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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:45
Schmit написав:
Далі - повістки поштою усім, в першу чергу тим, хто оновився без броней/відстрочок (бо ж адреса актуальна). Надсилатимуть і неоновленим на адреси давно проданого житла, спробують штрафувати, поки ТЦКшникам не набридне відбиватись від позовів по судах.
У 560 постанові, чітко прописаний порядок надсилання на будь-яку відому адресу, і вручення там не відрізняється від оновлена\не оновлена, можна спробувати пободатися на основі відосиків "юристів" з-за кордону, але це мало допоможе, процедура описана досить грамотно.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 18 лип, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:45
d44 написав: vitaliiangel написав:
Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут.
він не читав перелік хвороб з наказу 402?
402 дуже хитрый наказ
Там по многим болячкам не достаточно их иметь, а необходимы стойкие нарушения функционала.
А это чисто субъективная оценка голови ВЛК.
Сами понимаете не без злоупотреблений.
ПС Поведение хомячков, "что 100% что не возьмут" один в один с поведением при инвестировании в новострой до войны. Вера в высшую справедливость и нуль усилий спрогнозировать ситуацию.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:46
vitaliiangel написав:
Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.
Но по ВОС наверное артиллерист или нет ?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:47
fox767676 написав: somilitark написав:
А що пан в курсі на що підуть гроші?
Дивно, а все починалось пару хвилин назад з:
бо вистачає розуму проаналізувати що обіцяли, і що сталося, і екстраполювати
черговий охуліардний пакет , з якого на армію піде 5-10%
Да з логікою у пана все гуд.
Нещодавна пройшла інфа, що Німеччина( так правильно казати, а не комуняцьке ФРН, НДР вже давно немає, є єдина Німеччина) зріже військову допомогу з 8 ярдів до 4-х, але віськові заводи закрутились, немає ніяких питань у "підсказчика?"
Просто буде військова допомога частково оплачена, ну реально не буду вас перевантажувати, а то ще зависнете((((
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:51
somilitark
шановний, військові заводи Німеччини працюютьв першу чергу на заповнення прогалин власних арсеналів, по-друге на платоспроможний ринок країн НАТО , і в останню чергу - на підтримку України
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fox767676
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:55
fox767676 написав:somilitark
шановний, військові заводи Німеччини працюютьв першу чергу на заповнення прогалин власних арсеналів, по-друге на платоспроможний ринок країн НАТО , і в останню чергу - на підтримку України
Є факти, а є ваші твердження, якщо вам подобається жити в якіхось міфах, то я не буду заважати(((
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:56
vladimir07 написав:
vitaliiangel написав:
Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.
Но по ВОС наверное артиллерист или нет ?
ВОС взагалі не важливий, перепишуть на місці будь-який на який прийшла рознарядка.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:59
[quote="5748059:UA"
Антирейтинг к военной форме фантастический.
В Одессе военным машины палят.[/quote]
У кого погане відношення до військових?
У тих хто в бігах?
А палять авто малолєтки\наріки за пару доларів від рашистів, наче ви вже дорослий, а висновки як у Бетона(((
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Додано: Чет 18 лип, 2024 13:02
ЛАД написав:
Насчёт «Ніхто крім заброньованих і непридатних обновляти не буде» Letusrock, конечно, сильно преувеличил, но прав был в том, что многие (очень многие) обновлять данные не будут.
Пример обновления данных. Знаю ситуацию - сын (20 лет) данные обновил, но, сами понимаете, призыв ему не грозит; отец (40+) не обновлял.
дякую.
Хотаб так само зі своє сторони теж сильно перебільшив вважаючи 16 липня якимось судним днем де мільйони будуть битись в чергах щоб уникнути штрафу 375 євро.
375 євро це копійки в порівнянні з можливістю подивитись що буде далі в наступні півроку-рік.
тим більше були відео де навіть з пройденим ВЛК і оновленням через резерв все рівно пробували затримувати.
Якась частина суспільтва тепер може їздити без прав, пяним та з трупом в багажнику, все рівно після зупинки шлях тільки в ТЦК))
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Додано: Чет 18 лип, 2024 13:06
_Mykola_ написав:
ВОС взагалі не важливий, перепишуть на місці будь-який на який прийшла рознарядка.
Не знаю... Вчора читав пряму мову, що будуть вибирати з бази за віком та спеціальністю.
А для чого тоді вос у квитках вказується ?
Востаннє редагувалось vladimir07
в Чет 18 лип, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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