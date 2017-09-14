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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9091909290939094
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут хтось запитував про позов про скасування штрафу тцк.
Дивіться на ютубі від 16.07 "Подаємо в суд на ТЦК" Ростислав Шапошніков.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересует мнение касательно след вопроса:

Нахожусь за границей, никакого своего майна в оставленной краине не имею, лишь счета банковские с бубликом с нечастым заходом средств для оплаты несвоих податкив. Имеет ли смысл закрывать их, если текущая власть наложит/накладёт арест. Так понимаю, что абсолютно не играет роли, и даже без счетов данная информация о стягнэнни та арэшти будет находиться в моём профиле и подпортит мне соц рейтинг незламности, но немного улучшит общую потужнисть?
timchik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Даже если не учитывать, что в этих 20% там могут быть 60+ и 25- (и наверняка есть), то в Украине осталось 9.946.460 - 1 млн. примерно 9 млн. 25-58.
Пусть даже примерно 1 млн. сегодня в силовых структурах (армия, полиция, МЧС), то остаётся примерно 8 млн. "штатских".
Так что 4,7 млн. обновивших данные не так и много - около 60%. Не знаю, надо ли было полиции и МЧС обновлять данные. Если надо было, то % обновивших будет ещё ниже. Стоит ещё учесть, что среди обновивших данные есть и 25-, которые призыву на сегодня не подлежат.
Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.
Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.


пишуть що тільки заброньованих для військових потреб 800тис

Для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей, повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine заступник міністра економіки Віталій Кіндратів
Наразі заброньовано близько 800 000 людей, тому є певний запас, наголошує він.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:18

  Hotab написав:
  BIGor написав:Стаття по Кринкам - https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/17/7466202/
Безвісти зниклі військові - 788
Загинувші військові - 262
Поранені військові - брак даних.
Населення Кринок на 2001 рік - 991 особа

Навіть якби там був голий степ (але він непридатний для оборони), крикни виконували свою надважливу роль: перемолотили сотні одиниць техніки, вбили гори орків, а головне стримували величезне угрупування біля себе , бо кринки для фюрера стали питанням принципу.

я памятаю пости Freeze на цей рахунок, де він писав мяко кажучи зовсім протилежне виділеному. тому нетреба тут телемарафонити по флерівськи "як наші кораблі бороздять простори і т.д".
А стосовно політичного/репутаційного значення Кринок (плацдарм на ЛБ) для зведень від ГШ і новин? Якось дуже нагадує "фортецю Бахмут"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  timchik написав:подпортит мне соц рейтинг незламности, но немного улучшит общую потужнисть?

ого як завернув))
  timchik написав:лишь счета банковские с бубликом с нечастым заходом средств для оплаты несвоих податкив

краще мати карту з овердрафтом, і періодично поповняти до нуля, лиш закриваючи борг.
Хоча наші можуть додуматись до чого завгодно, наприклад нагнуть банк.сферу щоб можна знімати штраф з кредитних коштів..
Letusrock
 
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