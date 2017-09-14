22 когенерационные газовые установки и 31 блочно-модульную котельную уже установили на объектах теплосетей в Харькове — Терехов «Шаг за шагом Харьков выполняет необходимую работу, чтобы успеть заказать, привезти и установить все необходимое оборудование, ведь мы не можем допустить ситуации, чтобы зимой более миллиона людей, которые живут здесь, остались без света, горячей воды и тепла», — отметил мэр на заседании Регионального офиса международного сотрудничества.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, передает «Суспільне Харків», общая потребность Харькова — 95 установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети», семь — на двух теплоснабжающих предприятиях городов Чугуев и Лозовая. В целом регион нуждается в 133 когенерационных установках и 75 модульных газовых котельнях.
detroytred написав:«Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому діюче законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення», – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Якщо законопроєкт буде прийнято вцілому, такі військовослужбовці будуть звільнені від кримінальної відповідальності. А після повернення до частини їм буде поновлено усі виплати та забезпечення.
«Дуже важливе рішення. СЗЧ – це не тільки ті, хто не хочуть воювати, але й тисячи зламаних доль абсолютно нормальних людей. Треба дати їм можливість повернутися в нормальне життя і далі боронити Україну», – вважає Гончаренко. https://varta1.com.ua/news/dezertiram-d ... 83313.html
І, це, на жаль, запускає спіраль яка масштабно розкручується.
Давно вже висказав своє бачення ситуації --- на розтяжці. Всі опинилися на розтяжці. І влада, і бійці, і командири, і пересічні... вся країна. Тобто за великим рахунком всі праві і кожен по своєму правий. І результат необхідний, і дотримання цінностей; і закон, і ціна.
Відповідальність і довіра. Дві складові. Довіру вже добряче підкосили... Залишилась відповідальність -- хто схоче і головне ще й зможе її взяти на себе та реалізувати. Бо судячи по наявності "Мар'яни" єдність серед можновладців не більша, ніж серед пересічних.
І, це, на жаль, запускає спіраль яка масштабно розкручується.
Давно вже висказав своє бачення ситуації --- на розтяжці. Всі опинилися на розтяжці. І влада, і бійці, і командири, і пересічні... вся країна. Тобто за великим рахунком всі праві і кожен по своєму правий. І результат необхідний, і дотримання цінностей; і закон, і ціна.
Відповідальність і довіра. Дві складові. Довіру вже добряче підкосили... Залишилась відповідальність -- хто схоче і головне ще й зможе її взяти на себе та реалізувати. Бо судячи по наявності "Мар'яни" єдність серед можновладців не більша, ніж серед пересічних.