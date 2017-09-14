Додано: Чет 18 лип, 2024 10:34

Не заходив на форум десь 2-3 тижні, думаю що нічого не втратив, підозрюю що кожен пише те що й писав, і нівкого світогляд не змінився)).Хотів написати щодо результатів оновлення даних.

На відміну від песікотів та хотабів (які починають клеїти дурня чи ховатись у пісок якщо щось пішло в розріз їх учікуваннями), для мене не проблема визнати що трохи помилився з прогнозом, корона не впаде.

Оновило дані 4,7 млн, з 10-11 млн. Я розраховував що цифра буде 2-3 млн макс, причому з них 80-90% такі що з різних причин не підлягають мобілізації.Так як дані про заброньованих, з відстрочкою і т.д. скоріш за все не розкриють то можемо тільки гадати до скількох з цифри 4,7млн можна дотягнутись. Частина людей оновила дані бо зараз в процесі отримання відстрочки (вступ до ВНЗ, оформляють інвалідність, догляд, бронь, дружина вагітна третім і т.д.), хтось оновив бо йому 59, частина оновила бо за кордоном чи в окупації (якщо резерв там працює коректно)

Тим не менш більше половини з тих хто підлягає мобілізації, дані не оновили.Але визнаю я розраховував що більше людей висловить свою незгоду та недовіру владі. Виходить що активісти або на фронті або втекли закордон або активно зарішали відстрочку і залишилась переважно сіра маса, яку можна примусити виконати будь-який закон в стилі "1984" погрожуючи штрафом аж 375 євро. Починає трохи нагадувати дві сусідні країни.

Флер, як людина дотична до верхів, раджу вам по аналогії з бредовим терміном "примусова доставка до ТЦК" через свої канали підказати ВР реалізувати демографічний законопроект з формулюваннями типу "примусова доставка до гінеколога", "заборона походів по магазинам якщо не народила 5 дітей", штрафи можна лишити на цьому рівні