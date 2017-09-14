ЛАД написав: Спасибо, это я читал - "от 28 до 34 млн". Неплохая такая вилочка.
Не гарячкуйте.) Давайте так , якщо при оцінці кількості якась частина цілого сумнівна... в смислі не проявляє себе. то нею можно знехтувати)) хто ці люди кого не бачить державна машина? Це не діти, не пенсіонери, не вязні, не держслужбовці, не поліцаї, не військові. І боюсь що й не підпільні мільйонери) шила в мішку, не сховаєш .
Letusrock написав:375 євро це копійки в порівнянні з можливістю подивитись що буде далі в наступні півроку-рік. тим більше були відео де навіть з пройденим ВЛК і оновленням через резерв все рівно пробували затримувати.
Різницю для відсилання на відому адресу повістки для оновлених\не оновлених даних, поясните? Крім +1 штрафу за неоновлення, якщо щось пішло не так з залитими даними щодо реєстрації у реестрі? Факт вручення\не вручення, і наслідки щодо ігнору будуть в обох випадках.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 18 лип, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Вера в высшую справедливость и нуль усилий спрогнозировать ситуацию
вера в то что государство это не только казнокрады и коррупционеры, если бы знать ситуацию такой как она есть, то утонуть в тисе окажется не самый плохой вариант. Многие люди избегают неприятных новостей. Это нормально психику надо беречь.
Letusrock написав:375 євро це копійки в порівнянні з можливістю подивитись що буде далі в наступні півроку-рік.
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 13:13, всього редагувалось 3 разів.
К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.
Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на саммите HR-специалистов ведущих компаний Украины, передает "Главком".
Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 млн человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 млн человек.
timchik написав:Интересует мнение касательно след вопроса:
Нахожусь за границей, никакого своего майна в оставленной краине не имею, лишь счета банковские с бубликом с нечастым заходом средств для оплаты несвоих податкив. Имеет ли смысл закрывать их, если текущая власть наложит/накладёт арест. Так понимаю, что абсолютно не играет роли, и даже без счетов данная информация о стягнэнни та арэшти будет находиться в моём профиле и подпортит мне соц рейтинг незламности, но немного улучшит общую потужнисть?
если исполнительная служба не найдет никаких активов - она вернет впровадження в тцк где оно и будет лежать до Пэрэмогы. А вот если найдет - штрафы будут приходить постоянно...
І чому так багато не працює населення і не зрозуміло де живе і по яким телефонам шукати)))
sens написав:І чому так багато не працює населення і не зрозуміло де живе і по яким телефонам шукати)))
в осбб есть телефоны всех жильцов, в коммунальных службах тоже, в медицинской системе хелси ми, у новой почты, Укрпошты, и у моб операторов. Правда у них нет данных о возрасте, но есть имя, а значит пол известен. Кто хоть раз обращался в поддержку моб.оператора они спрашивают имя и вносят его в базу. У меня как то давно возникла проблема Я обратился, на 2е обращение мое имя они уже знали. Приват банк и Ощадбанк тоже многих знают.
«Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому діюче законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення», – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Якщо законопроєкт буде прийнято вцілому, такі військовослужбовці будуть звільнені від кримінальної відповідальності. А після повернення до частини їм буде поновлено усі виплати та забезпечення.
«Дуже важливе рішення. СЗЧ – це не тільки ті, хто не хочуть воювати, але й тисячи зламаних доль абсолютно нормальних людей. Треба дати їм можливість повернутися в нормальне життя і далі боронити Україну», – вважає Гончаренко. https://varta1.com.ua/news/dezertiram-d ... 83313.html