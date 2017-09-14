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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:42
Banderlog написав: somilitark написав:
Та почекайте, коли буде умовно мирний час, то будуть вибори, на виборах в усі парламенти отримають більшість колишні військові, .
І скільки чекати? )
до того ж такого не буде. Це не ато де вискочило купа народних героїв ,зараз найбільш інформаційно розкручені волонтери вони й виграють вибори. Інша справа, що виборів може не бути. Буде умовний режим припинення вогню, воєнний стан продовжиться і буде часткова демобілізація, тоді колишні військові будуть самоорганізовуватись по інтересам і завдяки знайомствам в діюючій армії вирішувати якісь свої житєйські проблеми
Треба вірити в краще, що буде стійкий мир, з повноцінним поверненням до нормального життя.
Військові ще масово підуть у політику і будуть чинити якісний вплив на життя, згадаєте ще мої слова, хоча зараз трохи охопив песимізм....
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:45
Schmit написав:
Далі - повістки поштою усім, в першу чергу тим, хто оновився без броней/відстрочок (бо ж адреса актуальна). Надсилатимуть і неоновленим на адреси давно проданого житла, спробують штрафувати, поки ТЦКшникам не набридне відбиватись від позовів по судах.
У 560 постанові, чітко прописаний порядок надсилання на будь-яку відому адресу, і вручення там не відрізняється від оновлена\не оновлена, можна спробувати пободатися на основі відосиків "юристів" з-за кордону, але це мало допоможе, процедура описана досить грамотно.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 18 лип, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:45
d44 написав: vitaliiangel написав:
Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут.
він не читав перелік хвороб з наказу 402?
402 дуже хитровыебаный наказ
Там по многим болячкам не достаточно их иметь, а необходимы стойкие нарушения функционала.
А это чисто субъективная оценка голови ВЛК.
Сами понимаете не без злоупотреблений.
ПС Поведение хомячков, "что 100% что не возьмут" один в один с поведением при инвестировании в новострой до войны. Вера в высшую справедливость и нуль усилий спрогнозировать ситуацию.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:46
vitaliiangel написав:
Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.
Но по ВОС наверное артиллерист или нет ?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:47
fox767676 написав: somilitark написав:
А що пан в курсі на що підуть гроші?
Дивно, а все починалось пару хвилин назад з:
бо вистачає розуму проаналізувати що обіцяли, і що сталося, і екстраполювати
черговий охуліардний пакет , з якого на армію піде 5-10%
Да з логікою у пана все гуд.
Нещодавна пройшла інфа, що Німеччина( так правильно казати, а не комуняцьке ФРН, НДР вже давно немає, є єдина Німеччина) зріже військову допомогу з 8 ярдів до 4-х, але віськові заводи закрутились, немає ніяких питань у "підсказчика?"
Просто буде військова допомога частково оплачена, ну реально не буду вас перевантажувати, а то ще зависнете((((
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:51
somilitark
шановний, військові заводи Німеччини працюютьв першу чергу на заповнення прогалин власних арсеналів, по-друге на платоспроможний ринок країн НАТО , і в останню чергу - на підтримку України
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:55
fox767676 написав:somilitark
шановний, військові заводи Німеччини працюютьв першу чергу на заповнення прогалин власних арсеналів, по-друге на платоспроможний ринок країн НАТО , і в останню чергу - на підтримку України
Є факти, а є ваші твердження, якщо вам подобається жити в якіхось міфах, то я не буду заважати(((
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:55
somilitark написав: Banderlog написав:
І скільки чекати? )
до того ж такого не буде. Це не ато де вискочило купа народних героїв ,зараз найбільш інформаційно розкручені волонтери вони й виграють вибори. Інша справа, що виборів може не бути. Буде умовний режим припинення вогню, воєнний стан продовжиться і буде часткова демобілізація, тоді колишні військові будуть самоорганізовуватись по інтересам і завдяки знайомствам в діюючій армії вирішувати якісь свої житєйські проблеми
Треба вірити в краще, що буде стійкий мир, з повноцінним поверненням до нормального життя.
Військові ще масово підуть у політику і будуть чинити якісний вплив на життя, згадаєте ще мої слова, хоча зараз трохи охопив песимізм....
Не пойдут военные в политику.
Антирейтинг к военной форме фантастический.
Киевский гарнизон ходит по улицам по гражданке на всякий случай.
В Одессе военным машины палят.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:56
vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.
Но по ВОС наверное артиллерист или нет ?
ВОС взагалі не важливий, перепишуть на місці будь-який на який прийшла рознарядка.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:58
Hotab написав:BIGor
Де хоч слово «оскорбляння»??
Що, не бігунець хіба? То чого ти тут корчиш з себе.
Ти дебіл. Живи з цим.
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