенсіонери). Тому поправте розрахунки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну і пенси та до 25 років є і серед виїхавших , і серед ордло . Тобто їх двічі (тричі) не треба рахувати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:47

  Hotab написав:
  BIGor написав:Стаття по Кринкам - https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/17/7466202/
Безвісти зниклі військові - 788
Загинувші військові - 262
Поранені військові - брак даних.

Населення Кринок на 2001 рік - 991 особа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BE%D0%BD)

Не треба ці маніпуляції кількістю населення кринок. Навіть якби там був голий степ (але він непридатний для оборони), крикни виконували свою надважливу роль: перемолотили сотні одиниць техніки, вбили гори орків, а головне стримували величезне угрупування біля себе , бо кринки для фюрера стали питанням принципу.

З моєї сторони - голі факти з джерелами.
З Вашої - істерика з топорною пропагандою.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:56

  Hotab написав:Ну і пенси та до 25 років є і серед виїхавших , і серед ордло . Тобто їх двічі (тричі) не треба рахувати.
Як мені подобаються ті хто уточнює дрібниці...
Ну є і що ?
Скільки в Україні реально ? 30-35-40-42 млн ?
Між 30 і 42 - різниця в 1,4 рази...
То що там далі будемо робити?
Середнє народження в 2000-2024 роках
1999 - 390 000+
.....
2022 - 192 700

Тобто різниця в майже 2 рази..
То як
Будемо рахувати з точністю в сто чоловік, витрачаючи на це десятки годин часу?
Чи прикинемо спрощено?

Я прихильник наступного алгоритму
Там де будь-який дурень може піддати сумніву приведену тобою інформацією( при чому його слово проти твого =50 на 50% для інших достовірності) - там треба витрачати на видобування цієї інформації часу менше ніж витрачає дурень..

Якщо ж писати аналітику за яку тобі платять десятки тисяч доларів - тоді й часу можна витратити побільше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 00:12

  Xenon написав:
Бельгія, Нідерланди, Данія та решта союзників пообіцяли Україні вже вдвічі більше літаків, ніж ми маємо "навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації, — Давид Арахамія

«Тобто у нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди», — зазначив Арахамія.


Это манипуляция и здесь ключевое слово "для обслуговування західної авіації". ХНУПС каждый год выпускает сотню людей, но да, они на западной технике не обучены, вроде как и правду сказал, вот только кто мешает их обучить не упомянул.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 00:13

BIGor


З моєї сторони - голі факти з джерелами.
З Вашої - істерика з топорною пропагандою


З якою метою ви подали населення Кринок?
Пряма відповідь без вартіння бігунцевою жопою.
І мене цікавить джерело цифр.
Бо зараз почнеться «кінь не мій, я лише продаю»


вот только кто мешает их обучить не упомянул.


Ви за життя (майже прожите) де кого навчили?
Ви вже потужно сиділи в калюжі на тему навчання авіаторів , де у вас «Внутрішніх справ» чомусь виявилось «ваздушних сіл». Я бачу ви теж не дуже навчанню на своїх помилках піддаєтесь.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лип, 2024 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 00:17

  Hotab написав:BIGor


З моєї сторони - голі факти з джерелами.
З Вашої - істерика з топорною пропагандою


З якою метою ви подали населення Кринок?
Пряма відповідь без вартіння бігунцевою жопою.
І мене цікавить джерело цифр.
Бо зараз почнеться «кінь не мій, я лише продаю»

Істеричка, може по-перше перестанеш людей оскорбляти? Зразу нюні розпускає.
BIGor
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