Hotab написав:Я вообще не знаю сколько у нас мужиков.
Я виводив 5,78 млн з демографічної піраміди. Ще Ой мене поправляв бо я трошки періодами помилився...
Можна уточнити? Гуляла інфа від міноборони, що ресурсу 10,5 млн. Навіть при населенні 42 млн людей - 5,78 млн. ресурсу якось замало. Чи в нас країна жінок і дітей?
А куди Ви подінете 3-5 млн за кордоном+3млн в ОРдло+2млн в Криму? це ті хто входить в 42 млн. Тому 42 млн - 4(середнє між 3 і 5)- 3 - 2 =33 млн 33 млн -11 млн пенсіонери = 22 млн - 10 млн до 25 років=12 млн 12 млн/2 (жінки/чоловіки)=6 млн мужчин віком 25-60 років.
Не треба ці маніпуляції кількістю населення кринок. Навіть якби там був голий степ (але він непридатний для оборони), крикни виконували свою надважливу роль: перемолотили сотні одиниць техніки, вбили гори орків, а головне стримували величезне угрупування біля себе , бо кринки для фюрера стали питанням принципу.
budivelnik написав:Я виводив 5,78 млн з демографічної піраміди. Ще Ой мене поправляв бо я трошки періодами помилився...
Можна уточнити? Гуляла інфа від міноборони, що ресурсу 10,5 млн. Навіть при населенні 42 млн людей - 5,78 млн. ресурсу якось замало. Чи в нас країна жінок і дітей?
А куди Ви подінете 3-5 млн за кордоном+3млн в ОРдло+2млн в Криму? це ті хто входить в 42 млн. Тому 42 млн - 4(середнє між 3 і 5)- 3 - 2 =33 млн 33 млн -11 млн пенсіонери = 22 млн - 10 млн до 25 років=12 млн 12 млн/2 (жінки/чоловіки)=6 млн мужчин віком 25-60 років.
Поправлю - більша частина ОРДЛО і весь Крим вже не рахували в тих 41 млн. Гляньте тут: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ За кордоном чоловіків на глаз ті що поїхали до війни 60%, ті що після - 10% (інші 90% - жінки, діти, пенсіонери). Тому поправте розрахунки.
Не треба ці маніпуляції кількістю населення кринок. Навіть якби там був голий степ (але він непридатний для оборони), крикни виконували свою надважливу роль: перемолотили сотні одиниць техніки, вбили гори орків, а головне стримували величезне угрупування біля себе , бо кринки для фюрера стали питанням принципу.
З моєї сторони - голі факти з джерелами. З Вашої - істерика з топорною пропагандою.
Hotab написав:Ну і пенси та до 25 років є і серед виїхавших , і серед ордло . Тобто їх двічі (тричі) не треба рахувати.
Як мені подобаються ті хто уточнює дрібниці... Ну є і що ? Скільки в Україні реально ? 30-35-40-42 млн ? Між 30 і 42 - різниця в 1,4 рази... То що там далі будемо робити? Середнє народження в 2000-2024 роках 1999 - 390 000+ ..... 2022 - 192 700
Тобто різниця в майже 2 рази.. То як Будемо рахувати з точністю в сто чоловік, витрачаючи на це десятки годин часу? Чи прикинемо спрощено?
Я прихильник наступного алгоритму Там де будь-який дурень може піддати сумніву приведену тобою інформацією( при чому його слово проти твого =50 на 50% для інших достовірності) - там треба витрачати на видобування цієї інформації часу менше ніж витрачає дурень..
Якщо ж писати аналітику за яку тобі платять десятки тисяч доларів - тоді й часу можна витратити побільше.
Бельгія, Нідерланди, Данія та решта союзників пообіцяли Україні вже вдвічі більше літаків, ніж ми маємо "навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації, — Давид Арахамія
«Тобто у нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди», — зазначив Арахамія.
Это манипуляция и здесь ключевое слово "для обслуговування західної авіації". ХНУПС каждый год выпускает сотню людей, но да, они на западной технике не обучены, вроде как и правду сказал, вот только кто мешает их обучить не упомянул.
З моєї сторони - голі факти з джерелами. З Вашої - істерика з топорною пропагандою
З якою метою ви подали населення Кринок? Пряма відповідь без вартіння бігунцевою жопою. І мене цікавить джерело цифр. Бо зараз почнеться «кінь не мій, я лише продаю»
вот только кто мешает их обучить не упомянул.
Ви за життя (майже прожите) де кого навчили? Ви вже потужно сиділи в калюжі на тему навчання авіаторів , де у вас «Внутрішніх справ» чомусь виявилось «ваздушних сіл». Я бачу ви теж не дуже навчанню на своїх помилках піддаєтесь.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 лип, 2024 00:17, всього редагувалось 1 раз.