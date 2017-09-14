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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9097909890999100
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:47

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Давно вже висказав своє бачення ситуації --- на розтяжці.
Всі опинилися на розтяжці.

Довіру вже добряче підкосили...
Залишилась відповідальність -- хто схоче і головне ще й зможе її взяти на себе та реалізувати.
Бо судячи по наявності "Мар'яни" єдність серед можновладців не більша, ніж серед пересічних.

Все давно винайдено: існують норми, закони, конституція. Але влада ігнорує ці норми. Це корінь всього.

Нова іниціатива зе-долбойобів: у військовий час, коли гинуть люди, зе-тварини за відсоток пропонують продавати індульгенції на злочини
У Верховній Раді провели перше читання законопроєкту щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційним злочинам.
За скільки корупціонери зможуть відкупитися від покарання? Суми вказані в законопроєкті ВР:

▪️від 204 тис. до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінальної провини;
▪️від 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – нетяжкого злочину;
▪️від 20,417 млн ​​до 102 млн грн – тяжкого злочину;
▪️від 102 млн грн. до 204 млн грн. – особливо тяжкого злочину.


Прості рішення.
Ці рідну маму продадуть і не вдавляться.
Штрафи, відкуп. Зробили з країни ломбард.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:50

  ЛАД написав:Banderlog
О демографии и рынке труда сейчас попалось такое: https://www.unian.net/economics/other/k-2025-godu-ostanetsya-25-millionov-chelovek-v-ukraine-nazrevaet-tyazhelyy-demograficheskiy-krizis-12700239.html
Там, в частности:
К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на саммите HR-специалистов ведущих компаний Украины, передает "Главком".

Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 млн человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 млн человек.

Щось в них рахівниця поламана, історично в Україні профіцит робочої сили, наочно можна глянути, що безробіття (тільки офіційне) займало 7-10% останні 10 років + ще неофіціне.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
за останній довійськовий рік 2021 профіцит робочої сили 1,7 млн. людей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:57

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Banderlog
О демографии и рынке труда сейчас попалось такое: https://www.unian.net/economics/other/k-2025-godu-ostanetsya-25-millionov-chelovek-v-ukraine-nazrevaet-tyazhelyy-demograficheskiy-krizis-12700239.html
Там, в частности:
К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на саммите HR-специалистов ведущих компаний Украины, передает "Главком".

Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 млн человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 млн человек.

Щось в них рахівниця поламана, історично в Україні профіцит робочої сили, наочно можна глянути, що безробіття (тільки офіційне) займало 7-10% останні 10 років + ще неофіціне.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
за останній довійськовий рік 2021 профіцит робочої сили 1,7 млн. людей.

це той профіцит робочої сили щоб крутити дроти руками для німецького автопрому за мінімалку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:58

  vladimir07 написав:
  _Mykola_ написав:ВОС взагалі не важливий, перепишуть на місці будь-який на який прийшла рознарядка.

Не знаю... Вчора читав пряму мову, що будуть вибирати з бази за віком та спеціальністю.
А для чого тоді вос у квитках вказується ?

А кого це наразі в Україні турбує , потрібні штурмовики - то усіх у штурмовиків , але
але це не стосується аффицеров , інший сорт.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:01

  Vadim_ написав:
  vladimir07 написав:
  _Mykola_ написав:ВОС взагалі не важливий, перепишуть на місці будь-який на який прийшла рознарядка.

Не знаю... Вчора читав пряму мову, що будуть вибирати з бази за віком та спеціальністю.
А для чого тоді вос у квитках вказується ?

А кого це наразі в Україні турбує , потрібні штурмовики - то усіх у штурмовиків , але
але це не стосується аффицеров , інший сорт.

Афффицерам також переписують, не розводьте зраду. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:21

  _Mykola_ написав:
  Vadim_ написав:
  vladimir07 написав:Не знаю... Вчора читав пряму мову, що будуть вибирати з бази за віком та спеціальністю.
А для чого тоді вос у квитках вказується ?

А кого це наразі в Україні турбує , потрібні штурмовики - то усіх у штурмовиків , але
але це не стосується аффицеров , інший сорт.

Афффицерам також переписують, не розводьте зраду. :lol:

Шо , в штурмовики?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:25

  BIGor написав:
  somilitark написав:17.07 влада провела референдум по питанню чи хтось себе пов'язує з Україною, люди проголосували.

Якось тупорило влада робить, виходить 24.04 влада заборонила консульські послуги ресурсу, а 17.07 питають чи пов'язує себе ресурс з Україною?



це розрахунок як на деяких жінок, б'є до втрати свідомості, забирає останню копійку, а вона всеодно повертається.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:51

  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:
  somilitark написав:17.07 влада провела референдум по питанню чи хтось себе пов'язує з Україною, люди проголосували.

Якось тупорило влада робить, виходить 24.04 влада заборонила консульські послуги ресурсу, а 17.07 питають чи пов'язує себе ресурс з Україною?



це розрахунок як на деяких жінок, б'є до втрати свідомості, забирає останню копійку, а вона всеодно повертається.

бьот значіт любіт
flyman
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  #<1 ... 9097909890999100
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