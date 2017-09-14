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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:19
BIGor
Де хоч слово «оскорбляння»??
Що, не бігунець хіба? То чого ти тут корчиш з себе.
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Hotab
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:20
Hotab написав:BIGor
Де хоч слово «оскорбляння»??
Що, не бігунець хіба? То чого ти тут корчиш з себе
Перестань хникати та істерити, будь хоч трохи людиною.
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BIGor
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:24
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Де хоч слово «оскорбляння»??
Що, не бігунець хіба? То чого ти тут корчиш з себе
Перестань хникати та істерити, будь хоч трохи людиною.
Я питаю «де оскорблєнія?»
Ти бігунець чи ні?
Мені треба щоб ти це запамʼятав про себе і не перепитував більше.
Кожна клізма має знати своє імʼя і місце.
Щоб ми більше не втрачали час на «базу»!
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Hotab
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:41
_hunter написав:
...........
Не совсем понял, что вы называете "только". Меня "остановило" осознание ПОЛНОЙ некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели.
"Остановило" от чего?
Вы уехали из-за "некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели"?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:43
detroytred написав:
............
Як бачиш, ти знов збрехав.
І про істерику теж.
Він інакше не вміє.
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