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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9101910291039104>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:30

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:30

  timchik написав:Смотря каким образом завершится военный конфликт

Шось москальщиною почало тхнуть.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:31

  vitaliiangel написав:

Во-первых, давай ссылку на оригинал
Во-вторых, давай ссылку на оригинал

Чьи-то перепевки не интересны
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:37

  Letusrock написав:Не заходив на форум десь 2-3 тижні, думаю що нічого не втратив, підозрюю що кожен пише те що й писав, і нівкого світогляд не змінився)).Хотів написати щодо результатів оновлення даних.
На відміну від песікотів та хотабів (які починають клеїти дурня чи ховатись у пісок якщо щось пішло в розріз  їх учікуваннями), для мене не проблема визнати що трохи помилився з прогнозом, корона не впаде.
Оновило дані 4,7 млн, з 10-11 млн. Я розраховував що цифра буде 2-3 млн макс, причому з них 80-90% такі що з різних причин не підлягають мобілізації.Так як дані про заброньованих, з відстрочкою і т.д. скоріш за все не розкриють то можемо тільки гадати до скількох з цифри 4,7млн можна дотягнутись.

Як ми тебе виховали, довго прийшлось виховувати, але виховали

Вже визнаєшь свої помилки. Не повністю, але прогресс є.
І прогресс швидкий ))

Бо одразу, я від тебе чекав півтора року твої думки по ситуації, так і не дочекався

Повністю брехати ти не перестав, але прогресс до виправлення - присутній )
Продовжуй в тому ж напрямку
Зробимо з тебе людину )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:50

  somilitark написав:Хто планує своє життя в Неньці, той оновив дані, теоретично готовий служити.


а хто з родичів єрмака служить на підкажете?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:55

"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:01

tester7336
А ты, номерной, не подскажешь откуда ?

Где ты там, номерной, в России обитаешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:13

  detroytred написав:"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html

це ж виконання вимог вступу в ЄС в боротьбу з корупцією
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:18

Я там пару питаннячок запитав))

Валютний ринок в контексті ДС
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:23

vitaliiangel
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  #<1 ... 9101910291039104>
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