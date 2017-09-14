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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:19
BIGor
Де хоч слово «оскорбляння»??
Що, не бігунець хіба? То чого ти тут корчиш з себе.
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Hotab
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:20
Hotab написав:BIGor
Де хоч слово «оскорбляння»??
Що, не бігунець хіба? То чого ти тут корчиш з себе
Перестань хникати та істерити, будь хоч трохи людиною.
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BIGor
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:24
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Де хоч слово «оскорбляння»??
Що, не бігунець хіба? То чого ти тут корчиш з себе
Перестань хникати та істерити, будь хоч трохи людиною.
Я питаю «де оскорблєнія?»
Ти бігунець чи ні?
Мені треба щоб ти це запамʼятав про себе і не перепитував більше.
Кожна клізма має знати своє імʼя і місце.
Щоб ми більше не втрачали час на «базу»!
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:41
_hunter написав:
...........
Не совсем понял, что вы называете "только". Меня "остановило" осознание ПОЛНОЙ некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели.
"Остановило" от чего?
Вы уехали из-за "некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели"?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:43
detroytred написав:
............
Як бачиш, ти знов збрехав.
І про істерику теж.
Він інакше не вміє.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 00:46
Xenon написав:
Бельгія, Нідерланди, Данія та решта союзників пообіцяли Україні вже вдвічі більше літаків, ніж ми маємо навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації, — Давид Арахамія
«Тобто у нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди», — зазначив Арахамія.
Ну Вы же знаете: "Обещать не значит жениться".
F-16 нам тоже обещают. Уже давно.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лип, 2024 02:07
23 года- 203827_______ 40 - 320547
24 года- 272331_______ 41 - 326438
25 лет - 229104_______ 42 - 305824
26 лет - 238272_______ 43 - 300523
27 лет - 247643_______ 44 - 287651
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29 - 279365_______ 46 - 292623
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31 - 311133_______ 48 - 273963
32 - 323769_______ 49 - 280268
33 - 342247_______ 50 - 276579
34 - 352246_______ 51 - 272331
35 - 371842_______ 52 - 246493
36 - 359164_______ 53 - 247483
37 - 366717_______ 54 - 239967
38 - 369299_______ 55 - 244282
39 - 335465_______ 56 - 238142
40 - 320547
Итого - 9.946.460 в возрасте от 23 до 56 лет, что соответствует сегодняшним 25 - 58 лет.
Среди выехавших 20% мужчин. Даже если выехавших 5 млн, то среди них мужчин примерно 1 млн.
Даже если не учитывать, что там могут быть 60+ и 25-, то в Украине осталось 9.946.460 - 1 млн. примерно 9 млн. 25-58.
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