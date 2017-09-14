vladimir07 написав:Не знаю... Вчора читав пряму мову, що будуть вибирати з бази за віком та спеціальністю. А для чого тоді вос у квитках вказується ?
Тут три моменти: 1. Військовий квиток для інфо, коли нема доступу до особової справи, бази. 2. а) як повинно бути - щоб згідно ВОС призначали на посаду або перенавчали на іншу; б) як іноді є - щоб відмовити у призначенні на вакантну посаду, бо ВОС не відповідає.
Це ж класика жанру: як відмовити, то ВОС не той або академії нема; як засунути туди, куди не хочеш, то ноу проблем.
vladimir07 написав:А кого це наразі в Україні турбує , потрібні штурмовики - то усіх у штурмовиків , але але це не стосується аффицеров , інший сорт.
Залишилось тільки надати хоч якісь аргументації-підтвердження цих тверджень. Починаючи з *то УСІХ (неофіцерів) у штурмовиків*. І закінчуючи, що аффіцеров не призначають за іншими ВОСами, а також у стрілецькі (штурмові) підрозділи.
Окрім аргументації - я так думаю.
Може займетеся цим, чому рядового оператора РЛС можна перевчити за 1 хвилину на штурмовика а бівшего прапора завскладом нельзя или того же командира части , где я біл рядовім??
Vadim_ написав:Може займетеся цим, чому рядового оператора РЛС можна перевчити за 1 хвилину на штурмовика а бівшего прапора завскладом нельзя или того же командира части , где я біл рядовім??
Можна все. Хоч Ющенка з Порошенком зробити штурмовиками...
Мені зайнятися цим? Я наче навіть трохи не схожий на революційного матроса)) І приводу для цього не давав. А вплив призначення бувших комчастин, офіцерів та прапорщиків тощо на посади рядового та сержантського складу за наявності мобресурсу цього рядового і сержантського складу я вже пояснював мабуть разів п'ять. Може моя думка і помилкова, але поки робили і роблять так. Окремі черги... І поділ на сорти (начальників та підлеглих, ранги) закладено в армійських Статутах, як базовий принцип війська - єдиноначаліє.
Зромійте мене правильно -- я згоден, що в армії багато неефективного та несправедливого... Що Віталіан та Ви по своєму праві. Але я чітко бачу, що отакі негативи введені та залишаються в армії не від гарного життя або хатєлок генералів. Просто принципи АТБ та справедливості для армії є ідеалістичними. Тобто неможливими для реалізації з тим же результатом, який є. Буде тільки гірший результат. Армія -- це перш за все результат.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 лип, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якої, зокрема, увійдуть гаубиці Caesar.
Про це повідомляє France Info.
Французьке видання пише, що ознайомилося з документом, згідно з яким, Україна отримає:
128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar, 24 легких танки. "Протитанкові ракети, вантажівки й радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання відповідно до плану, наміченого на 2024 рік", наголосили в повідомленні.
Окрім цього, наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій.
"Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом двох місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції.
Це ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій", зауважують в повідомленні.
Vadim_ написав:Може займетеся цим, чому рядового оператора РЛС можна перевчити за 1 хвилину на штурмовика а бівшего прапора завскладом нельзя или того же командира части , где я біл рядовім??
Можна все. Хоч Ющенка з Порошенком зробити штурмовиками...
Мені зайнятися цим? Я наче навіть трохи не схожий на революційного матроса)) І приводу для цього не давав. А вплив призначення бувших комчастин, офіцерів та прапорщиків тощо на посади рядового та сержантського складу за наявності мобресурсу цього рядового і сержантського складу я вже пояснював мабуть разів п'ять. Може моя думка і помилкова, але поки робили і роблять так. Окремі черги...
Много банят, за всем не уследить , ААА, вс' тоже , если ті офицер -то не штурмовик, если ті оператор РЛС по твоєму записанному еще при СССР оператор РЛС , то по х уй , сделаєм штурмовиком зрозумів ? Кстати где в окопе сейчас?
Vadim_ написав:Много банят, за всем не уследить , ААА, вс' тоже , если ті офицер -то не штурмовик, если ті оператор РЛС по твоєму записанному еще при СССР оператор РЛС , то по х уй , сделаєм штурмовиком зрозумів ? Кстати где в окопе сейчас?
Зробили штурмовиками ... авіаторів. Навіть на рівні бригади. Вже не кажучи про просто окремі призначення та відрядження у розпорядження до штурмовиків. *Зведена стрілецька бригада Повітряних Сил Збройних Сил України активно готується до виконання завдань на полі бою.* 22 Березня 2023, https://armyinform.com.ua/2023/03/22/no ... -do-boyiv/ Авіатори в стрілецькі частини, штурмовики. Аффіцери теж. От вам і "ААА, вс' тоже , если ті офицер -то не штурмовик". І комент там доречний...
З.и. не слідкуєте..., то і відповіді вам не потрібні. Наче від мене жодного твердження, яке вимагає знаходження зараз в окопі, не було. Тобто питання зовсім не "кстати".