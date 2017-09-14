RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9101910291039104
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:23


Два дурні пишуть про те, де не мають жодного уявлення )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10011
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:31

Vadim_
але це не стосується аффицеров , інший сорт


Вадік все мріє що замість нього хтось буде штурмовиком… :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 12694
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:33

  tester7336 написав:
  _hunter написав:Ну и да: данные-то нарид обновил. Но все ли они указали реальные адреса?.. 🤔


главное власть знает кто тут в стране а кто нет.
что бы прицельно окучивать то что есть в наличии.

так даже тут "не все так однозначно": та кнопка - "я за кордоном" - она же на чистом доверии там. Что помешало ее всем поставить? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8114
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:33

Виходить, що так треба/так має бути!)))

  vitaliiangel написав:
  Hennady написав:Питається, для чого тоді був кіпіш з оновленням, якщо дані все одно є в інших реєстрах?
глоток свежего воздуха в океане дури. Обновлением власть таргетировала людей на согласных и ухылянтов. Видимо по бусифицированных есть много претензий со стороны командиров. А кто сам обновил считай доброволец и служить согласен. Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.

Ласкаво просимо до нашого столу! :D

Якщо йому пощастить, то спочатку буде піднімати не важкіше за рацію))) (ну крім броника і калаша( :D
А вже згодом - поїде ї па шити за інженерні війська, яких "скоротили/розформували", бо 80-90% перевели в піхоту!🤦🏻

Тож наповнюють зараз інженерні війська Марсу - збірна з усіх 👀 і звичайно, майже всі "непридатні у мирний час і обмежено придатні у військовий час"
Всі з своїми хронічними і не хронічними болячками🤦🏻

Слава Марсу! :lol:
Якби треба було створити справді потужну армію - я би брав приклад з Марсу! :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6565
З нами з: 18.03.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:35

  flyman написав:
  detroytred написав:"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html

це ж виконання вимог вступу в ЄС в боротьбу з корупцією

Я до того, що владі треба притримуватися одних пояснень, однієї поведінки.
Тобто тоді до всіх вимог партнерів підходити отак.

Ну і не волати про самостійність, а пояснювати чому її зменшення вигідно або і овсі необхідно. Що це ціна.
detroytred
 
Повідомлень: 29399
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101910291039104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221954
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1794)
18.07.2024 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.