ЛАД написав:

По данным за 2022 () мужчин в Украине по возрастам:23 года- 203827_______ 40 - 32054724 года- 272331_______ 41 - 32643825 лет - 229104_______ 42 - 30582426 лет - 238272_______ 43 - 30052327 лет - 247643_______ 44 - 28765128 - 261008_______ 45 - 30227229 - 279365_______ 46 - 29262330 - 297460_______ 47 - 28236231 - 311133_______ 48 - 27396332 - 323769_______ 49 - 28026833 - 342247_______ 50 - 27657934 - 352246_______ 51 - 27233135 - 371842_______ 52 - 24649336 - 359164_______ 53 - 24748337 - 366717_______ 54 - 23996738 - 369299_______ 55 - 24428239 - 335465_______ 56 - 23814240 - 320547Итого - 9.946.460 в возрасте от 23 до 56 лет, что соответствует сегодняшним 25 - 58 лет.Среди выехавших 20% мужчин. Даже если выехавших 5 млн, то среди них мужчин примерно 1 млн.Даже если не учитывать, что в этих 20% там могут быть 60+ и 25- (и наверняка есть), то в Украине осталось 9.946.460 - 1 млн. примерно 9 млн. 25-58.Пусть даже примерно 1 млн. сегодня в силовых структурах (армия, полиция, МЧС), то остаётся примерно 8 млн. "штатских".Так что 4,7 млн. обновивших данные не так и много - около 60%. Не знаю, надо ли было полиции и МЧС обновлять данные. Если надо было, то % обновивших будет ещё ниже. Стоит ещё учесть, что среди обновивших данные есть и 25-, которые призыву на сегодня не подлежат.Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.