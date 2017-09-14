Может убыток Газпрома и есть причина войны? Потом китайцы выкупят его за 5 копеек.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39
Может убыток Газпрома и есть причина войны? Потом китайцы выкупят его за 5 копеек.
Додано: Чет 18 лип, 2024 09:39
Математик ти звичайно "від бога", тому порахую я.
Будемо брати середнє. (30+42)/2 = 36 млн., хоча нижче-приведений мною сайт дає цифру 37,4млн.
Скільки ж там чоловіків 25-60?
Знайшов такий сайт де є розподіл по віку
Людей віком 25-60 років .... акурат 50%.
Зауважу також що різниця між кількістю жінок і чоловіків в категорії 25-60 близька до 50 на 50.
Отже 36млн/4 = 9млн.
*Також зауважу що за кордон виїхали в основному жінки і діти, але порахувати це нереально. Через цей фактор кількість може бути більша за 9 млн., причому значно(на мільйон), а може і не бути.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 18 лип, 2024 10:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 18 лип, 2024 09:45
То справді ,,повезло,,. В нас тута похід в тцк ,,оновити дані,, закінчується просто. Зайти можливо, вийти ні. БЕЗ броні від підприємства, одразу на місті за пів години ВЛК. Виводять у внутрішній двір. Охорона військові з автоматами. В палатці у дворі очікування до вечора. Заїзжа автобус і о 18 вечора вивозе на ,,учбовий центр,, кого назбирали за день. В колеги сусід так ,,оновив дані,, просився додому речі зібрати. Не відпустили, сказали волонтери привезуть. Подзвонив додому, жінка з сином принесли одяг і мильно-рильне. Вечером того ж дня поїхав у ЗСУ,,вчитися,,. Колеги в кого в Резерв+ після оновлення не сходилися з військовим квитком вус або звання після очікування у черзі з п'яти ранку, оновились і додому пішли бо була броня. На документах велику Б написали і відпустили.
Додано: Чет 18 лип, 2024 09:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 лип, 2024 10:03
Якщо примати цифру у 50% військовозобов'язаних, яку більш-менш обгрунтували вище, то це можна оцінювати, як успіх, легалізувалися майже 2-3 мільйони, а можна і як провал, особливо враховуючи в цій цифрі значний відсоток тих хто заброньований, має відстрочку і.т.д.
Цікавіше як далі буде діяти влада.
Додано: Чет 18 лип, 2024 10:16
У Генштабі ЗСУ описали процес рекрутингу людей, які у добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин.
Навіщо оці танці-шманці?
Рішення заохочення та гарантії залучення добровольців на конкретні посади полягає лише в площині:
- або надання прямого права такому всл відмови від інших посад (підрозділів, частин), окрім тієї, на яку погодився;
- або прямої заборони командирам призначати на інші посади (підрозділи, частини), окрім тієї, на яку отримав згоду всл.
Додано: Чет 18 лип, 2024 10:29
Далі - повістки поштою усім, в першу чергу тим, хто оновився без броней/відстрочок (бо ж адреса актуальна). Надсилатимуть і неоновленим на адреси давно проданого житла, спробують штрафувати, поки ТЦКшникам не набридне відбиватись від позовів по судах.
Додано: Чет 18 лип, 2024 10:33
незаходив тижня три, а тут мене люблять і згадують. приємно. Зараз напишу розгорнуто поки є хвилина. Погарячкував я зі словом "ніхто", виявилось що є забагато сірої маси яка дуже нагадує рисами деякі братні народи. на волелюбних українців несхоже..
Додано: Чет 18 лип, 2024 10:34
Не заходив на форум десь 2-3 тижні, думаю що нічого не втратив, підозрюю що кожен пише те що й писав, і нівкого світогляд не змінився)).Хотів написати щодо результатів оновлення даних.
На відміну від песікотів та хотабів (які починають клеїти дурня чи ховатись у пісок якщо щось пішло в розріз їх учікуваннями), для мене не проблема визнати що трохи помилився з прогнозом, корона не впаде.
Оновило дані 4,7 млн, з 10-11 млн. Я розраховував що цифра буде 2-3 млн макс, причому з них 80-90% такі що з різних причин не підлягають мобілізації.Так як дані про заброньованих, з відстрочкою і т.д. скоріш за все не розкриють то можемо тільки гадати до скількох з цифри 4,7млн можна дотягнутись. Частина людей оновила дані бо зараз в процесі отримання відстрочки (вступ до ВНЗ, оформляють інвалідність, догляд, бронь, дружина вагітна третім і т.д.), хтось оновив бо йому 59, частина оновила бо за кордоном чи в окупації (якщо резерв там працює коректно)
Тим не менш більше половини з тих хто підлягає мобілізації, дані не оновили.Але визнаю я розраховував що більше людей висловить свою незгоду та недовіру владі. Виходить що активісти або на фронті або втекли закордон або активно зарішали відстрочку і залишилась переважно сіра маса, яку можна примусити виконати будь-який закон в стилі "1984" погрожуючи штрафом аж 375 євро. Починає трохи нагадувати дві сусідні країни.
Флер, як людина дотична до верхів, раджу вам по аналогії з бредовим терміном "примусова доставка до ТЦК" через свої канали підказати ВР реалізувати демографічний законопроект з формулюваннями типу "примусова доставка до гінеколога", "заборона походів по магазинам якщо не народила 5 дітей", штрафи можна лишити на цьому рівні
Додано: Чет 18 лип, 2024 10:40
якщо правий Хотаб і у нас мільйони законослухняних потенційних мобілізованих що добровільно оновили дані, тоді можна спокійно попиваючи текілу десь на пляжі розробляти плани війни на наступні 10 років, благо моб.ресурса у нас "просто завались".
А бусики нарешті відправити по призначенню у зону БД
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