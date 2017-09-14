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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9099910091019102>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:23

  vladimir07 написав:Не знаю... Вчора читав пряму мову, що будуть вибирати з бази за віком та спеціальністю.
А для чого тоді вос у квитках вказується ?


Тут три моменти:
1. Військовий квиток для інфо, коли нема доступу до особової справи, бази.
2.
а) як повинно бути - щоб згідно ВОС призначали на посаду або перенавчали на іншу;
б) як іноді є - щоб відмовити у призначенні на вакантну посаду, бо ВОС не відповідає.

Це ж класика жанру: як відмовити, то ВОС не той або академії нема; як засунути туди, куди не хочеш, то ноу проблем.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:25

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:
  vladimir07 написав:А кого це наразі в Україні турбує , потрібні штурмовики - то усіх у штурмовиків , але
але це не стосується аффицеров , інший сорт.


Залишилось тільки надати хоч якісь аргументації-підтвердження цих тверджень.
Починаючи з *то УСІХ (неофіцерів) у штурмовиків*. І закінчуючи, що аффіцеров не призначають за іншими ВОСами, а також у стрілецькі (штурмові) підрозділи.

Окрім аргументації - я так думаю.

Може займетеся цим,
чому рядового оператора РЛС можна перевчити за 1 хвилину на штурмовика а бівшего прапора завскладом нельзя или того же командира части , где я біл рядовім??
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:40

  Vadim_ написав:Може займетеся цим,
чому рядового оператора РЛС можна перевчити за 1 хвилину на штурмовика а бівшего прапора завскладом нельзя или того же командира части , где я біл рядовім??

Можна все.
Хоч Ющенка з Порошенком зробити штурмовиками...

Мені зайнятися цим?
Я наче навіть трохи не схожий на революційного матроса)) І приводу для цього не давав.
А вплив призначення бувших комчастин, офіцерів та прапорщиків тощо на посади рядового та сержантського складу за наявності мобресурсу цього рядового і сержантського складу я вже пояснював мабуть разів п'ять.
Може моя думка і помилкова, але поки робили і роблять так.
Окремі черги...
І поділ на сорти (начальників та підлеглих, ранги) закладено в армійських Статутах, як базовий принцип війська - єдиноначаліє.

Зромійте мене правильно -- я згоден, що в армії багато неефективного та несправедливого...
Що Віталіан та Ви по своєму праві.
Але я чітко бачу, що отакі негативи введені та залишаються в армії не від гарного життя або хатєлок генералів.
Просто принципи АТБ та справедливості для армії є ідеалістичними. Тобто неможливими для реалізації з тим же результатом, який є. Буде тільки гірший результат.
Армія -- це перш за все результат.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 лип, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:48

Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якої, зокрема, увійдуть гаубиці Caesar.

Про це повідомляє France Info.

Французьке видання пише, що ознайомилося з документом, згідно з яким, Україна отримає:

128 транспортних машин VAB,
18 артилерійських гаубиць Caesar,
24 легких танки.
"Протитанкові ракети, вантажівки й радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання відповідно до плану, наміченого на 2024 рік", наголосили в повідомленні.

Окрім цього, наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій.

"Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом двох місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції.

Це ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій", зауважують в повідомленні.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:52

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Може займетеся цим,
чому рядового оператора РЛС можна перевчити за 1 хвилину на штурмовика а бівшего прапора завскладом нельзя или того же командира части , где я біл рядовім??

Можна все.
Хоч Ющенка з Порошенком зробити штурмовиками...

Мені зайнятися цим?
Я наче навіть трохи не схожий на революційного матроса)) І приводу для цього не давав.
А вплив призначення бувших комчастин, офіцерів та прапорщиків тощо на посади рядового та сержантського складу за наявності мобресурсу цього рядового і сержантського складу я вже пояснював мабуть разів п'ять.
Може моя думка і помилкова, але поки робили і роблять так.
Окремі черги...

Много банят, за всем не уследить ,
ААА, вс' тоже , если ті офицер -то не штурмовик,
если ті оператор РЛС по твоєму записанному еще при СССР оператор РЛС , то по х уй , сделаєм штурмовиком
зрозумів ?
Кстати где в окопе сейчас?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:59

  Vadim_ написав:Много банят, за всем не уследить ,
ААА, вс' тоже , если ті офицер -то не штурмовик,
если ті оператор РЛС по твоєму записанному еще при СССР оператор РЛС , то по х уй , сделаєм штурмовиком
зрозумів ?
Кстати где в окопе сейчас?


Зробили штурмовиками ... авіаторів. Навіть на рівні бригади. Вже не кажучи про просто окремі призначення та відрядження у розпорядження до штурмовиків.
*Зведена стрілецька бригада Повітряних Сил Збройних Сил України активно готується до виконання завдань на полі бою.*
22 Березня 2023,
https://armyinform.com.ua/2023/03/22/no ... -do-boyiv/
Авіатори в стрілецькі частини, штурмовики. Аффіцери теж. От вам і "ААА, вс' тоже , если ті офицер -то не штурмовик".
І комент там доречний...

З.и. не слідкуєте..., то і відповіді вам не потрібні.
Наче від мене жодного твердження, яке вимагає знаходження зараз в окопі, не було. Тобто питання зовсім не "кстати".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:45





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:51





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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ось і законопроект про підвищення податків ВІД УРЯДУ


это хорошо
будет чуток меньше диваноидов-91
чуток больше аргументов в тяжбах с государством
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:57

  fox767676 написав:
А ось і законопроект про підвищення податків ВІД УРЯДУ


это хорошо
будет чуток меньше диваноидов-91
чуток больше аргументов в тяжбах с государством

це все на вимогу трудящіхся МВФ
flyman
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