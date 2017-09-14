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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91009101910291039104>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:частина оновила бо за кордоном чи в окупації (якщо резерв там працює коректно)

Робит отлично.
Более того, моя невоеннообязанная жена тоже смогла обновить свои данные.
Из чего можно сделать вывод, что "в базе" уже сейчас практически всё население, у кого есть ИНН и счёт в банке.

Підприємець на ринку. До жодного з них ні разу жодна група оповіщення не підходила.
Я так розумію, колективно вирішили питання...

Провели лотерею?
Востаннє редагувалось anduzenko в Чет 18 лип, 2024 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:05

И что на данный момент Украина "явно лучше в выборе и маневре средствами БпЛА", имея более 165-ти разновидностей разработок. Кроме того, полковник высоко оценил "сообразительность, ум, характер и силу духа" средневзятого украинского оператора дронов,
коли кожну ніч на росію буде летіти аналогічна російським кількість українських "шахедів", тоді полковнику буде що сказати, а так рівень заяв Буданова/Арестовича
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:10

❗️В Україні мінімум 6 млн чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої військово-облікові дані, — перший заступник комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук

Депутат каже, що така кількість порушників — доказ того, що процес оновлення даних реєстру військовозобов’язаних був зроблений «бездарно».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:15

  vitaliiangel написав:
  sens написав:І чому так багато не працює населення і не зрозуміло де живе і по яким телефонам шукати)))
в осбб есть телефоны всех жильцов, в коммунальных службах тоже, в медицинской системе хелси ми, у новой почты, Укрпошты, и у моб операторов. Правда у них нет данных о возрасте, но есть имя, а значит пол известен. Кто хоть раз обращался в поддержку моб.оператора они спрашивают имя и вносят его в базу. У меня как то давно возникла проблема Я обратился, на 2е обращение мое имя они уже знали. Приват банк и Ощадбанк тоже многих знают.

Ми прийшли з Вами до припущення що,одна фізособа може мати як один номер для всіх випадків,так і декілька,для кожного окремо. Так само в Дії верифікація по фінномеру , а в резерв встановити будь-який, наприклад встановити переадресацію на основний і той що в резерв або хелсі мі . Щодо ЖК і наявність номерів всіх власників,це не зовсім так,у випадку з охороною так само надати номер який з вами ніякий Приват24:не пов'язано. Моє твердження щодо охорони має підтвердження та допустимий доказ. Тому я радив мати на всяк випадок номери всіх операторів, надавати свої персональні дані лише при необхідності.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:17

  vitaliiangel написав:





+ Вбивають волонтерське збирання дронів, пропонуючи зменшити планку безмитного ввезення товарів з 150 Евро до 45, що на 80% робить пападання на мито при ввезенні моторів, стеків, акумуляторів та інших вартісних комплектуючих для збірки.
Дронів вже досить, держава пішла на третій мільйон, волонтерські СТОП! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:19

  Xenon написав:
❗️В Україні мінімум 6 млн чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої військово-облікові дані, — перший заступник комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук

Депутат каже, що така кількість порушників — доказ того, що процес оновлення даних реєстру військовозобов’язаних був зроблений «бездарно».


Буде час для робітників тцк план по збільшенню кількості ресурсів - не витрачати час лише на збільшення власних коштів за рахунок звільнених з бусиків
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:54

Предыстория. По сети гуляло видео где боец добил своего при отступлении. На рус тв выдали сюжет что это украинские военные.

Ага и в кустах бы ему полегчало
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:58

  vitaliiangel написав:





Про то, когда свет дадут и жару выключат в том шмыгалепрожекте "им.ощипанного как гусак сына гетьманцева" ни словечка?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:58

  _hunter написав:Ну и да: данные-то нарид обновил. Но все ли они указали реальные адреса?.. 🤔


главное власть знает кто тут в стране а кто нет.
что бы прицельно окучивать то что есть в наличии.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:26

  барабашов написав:Про то, когда свет дадут и жару выключат в том шмыгалепрожекте "им.ощипанного как гусак сына гетьманцева" ни словечка


vitaliiangel
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  #<1 ... 91009101910291039104>
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