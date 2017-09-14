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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:29
как при феодализме . Здравствуйте северная Корея
нардеп зазначив, що побував у прифронтових містах і бачив СТО, які ремонтують військові машини. За його словами, для таких компаній можна застосовувати "економічну мобілізацію".
"Виглядає так: у вас є СТО, але вона не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника для бронювання, але воно має попит серед тих самих військових, тобто військові там постійно ладнають свої машини. Тоді ми вводимо категорію економічної мобілізації. Це означає, що на суму вартості бронювання, наприклад, щоб забронювати чотирьох працівників, СТО укладає контракт з якоюсь бригадою на безплатні послуги в межах 80 тис. грн на місяць і за це отримує право броні чотирьох працівників", — сказав він.
Нардеп пояснив, що нардепи зараз працюють над тим, щоб утілити у законопроєкті цю концепцію економічної мобілізації.
"Ми хочемо подивитися технічно зараз, як можна інтегрувати це в закон про економічне бронювання. Таким чином збалансувати і зняти напругу, щоб це не виглядало, що бронюватися зможуть тільки ті, хто мають гроші. Ми хочемо залучити максимально ефективно економічні ресурси на користь війська і саме таким чином розв'язати цю проблему", — зазначив Наталуха.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:31
Насчёт «Ніхто крім заброньованих і непридатних обновляти не буде» Letusrock, конечно, сильно преувеличил, но прав был в том, что многие (очень многие) обновлять данные не будут.
Пример обновления данных. Знаю ситуацию - сын (20 лет) данные обновил, но, сами понимаете, призыв ему не грозит; отец (40+) не обновлял.
Так что сколько из 4,7 млн. можно мобилизовать, остаётся под вопросом.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:33
fox767676 написав:
США, ФРГ помощь урежут
Єврокомісія планує "дуже скоро" внести пропозицію щодо допомоги для підтримки України. Мовиться про пакет кредитів на суму 50 мільярдів доларів.
Хотєлки це одне, а реальність інша)))
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somilitark
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:34
vitaliiangel написав:
как при феодализме . Здравствуйте северная Корея
нардеп зазначив, що побував у прифронтових містах і бачив СТО, які ремонтують військові машини. За його словами, для таких компаній можна застосовувати "економічну мобілізацію".
"Виглядає так: у вас є СТО, але вона не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника для бронювання, але воно має попит серед тих самих військових, тобто військові там постійно ладнають свої машини. Тоді ми вводимо категорію економічної мобілізації. Це означає, що на суму вартості бронювання, наприклад, щоб забронювати чотирьох працівників, СТО укладає контракт з якоюсь бригадою на безплатні послуги в межах 80 тис. грн на місяць і за це отримує право броні чотирьох працівників", — сказав він.
Нардеп пояснив, що нардепи зараз працюють над тим, щоб утілити у законопроєкті цю концепцію економічної мобілізації.
"Ми хочемо подивитися технічно зараз, як можна інтегрувати це в закон про економічне бронювання. Таким чином збалансувати і зняти напругу, щоб це не виглядало, що бронюватися зможуть тільки ті, хто мають гроші. Ми хочемо залучити максимально ефективно економічні ресурси на користь війська і саме таким чином розв'язати цю проблему", — зазначив Наталуха.
Этого наталуху так хейтят халамидники-криптокоммунисты, что кажется что вернулись в 1933-37.
без разумного использования ресурсов даже рпв с более-менее божескими параметрами не достигнуть
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fox767676
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:35
Спасибо, это я читал - "от 28 до 34 млн". Неплохая такая вилочка.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:36
Смотря каким образом завершится военный конфликт, если он, конечно, закончится в ближайшее время. Но границы 91-го ещё возможны.
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timchik
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:37
somilitark написав: fox767676 написав:
США, ФРГ помощь урежут
Єврокомісія планує "дуже скоро" внести пропозицію щодо допомоги для підтримки України. Мовиться про пакет кредитів на суму 50 мільярдів доларів.
Хотєлки це одне, а реальність інша)))
то кредиты бегунцов и забронированных цицькоцмудильников кормить
на протяжении нескольких лет
а не на ракеты и танки к контрнаступу
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fox767676
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:39
somilitark написав:
Та почекайте, коли буде умовно мирний час, то будуть вибори, на виборах в усі парламенти отримають більшість колишні військові, .
І скільки чекати? )
до того ж такого не буде. Це не ато де вискочило купа народних героїв ,зараз найбільш інформаційно розкручені волонтери вони й виграють вибори. Інша справа, що виборів може не бути. Буде умовний режим припинення вогню, воєнний стан продовжиться і буде часткова демобілізація, тоді колишні військові будуть самоорганізовуватись по інтересам і завдяки знайомствам в діюючій армії вирішувати якісь свої житєйські проблеми
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:39
fox767676 написав: somilitark написав: fox767676 написав:
США, ФРГ помощь урежут
Єврокомісія планує "дуже скоро" внести пропозицію щодо допомоги для підтримки України. Мовиться про пакет кредитів на суму 50 мільярдів доларів.
Хотєлки це одне, а реальність інша)))
то кредиты бегунцов и забронированных цицькоцмудильников кормить
на протяжении нескольких лет
а не на ракеты и танки к контрнаступу
А що пан в курсі на що підуть гроші?
Дивно, а все починалось пару хвилин назад з:
США, ФРГ помощь урежут
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somilitark
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:42
somilitark написав:
А що пан в курсі на що підуть гроші?
Дивно, а все починалось пару хвилин назад з:
бо вистачає розуму проаналізувати що обіцяли, і що сталося, і екстраполювати
черговий охуліардний пакет , з якого на армію піде 5-10%
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 18 лип, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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fox767676
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