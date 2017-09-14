detroytred написав:Давно вже висказав своє бачення ситуації --- на розтяжці. Всі опинилися на розтяжці.
Довіру вже добряче підкосили... Залишилась відповідальність -- хто схоче і головне ще й зможе її взяти на себе та реалізувати. Бо судячи по наявності "Мар'яни" єдність серед можновладців не більша, ніж серед пересічних.
Все давно винайдено: існують норми, закони, конституція. Але влада ігнорує ці норми. Це корінь всього.
Нова іниціатива зе-долбойобів: у військовий час, коли гинуть люди, зе-тварини за відсоток пропонують продавати індульгенції на злочини
У Верховній Раді провели перше читання законопроєкту щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційним злочинам. За скільки корупціонери зможуть відкупитися від покарання? Суми вказані в законопроєкті ВР:
▪️від 204 тис. до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінальної провини; ▪️від 2,057 млн до 20,4 млн грн – нетяжкого злочину; ▪️від 20,417 млн до 102 млн грн – тяжкого злочину; ▪️від 102 млн грн. до 204 млн грн. – особливо тяжкого злочину.
Прості рішення. Ці рідну маму продадуть і не вдавляться. Штрафи, відкуп. Зробили з країни ломбард.
К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.
Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на саммите HR-специалистов ведущих компаний Украины, передает "Главком".
Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 млн человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 млн человек.
Щось в них рахівниця поламана, історично в Україні профіцит робочої сили, наочно можна глянути, що безробіття (тільки офіційне) займало 7-10% останні 10 років + ще неофіціне. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ за останній довійськовий рік 2021 профіцит робочої сили 1,7 млн. людей.
К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.
Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на саммите HR-специалистов ведущих компаний Украины, передает "Главком".
Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 млн человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 млн человек.
Щось в них рахівниця поламана, історично в Україні профіцит робочої сили, наочно можна глянути, що безробіття (тільки офіційне) займало 7-10% останні 10 років + ще неофіціне. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ за останній довійськовий рік 2021 профіцит робочої сили 1,7 млн. людей.
це той профіцит робочої сили щоб крутити дроти руками для німецького автопрому за мінімалку
_Mykola_ написав:ВОС взагалі не важливий, перепишуть на місці будь-який на який прийшла рознарядка.
Не знаю... Вчора читав пряму мову, що будуть вибирати з бази за віком та спеціальністю. А для чого тоді вос у квитках вказується ?
А кого це наразі в Україні турбує , потрібні штурмовики - то усіх у штурмовиків , але але це не стосується аффицеров , інший сорт.
Залишилось тільки надати хоч якісь аргументації-підтвердження цих тверджень. Починаючи з *то УСІХ (неофіцерів) у штурмовиків*. І закінчуючи, що аффіцеров не призначають за іншими ВОСами, а також у стрілецькі (штурмові) підрозділи.
не повірите но в офіцерів також нехватка. В піхотних батальйонах, в розвідці, в інженерах. До ком роти включно вакансії. От полковників тих да, забагато. а капітанів не густо. В нас в штабі є вакантні майорські посади. щодо штурмовиків то вони закінчились. Поповнення не було. Зара правда після мобілізації по новому обіцяють відбір в навчальних центрах . Но таке... 5 процентів на батальйон до кінця літа. А в батальйоні зара половина... но побачим. Мож там рембів наловили.) Да ще чути шо частини забезпечення розформовують і з лудших із худших готують штурмовиків...