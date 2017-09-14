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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 лип, 2024 10:53
Тут хтось запитував про позов про скасування штрафу тцк.
Дивіться на ютубі від 16.07 "Подаємо в суд на ТЦК" Ростислав Шапошніков.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 10:55
Интересует мнение касательно след вопроса:
Нахожусь за границей, никакого своего майна в оставленной краине не имею, лишь счета банковские с бубликом с нечастым заходом средств для оплаты несвоих податкив. Имеет ли смысл закрывать их, если текущая власть наложит/накладёт арест. Так понимаю, что абсолютно не играет роли, и даже без счетов данная информация о стягнэнни та арэшти будет находиться в моём профиле и подпортит мне соц рейтинг незламности, но немного улучшит общую потужнисть?
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timchik
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:06
ЛАД написав:
Даже если не учитывать, что в этих 20% там могут быть 60+ и 25- (и наверняка есть), то в Украине осталось 9.946.460 - 1 млн. примерно 9 млн. 25-58.
Пусть даже примерно 1 млн. сегодня в силовых структурах (армия, полиция, МЧС), то остаётся примерно 8 млн. "штатских".
Так что 4,7 млн. обновивших данные не так и много - около 60%. Не знаю, надо ли было полиции и МЧС обновлять данные. Если надо было, то % обновивших будет ещё ниже. Стоит ещё учесть, что среди обновивших данные есть и 25-, которые призыву на сегодня не подлежат.
Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.
Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.
пишуть що тільки заброньованих для військових
потреб 800тис
Для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей, повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine заступник міністра економіки Віталій Кіндратів
Наразі заброньовано близько 800 000 людей, тому є певний запас, наголошує він.
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Letusrock
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:18
Hotab написав:
Навіть якби там був голий степ (але він непридатний для оборони), крикни виконували свою надважливу роль: перемолотили сотні одиниць техніки, вбили гори орків
, а головне стримували величезне угрупування біля себе , бо кринки для фюрера стали питанням принципу.
я памятаю пости Freeze на цей рахунок, де він писав мяко кажучи зовсім протилежне виділеному. тому нетреба тут телемарафонити по флерівськи "як наші кораблі бороздять простори і т.д".
А стосовно політичного/репутаційного значення Кринок (плацдарм на ЛБ) для зведень від ГШ і новин? Якось дуже нагадує "фортецю Бахмут"
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Letusrock
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:25
timchik написав:
подпортит мне соц рейтинг незламности, но немного улучшит общую потужнисть?
ого як завернув))
timchik написав:
лишь счета банковские с бубликом с нечастым заходом средств для оплаты несвоих податкив
краще мати карту з овердрафтом, і періодично поповняти до нуля, лиш закриваючи борг.
Хоча наші можуть додуматись до чого завгодно, наприклад нагнуть банк.сферу щоб можна знімати штраф з кредитних коштів..
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:27
timchik
нужно закрыть обязательно.
для этого нужно приехать в Львов, обратиться в Транзитний центр коштів (ТЦК) со справкой об отсутствии гнилого характера и показать мозоли от подсчета панских злотых (или иной валюты)
и попросить закрыть счета. иначе зеленский прилетит на Ф-16 и скинет на голову хаймарс
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:40
timchik написав:
Интересует мнение касательно след вопроса:
Нахожусь за границей, никакого своего майна в оставленной краине не имею, лишь счета банковские с бубликом с нечастым заходом средств для оплаты несвоих податкив. Имеет ли смысл закрывать их, если текущая власть наложит/накладёт арест. Так понимаю, что абсолютно не играет роли, и даже без счетов данная информация о стягнэнни та арэшти будет находиться в моём профиле и подпортит мне соц рейтинг незламности, но немного улучшит общую потужнисть?
если исполнительная служба не найдет никаких активов - она вернет впровадження в тцк где оно и будет лежать до Пэрэмогы. А вот если найдет - штрафы будут приходить постоянно...
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:42
Letusrock написав:
" погрожуючи штрафом аж 375 євро.
Хто планує своє життя в Неньці, той оновив дані, теоретично готовий служити.
Хто не планує тут ніякого адекватного і повноцінного життя, той сховався в підвалі і чекає на суп від мами пенсінерки, все ну дуже просто.
Мені тут на днях дзвонив добрий знайомий, випускник військового училища, намутив купив 3-ю групу інвалідності і виїхав літом 22-го, десь 40 років йому, каже я не хочу воювати, но хочу жити в Україні, трохи наївся ландонами на соціалі, бо робити по 12 годин важкою фізичною працею теж йому не кайф, я йому кажу: Артурчик, це не сумісні речі, або ти воюєш\резерві і користуєшся всіми правами, або відсидиш і будеш теж більш менш громадянином, або ніким в британіях, гішпаніях
Все просто)))
17.07 влада провела референдум по питанню чи хтось себе пов'язує з Україною, люди проголосували.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:43
tester7336 написав:
...........
интересно - это было на выборах рассказывать басни. про "прийде весна - будемо саджати"
Ну, байки о "посадках" все любят рассказывать.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:50
detroytred написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:
Интересно было бы знать, сколько среди обновивших забронированных и не годных к службе (по разным причинам - от здоровья до ухода). С учётом этого результаты могут получиться заметно хуже.
Так что Летусрок был не так уж сильно не прав.
Тепер чекаємо які дії влади будуть далі.
Що будуть робити з тими хто оновив, і тими хто не оновив.
Чи будуть давати ще період на оновлення.
Це буде чіткий показник наскільки влада сильна і може примусити виконувати прийняті закони.
Це самий цікавий принциповий момент. В оцінці характеру та напрямку дій влади по відношенню до пересічного.
Скорее, всё же, как пишет _Mykola_
, это оценка не намерений влады, а её силы.
Я силу влады оцениваю достаточно скромно. Возможно, не прав.
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ЛАД
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