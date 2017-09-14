Может убыток Газпрома и есть причина войны? Потом китайцы выкупят его за 5 копеек.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39
Может убыток Газпрома и есть причина войны? Потом китайцы выкупят его за 5 копеек.
Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39
Математик ти звичайно "від бога", тому порахую я.
Будемо брати середнє. (30+42)/2 = 36 млн., хоча нижче-приведений мною сайт дає цифру 37,4млн.
Скільки ж там чоловіків 25-60?
Знайшов такий сайт де є розподіл по віку
Людей віком 25-60 років .... акурат 50%.
Зауважу також що різниця між кількістю жінок і чоловіків в категорії 25-60 близька до 50 на 50.
Отже 36млн/4 = 9млн.
*Також зауважу що за кордон виїхали в основному жінки і діти, але порахувати це нереально. Через цей фактор кількість може бути більша за 9 млн., причому значно(на мільйон).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 18 лип, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лип, 2024 09:45
То справді ,,повезло,,. В нас тута похід в тцк ,,оновити дані,, закінчується просто. Зайти можливо, вийти ні. БЕЗ броні від підприємства, одразу на місті за пів години ВЛК. Виводять у внутрішній двір. Охорона військові з автоматами. В палатці у дворі очікування до вечора. Заїзжа автобус і о 18 вечора вивозе на ,,учбовий центр,, кого назбирали за день. В колеги сусід так ,,оновив дані,, просився додому речі зібрати. Не відпустили, сказали волонтери привезуть. Подзвонив додому, жінка з сином принесли одяг і мильно-рильне. Вечером того ж дня поїхав у ЗСУ,,вчитися,,. Колеги в кого в Резерв+ після оновлення не сходилися з військовим квитком вус або звання після очікування у черзі з п'яти ранку, оновились і додому пішли бо була броня. На документах велику Б написали і відпустили.
Додано: Чет 18 лип, 2024 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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