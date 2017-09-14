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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9091909290939094>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39

Может убыток Газпрома и есть причина войны? Потом китайцы выкупят его за 5 копеек.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39

  budivelnik написав:Скільки в Україні реально ? 30-35-40-42 млн ?
Між 30 і 42 - різниця в 1,4 рази...
То що там далі будемо робити?

Математик ти звичайно "від бога", тому порахую я.
Будемо брати середнє. (30+42)/2 = 36 млн., хоча нижче-приведений мною сайт дає цифру 37,4млн.
Скільки ж там чоловіків 25-60?
Знайшов такий сайт де є розподіл по віку
https://datareportal.com/reports/digital-2024-ukraine
Людей віком 25-60 років .... акурат 50%.
Зауважу також що різниця між кількістю жінок і чоловіків в категорії 25-60 близька до 50 на 50.
Отже 36млн/4 = 9млн.
*Також зауважу що за кордон виїхали в основному жінки і діти, але порахувати це нереально. Через цей фактор кількість може бути більша за 9 млн., причому значно(на мільйон), а може і не бути.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 18 лип, 2024 10:17, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:45

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Оновлення даних від 16.07 і одразу на ВЛК чи як?
он решил явиться в тцк лично (без повестки), влк в тот же день. Боевая повестка на 31.07 говорит повезло так как многих добровольцев после влк уже не выпускали и жёны/родители им везли необходимые вещи. Его фейс вызвал доверие у военкома, поэтому отпустили.

То справді ,,повезло,,. :D В нас тута похід в тцк ,,оновити дані,, закінчується просто. Зайти можливо, вийти ні. БЕЗ броні від підприємства, одразу на місті за пів години ВЛК. Виводять у внутрішній двір. Охорона військові з автоматами. В палатці у дворі очікування до вечора. Заїзжа автобус і о 18 вечора вивозе на ,,учбовий центр,, кого назбирали за день. В колеги сусід так ,,оновив дані,, просився додому речі зібрати. Не відпустили, сказали волонтери привезуть. Подзвонив додому, жінка з сином принесли одяг і мильно-рильне. Вечером того ж дня поїхав у ЗСУ,,вчитися,,. Колеги в кого в Резерв+ після оновлення не сходилися з військовим квитком вус або звання після очікування у черзі з п'яти ранку, оновились і додому пішли бо була броня. На документах велику Б написали і відпустили. :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут.
він не читав перелік хвороб з наказу 402?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:03

  Hotab написав:ЛАД

Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.


«Ніхто крім заброньованих і непридатних обновляти не буде».
В цьому він неправий несильно? Мені здається БІЛЬШЕ неправим чим він є, бути не можна.
Бо слово «ніхто» взагалі тупориле. Але тут навіть слово «мало хто» не підійшло б. Бо «багато» обновили. Дуже багато. І це ще шалені черги аж до 16.07 стояли.

Якщо примати цифру у 50% військовозобов'язаних, яку більш-менш обгрунтували вище, то це можна оцінювати, як успіх, легалізувалися майже 2-3 мільйони, а можна і як провал, особливо враховуючи в цій цифрі значний відсоток тих хто заброньований, має відстрочку і.т.д.
Цікавіше як далі буде діяти влада.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:16

У Генштабі ЗСУ описали процес рекрутингу людей, які у добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин.
https://www.unian.ua/society/rekruting- ... 00113.html

Навіщо оці танці-шманці?
Рішення заохочення та гарантії залучення добровольців на конкретні посади полягає лише в площині:
- або надання прямого права такому всл відмови від інших посад (підрозділів, частин), окрім тієї, на яку погодився;
- або прямої заборони командирам призначати на інші посади (підрозділи, частини), окрім тієї, на яку отримав згоду всл.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:29

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.
Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.

Тепер чекаємо які дії влади будуть далі.
Що будуть робити з тими хто оновив, і тими хто не оновив.
Чи будуть давати ще період на оновлення.
Це буде чіткий показник наскільки влада сильна і може примусити виконувати прийняті закони.

Далі - повістки поштою усім, в першу чергу тим, хто оновився без броней/відстрочок (бо ж адреса актуальна). Надсилатимуть і неоновленим на адреси давно проданого житла, спробують штрафувати, поки ТЦКшникам не набридне відбиватись від позовів по судах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:33

  Hotab написав:ЛАД

Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.


«Ніхто крім заброньованих і непридатних обновляти не буде».
В цьому він неправий несильно? Мені здається БІЛЬШЕ неправим чим він є, бути не можна.
Бо слово «ніхто» взагалі тупориле. Але тут навіть слово «мало хто» не підійшло б. Бо «багато» обновили. Дуже багато. І це ще шалені черги аж до 16.07 стояли.


незаходив тижня три, а тут мене люблять і згадують. приємно. Зараз напишу розгорнуто поки є хвилина. Погарячкував я зі словом "ніхто", виявилось що є забагато сірої маси яка дуже нагадує рисами деякі братні народи. на волелюбних українців несхоже..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:34

Не заходив на форум десь 2-3 тижні, думаю що нічого не втратив, підозрюю що кожен пише те що й писав, і нівкого світогляд не змінився)).Хотів написати щодо результатів оновлення даних.
На відміну від песікотів та хотабів (які починають клеїти дурня чи ховатись у пісок якщо щось пішло в розріз  їх учікуваннями), для мене не проблема визнати що трохи помилився з прогнозом, корона не впаде.
Оновило дані 4,7 млн, з 10-11 млн. Я розраховував що цифра буде 2-3 млн макс, причому з них 80-90% такі що з різних причин не підлягають мобілізації.Так як дані про заброньованих, з відстрочкою і т.д. скоріш за все не розкриють то можемо тільки гадати до скількох з цифри 4,7млн можна дотягнутись. Частина людей оновила дані бо зараз в процесі отримання відстрочки (вступ до ВНЗ, оформляють інвалідність, догляд, бронь, дружина вагітна третім  і т.д.), хтось оновив бо йому 59, частина оновила бо за кордоном чи в окупації (якщо резерв там працює коректно)
Тим не менш більше половини з тих хто підлягає мобілізації, дані не оновили.Але визнаю я розраховував що більше людей висловить свою незгоду та недовіру владі. Виходить що активісти або на фронті або втекли закордон або активно зарішали відстрочку і залишилась переважно сіра маса, яку можна примусити виконати будь-який закон в стилі "1984" погрожуючи штрафом аж 375 євро. Починає трохи нагадувати дві сусідні країни.
Флер, як людина дотична до верхів, раджу вам  по аналогії з бредовим терміном "примусова доставка до ТЦК"  через свої канали підказати ВР реалізувати демографічний законопроект з формулюваннями типу "примусова доставка до гінеколога", "заборона походів по магазинам якщо не народила 5 дітей", штрафи можна лишити на цьому рівні
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:40

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:ЛАД

Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.


«Ніхто крім заброньованих і непридатних обновляти не буде».
В цьому він неправий несильно? Мені здається БІЛЬШЕ неправим чим він є, бути не можна.
Бо слово «ніхто» взагалі тупориле. Але тут навіть слово «мало хто» не підійшло б. Бо «багато» обновили. Дуже багато. І це ще шалені черги аж до 16.07 стояли.

Якщо примати цифру у 50% військовозобов'язаних, яку більш-менш обгрунтували вище, то це можна оцінювати, як успіх, легалізувалися майже 2-3 мільйони, а можна і як провал, особливо враховуючи в цій цифрі значний відсоток тих хто заброньований, має відстрочку і.т.д.
Цікавіше як далі буде діяти влада.


якщо правий Хотаб і у нас мільйони законослухняних потенційних мобілізованих що добровільно оновили дані, тоді можна спокійно попиваючи текілу десь на пляжі розробляти плани війни на наступні 10 років, благо моб.ресурса у нас "просто завались".
А бусики нарешті відправити по призначенню у зону БД
Letusrock
 
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