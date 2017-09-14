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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9090909190929093>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 07:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так что 4,7 млн. обновивших данные не так и много - около 60%. Не знаю, надо ли было полиции и МЧС обновлять данные.

Всем надо )
  vitaliiangel написав:глоток свежего воздуха в океане дури.

А ты ужк служишь?)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 08:15

  ЛАД написав:Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.
Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.

Тепер чекаємо які дії влади будуть далі.
Що будуть робити з тими хто оновив, і тими хто не оновив.
Чи будуть давати ще період на оновлення.
Це буде чіткий показник наскільки влада сильна і може примусити виконувати прийняті закони.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 08:31

  ЛАД написав:По данным за 2022 (https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php) мужчин в Украине по возрастам:
23 года- 203827_______ 40 - 320547
24 года- 272331_______ 41 - 326438
25 лет - 229104_______ 42 - 305824
26 лет - 238272_______ 43 - 300523
27 лет - 247643_______ 44 - 287651
28 - 261008_______ 45 - 302272
29 - 279365_______ 46 - 292623
30 - 297460_______ 47 - 282362
31 - 311133_______ 48 - 273963
32 - 323769_______ 49 - 280268
33 - 342247_______ 50 - 276579
34 - 352246_______ 51 - 272331
35 - 371842_______ 52 - 246493
36 - 359164_______ 53 - 247483
37 - 366717_______ 54 - 239967
38 - 369299_______ 55 - 244282
39 - 335465_______ 56 - 238142
40 - 320547
Итого - 9.946.460 в возрасте от 23 до 56 лет, что соответствует сегодняшним 25 - 58 лет.
Среди выехавших 20% мужчин. Даже если выехавших 5 млн, то среди них мужчин примерно 1 млн.
Даже если не учитывать, что в этих 20% там могут быть 60+ и 25- (и наверняка есть), то в Украине осталось 9.946.460 - 1 млн. примерно 9 млн. 25-58.
Пусть даже примерно 1 млн. сегодня в силовых структурах (армия, полиция, МЧС), то остаётся примерно 8 млн. "штатских".
Так что 4,7 млн. обновивших данные не так и много - около 60%. Не знаю, надо ли было полиции и МЧС обновлять данные. Если надо было, то % обновивших будет ещё ниже. Стоит ещё учесть, что среди обновивших данные есть и 25-, которые призыву на сегодня не подлежат.
Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.
Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.

І ще плюс військовозобов'язані жінки (медики і т.д.).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 08:34

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.
Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.

Тепер чекаємо які дії влади будуть далі.
Що будуть робити з тими хто оновив, і тими хто не оновив.
Чи будуть давати ще період на оновлення.
Це буде чіткий показник наскільки влада сильна і може примусити виконувати прийняті закони.

Це самий цікавий принциповий момент. В оцінці характеру та напрямку дій влади по відношенню до пересічного.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 08:50

ЛАД

Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.


«Ніхто крім заброньованих і непридатних обновляти не буде».
В цьому він неправий несильно? Мені здається БІЛЬШЕ неправим чим він є, бути не можна.
Бо слово «ніхто» взагалі тупориле. Але тут навіть слово «мало хто» не підійшло б. Бо «багато» обновили. Дуже багато. І це ще шалені черги аж до 16.07 стояли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 08:52

  Hotab написав:detroytred

І головне не тільки ті, хто оформив вже відстрочку, а й ті, хто не оформив і не збирається, поки не припече.


Це працює в дві сторони. Сьогодні 3 неповнолітніх дітей, а завтра 2+1 повнолітній.
Сьогодні близький родич з інвалідністю під вашим наглядом, завтра лопати обстукали, а опікун в ТЦК.
Сьогодні працював під бронею, завтра директору не сподобався, і ….

Це ви про динаміку змін.
Безумовно, що одні вибувають, а другі нові додаються.

Але я звернув увагу, що поки картинка не стала з точки зору, що далеко не всі враховані. Тому що нема сенсу оформлювати відстрочку, заморачуватися, поки не припече, для тих, в кого право на відстрочку перетинається з правом на звільнення з вслужби.

Оформлення відстрочки вкрай необхідно тим, кого можуть призвати (бо не оформлена відстрочка), але потім не звільнять (бо дана підстава не надає право на звільнення).
Броньовики теж під принцип підпадають.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:02

  Hotab написав: Бо «багато» обновили. Дуже багато. І це ще шалені черги аж до 16.07 стояли.

Вчора запитав знайомого танкіста-сержанта (55+, з отієї категорії ще совдепівської строкової служби, що з мого оточення жоден не отримав запрошення в тцк) і який категорично заявляв, що нічого робити не буде по оновленню даних.

- Оновив.
- в резерві чи ЦНАПі?
- в ТЦК.
- як??? Ти ж казав...
- в знайомого. З вінкодом у військовий квиток.
- так в тебе ж нікого там ніколи не було?
- (дивлячись в сторону) та отож))

Підприємець на ринку. До жодного з них ні разу жодна група оповіщення не підходила.
Я так розумію, колективно вирішили питання...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:03

  sens написав:Оновлення даних від 16.07 і одразу на ВЛК чи як?
он решил явиться в тцк лично (без повестки), влк в тот же день. Боевая повестка на 31.07 говорит повезло так как многих добровольцев после влк уже не выпускали и жёны/родители им везли необходимые вещи. Его фейс вызвал доверие у военкома, поэтому отпустили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
Не совсем понял, что вы называете "только". Меня "остановило" осознание ПОЛНОЙ некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели.

"Остановило" от чего?
Вы уехали из-за "некомпетентности/несоответствия занимаемой должности зели"?

>>> "Остановило" от чего?
понятия не имею, что вы в том посте в это слово вкладывали - отвечал как понял.

В том числе да: меня абсолютно не устраивает направление, в котором он страну ведёт.
Банальная аналогия из жизни: вы всю жизнь работали на предприятии - вас все устраивало. Внезапно появляется новый гендир (а в текущих условиях - даже можно сказать собственник), который - вы это видите - полностью некомпетентен. И который ведет предприятие к банкротству. При этом на предприятии начинаются нарушения что ТК что ТБ. Ваши действия? - продолжите работать или начнете новое место искать?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:32

vitaliiangel
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