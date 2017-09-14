Letusrock написав:Не заходив на форум десь 2-3 тижні, думаю що нічого не втратив, підозрюю що кожен пише те що й писав, і нівкого світогляд не змінився)).Хотів написати щодо результатів оновлення даних. На відміну від песікотів та хотабів (які починають клеїти дурня чи ховатись у пісок якщо щось пішло в розріз їх учікуваннями), для мене не проблема визнати що трохи помилився з прогнозом, корона не впаде. Оновило дані 4,7 млн, з 10-11 млн. Я розраховував що цифра буде 2-3 млн макс, причому з них 80-90% такі що з різних причин не підлягають мобілізації.Так як дані про заброньованих, з відстрочкою і т.д. скоріш за все не розкриють то можемо тільки гадати до скількох з цифри 4,7млн можна дотягнутись.
Як ми тебе виховали, довго прийшлось виховувати, але виховали
Вже визнаєшь свої помилки. Не повністю, але прогресс є. І прогресс швидкий ))
Бо одразу, я від тебе чекав півтора року твої думки по ситуації, так і не дочекався
Повністю брехати ти не перестав, але прогресс до виправлення - присутній ) Продовжуй в тому ж напрямку Зробимо з тебе людину )
"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія. https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html
detroytred написав:"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія. https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html
це ж виконання вимог вступу в ЄС в боротьбу з корупцією