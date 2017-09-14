Hennady написав:Питається, для чого тоді був кіпіш з оновленням, якщо дані все одно є в інших реєстрах?
глоток свежего воздуха в океане дури. Обновлением власть таргетировала людей на согласных и ухылянтов. Видимо по бусифицированных есть много претензий со стороны командиров. А кто сам обновил считай доброволец и служить согласен. Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.
Ласкаво просимо до нашого столу!
Якщо йому пощастить, то спочатку буде піднімати не важкіше за рацію))) (ну крім броника і калаша( А вже згодом - поїде ї па шити за інженерні війська, яких "скоротили/розформували", бо 80-90% перевели в піхоту!🤦🏻
Тож наповнюють зараз інженерні війська Марсу - збірна з усіх 👀 і звичайно, майже всі "непридатні у мирний час і обмежено придатні у військовий час" Всі з своїми хронічними і не хронічними болячками🤦🏻
Слава Марсу! Якби треба було створити справді потужну армію - я би брав приклад з Марсу!
detroytred написав:"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія. https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html
це ж виконання вимог вступу в ЄС в боротьбу з корупцією
Я до того, що владі треба притримуватися одних пояснень, однієї поведінки. Тобто тоді до всіх вимог партнерів підходити отак.
Ну і не волати про самостійність, а пояснювати чому її зменшення вигідно або і овсі необхідно. Що це ціна.