RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9097909890999100>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 13:59

22 когенерационные газовые установки и 31 блочно-модульную котельную уже установили на объектах теплосетей в Харькове — Терехов
«Шаг за шагом Харьков выполняет необходимую работу, чтобы успеть заказать, привезти и установить все необходимое оборудование, ведь мы не можем допустить ситуации, чтобы зимой более миллиона людей, которые живут здесь, остались без света, горячей воды и тепла», — отметил мэр на заседании Регионального офиса международного сотрудничества.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, передает «Суспільне Харків», общая потребность Харькова — 95 установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети», семь — на двух теплоснабжающих предприятиях городов Чугуев и Лозовая. В целом регион нуждается в 133 когенерационных установках и 75 модульных газовых котельнях.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/17/glavnye-novosti-harkova-17-iyulya-kak-proshla-noch/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:02

  detroytred написав:«Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому діюче законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення», – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Якщо законопроєкт буде прийнято вцілому, такі військовослужбовці будуть звільнені від кримінальної відповідальності. А після повернення до частини їм буде поновлено усі виплати та забезпечення.

«Дуже важливе рішення. СЗЧ – це не тільки ті, хто не хочуть воювати, але й тисячи зламаних доль абсолютно нормальних людей. Треба дати їм можливість повернутися в нормальне життя і далі боронити Україну», – вважає Гончаренко.
https://varta1.com.ua/news/dezertiram-d ... 83313.html

Те ж саме буде з ухилянтами тощо.

Это также показатель "сили влади".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:10

  ЛАД написав:Это также показатель "сили влади".

І, це, на жаль, запускає спіраль яка масштабно розкручується.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:25

  detroytred написав:Те ж саме буде з ухилянтами тощо
100%

Зачем властям миллион врагов внутри страны?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24173
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:28

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Это также показатель "сили влади".

І, це, на жаль, запускає спіраль яка масштабно розкручується.

Давно вже висказав своє бачення ситуації --- на розтяжці.
Всі опинилися на розтяжці.
І влада, і бійці, і командири, і пересічні... вся країна.
Тобто за великим рахунком всі праві і кожен по своєму правий.
І результат необхідний, і дотримання цінностей; і закон, і ціна.

Відповідальність і довіра.
Дві складові.
Довіру вже добряче підкосили...
Залишилась відповідальність -- хто схоче і головне ще й зможе її взяти на себе та реалізувати.
Бо судячи по наявності "Мар'яни" єдність серед можновладців не більша, ніж серед пересічних.
detroytred
 
Повідомлень: 29393
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:33

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Те ж саме буде з ухилянтами тощо
100%

Зачем властям миллион врагов внутри страны?

Окрім цього, все ж таки ключове питання в іншому --- а за рахунок умовних успіхів, волонтерів та бусифікованих країна зможе пропітляти між крапельками?
Тобто достатньо їх буде чи ні?
detroytred
 
Повідомлень: 29393
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:35

  detroytred написав:Довіру вже добряче підкосили...
Залишилась відповідальність -- хто схоче і головне ще й зможе її взяти на себе та реалізувати
что значит хочет? Зеленского никто не принуждает быть президентом. Мандат на стол и послом в Занзибар. Власть для того, чтобы искать консенсус а не крайнего, на которого все можно свалить
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24173
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:38

  detroytred написав:Тобто достатньо їх буде чи ні?
я знал человека с высокой зарплатой, который мне жаловался, что весь в кредитах, потому что не хватает "на жизнь "

Потом оказалось красавица супруга любит жить на широкую ногу, ремонты по миллиону, отдых на дорогих курортах, авто каждые 3 года новая.

Конечно так жить никаких ресурсов не хватит. Необходим самоанализ куда тратятся деньги налогоплательщиков, нет ли черных дыр, поглощающих миллиарды и взамен не дающих ничего. Зачем нам столько чиновников и депутатов? Ну и т.д. улыбнул наталуха призывающий бизнес работать бесплатно. Интересно а сам он готов работать бесплатно за тарелку риса. Мы уже хз какое днище пробили с этим разделением людей на сорта.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 14:41, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24173
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:40

  detroytred написав:Давно вже висказав своє бачення ситуації --- на розтяжці.
Всі опинилися на розтяжці.

Довіру вже добряче підкосили...
Залишилась відповідальність -- хто схоче і головне ще й зможе її взяти на себе та реалізувати.
Бо судячи по наявності "Мар'яни" єдність серед можновладців не більша, ніж серед пересічних.

Все давно винайдено: існують норми, закони, конституція. Але влада ігнорує ці норми. Це корінь всього.

Нова іниціатива зе-долбойобів: у військовий час, коли гинуть люди, зе-тварини за відсоток пропонують продавати індульгенції на злочини
У Верховній Раді провели перше читання законопроєкту щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційним злочинам.
За скільки корупціонери зможуть відкупитися від покарання? Суми вказані в законопроєкті ВР:

▪️від 204 тис. до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінальної провини;
▪️від 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – нетяжкого злочину;
▪️від 20,417 млн ​​до 102 млн грн – тяжкого злочину;
▪️від 102 млн грн. до 204 млн грн. – особливо тяжкого злочину.
whois2010
 
Повідомлень: 623
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Нова іниціатива зе-долбойобів:


Сьогодні якийсь потужний день) потужні податки, акцизи, якісь нові закони )

Потужно
Andrey2512
 
Повідомлень: 1043
З нами з: 04.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9097909890999100>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707021
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3345)
18.07.2024 16:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.