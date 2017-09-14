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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9090909190929093
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39

Может убыток Газпрома и есть причина войны? Потом китайцы выкупят его за 5 копеек.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39

  budivelnik написав:Скільки в Україні реально ? 30-35-40-42 млн ?
Між 30 і 42 - різниця в 1,4 рази...
То що там далі будемо робити?

Математик ти звичайно "від бога", тому порахую я.
Будемо брати середнє. (30+42)/2 = 36 млн., хоча нижче-приведений мною сайт дає цифру 37,4млн.
Скільки ж там чоловіків 25-60?
Знайшов такий сайт де є розподіл по віку
https://datareportal.com/reports/digital-2024-ukraine
Людей віком 25-60 років .... акурат 50%.
Зауважу також що різниця між кількістю жінок і чоловіків в категорії 25-60 близька до 50 на 50.
Отже 36млн/4 = 9млн.
*Також зауважу що за кордон виїхали в основному жінки і діти, але порахувати це нереально. Через цей фактор кількість може бути більша за 9 млн., причому значно(на мільйон).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 18 лип, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:45

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Оновлення даних від 16.07 і одразу на ВЛК чи як?
он решил явиться в тцк лично (без повестки), влк в тот же день. Боевая повестка на 31.07 говорит повезло так как многих добровольцев после влк уже не выпускали и жёны/родители им везли необходимые вещи. Его фейс вызвал доверие у военкома, поэтому отпустили.

То справді ,,повезло,,. :D В нас тута похід в тцк ,,оновити дані,, закінчується просто. Зайти можливо, вийти ні. БЕЗ броні від підприємства, одразу на місті за пів години ВЛК. Виводять у внутрішній двір. Охорона військові з автоматами. В палатці у дворі очікування до вечора. Заїзжа автобус і о 18 вечора вивозе на ,,учбовий центр,, кого назбирали за день. В колеги сусід так ,,оновив дані,, просився додому речі зібрати. Не відпустили, сказали волонтери привезуть. Подзвонив додому, жінка з сином принесли одяг і мильно-рильне. Вечером того ж дня поїхав у ЗСУ,,вчитися,,. Колеги в кого в Резерв+ після оновлення не сходилися з військовим квитком вус або звання після очікування у черзі з п'яти ранку, оновились і додому пішли бо була броня. На документах велику Б написали і відпустили. :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут.
він не читав перелік хвороб з наказу 402?
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  #<1 ... 9090909190929093
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