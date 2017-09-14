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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90939094909590969097>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:я йому кажу: Артурчик, це не сумісні речі, або ти воюєш\резерві і користуєшся всіми правами, або відсидиш і будеш теж більш менш громадянином, або ніким в британіях, гішпаніях


такие месседжи от таких как вы лучшая агитация за британии-испании
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:57

  _hunter написав:
  timchik написав:Интересует мнение касательно след вопроса:

Нахожусь за границей, никакого своего майна в оставленной краине не имею, лишь счета банковские с бубликом с нечастым заходом средств для оплаты несвоих податкив. Имеет ли смысл закрывать их, если текущая власть наложит/накладёт арест. Так понимаю, что абсолютно не играет роли, и даже без счетов данная информация о стягнэнни та арэшти будет находиться в моём профиле и подпортит мне соц рейтинг незламности, но немного улучшит общую потужнисть?

если исполнительная служба не найдет никаких активов - она вернет впровадження в тцк где оно и будет лежать до Пэрэмогы. А вот если найдет - штрафы будут приходить постоянно...



как прийдут, так и уйдут
штрафовальщикам еще контриски пойдут за моральный ущерб и вымогаельство
был тут один, айтишников платящий военный сбор выбрал как ЦА для штрафов
(фоповцев что труднее?)
Так с него обе почки выймут
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:57

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Скільки в Україні реально ? 30-35-40-42 млн ?
десь 28. https://t.me/Analityka_Kush/1820
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:59

  fox767676 написав:
  somilitark написав:я йому кажу: Артурчик, це не сумісні речі, або ти воюєш\резерві і користуєшся всіми правами, або відсидиш і будеш теж більш менш громадянином, або ніким в британіях, гішпаніях


такие месседжи от таких как вы лучшая агитация за британии-испании

Та почекайте, коли буде умовно мирний час, то будуть вибори, на виборах в усі парламенти отримають більшість колишні військові, які вибороли собі Україну і заплатили за це своїм здоров'ям і життями, як ви гадаєте, яке у них буде відношення до тих, хто свідомо називав дурнями і рабами тих хто воює?
Дійсно, треба пливти зараз через Тису, поки є відносна можливість...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:59

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут.
він не читав перелік хвороб з наказу 402?

Он сильно не вникал во все эти процессы, думал есть логика и справедливость, список его болячек писать не буду но на 80% работ с такими не берут. Сидел в лаборатории лаборантом. 2 раза в год проходил лечение . Руководство потребовало обновить данные. Крч выводы со всего этого нехорошие. Либо решили отправить на убой всех наполовину здоровых (пользы от него всё равно не будет, это отправка тупо на убой) либо моб. ресурс закончился и начали подгребать всех, хромых, слепых, с гепатитами, диабетом и туберкулёзом. Только чтобы военком поставил галочку. Выглядит как будто президент самоустранился, военные делают как им удобно, а удобнее всего когда поставлена галочка.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:03

  somilitark написав:
  fox767676 написав:
  somilitark написав:я йому кажу: Артурчик, це не сумісні речі, або ти воюєш\резерві і користуєшся всіми правами, або відсидиш і будеш теж більш менш громадянином, або ніким в британіях, гішпаніях


такие месседжи от таких как вы лучшая агитация за британии-испании

Та почекайте, коли буде умовно мирний час, то будуть вибори, на виборах в усі парламенти отримають більшість колишні військові, які вибороли собі Україну і заплатили за це своїм здоров'ям і життями, як ви гадаєте, яке у них буде відношення до тих, хто свідомо називав дурнями і рабами тих хто воює?
Дійсно, треба пливти зараз через Тису, поки є відносна можливість...


дуже наївно
але якщо щось і буде то дістанеться на горіхи диваноїдам 91
я підкажу ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Хто планує своє життя в Неньці, той оновив дані, теоретично готовий служити.

а хто не планує то що хіба випустять? чи просто в концлагері будуть тримати далі
  somilitark написав:або ніким в британіях, гішпаніях

такої опції нема. інакше ті хто працював / мав бізнес у ЄС вже б давно були на своїх робочих місцях
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:15

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Скільки в Україні реально ? 30-35-40-42 млн ?
десь 28. https://t.me/Analityka_Kush/1820

К сожалению, это только какая-то оценка, одна из многих.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:25

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
К сожалению, это только какая-то оценка, одна из многих.

https://suspilne.media/437526-vid-28-ml ... a-riznica/
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США, ФРГ помощь урежут
єкономическое бронирование\мобилизацию выхолостят в угоду халамидникам-криптокоммунистам
да и сама экономическая инфраструктура подустала
Быть рпв с плохими параметрами в первой половине 2025
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