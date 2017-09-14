RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9102910391049105>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:31

Vadim_
але це не стосується аффицеров , інший сорт


Вадік все мріє що замість нього хтось буде штурмовиком… :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 12694
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:33

  tester7336 написав:
  _hunter написав:Ну и да: данные-то нарид обновил. Но все ли они указали реальные адреса?.. 🤔


главное власть знает кто тут в стране а кто нет.
что бы прицельно окучивать то что есть в наличии.

так даже тут "не все так однозначно": та кнопка - "я за кордоном" - она же на чистом доверии там. Что помешало ее всем поставить? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8114
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:33

Виходить, що так треба/так має бути!)))

  vitaliiangel написав:
  Hennady написав:Питається, для чого тоді був кіпіш з оновленням, якщо дані все одно є в інших реєстрах?
глоток свежего воздуха в океане дури. Обновлением власть таргетировала людей на согласных и ухылянтов. Видимо по бусифицированных есть много претензий со стороны командиров. А кто сам обновил считай доброволец и служить согласен. Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.

Ласкаво просимо до нашого столу! :D

Якщо йому пощастить, то спочатку буде піднімати не важкіше за рацію))) (ну крім броника і калаша( :D
А вже згодом - поїде ї па шити за інженерні війська, яких "скоротили/розформували", бо 80-90% перевели в піхоту!🤦🏻

Тож наповнюють зараз інженерні війська Марсу - збірна з усіх 👀 і звичайно, майже всі "непридатні у мирний час і обмежено придатні у військовий час"
Всі з своїми хронічними і не хронічними болячками🤦🏻

Слава Марсу! :lol:
Якби треба було створити справді потужну армію - я би брав приклад з Марсу! :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6565
З нами з: 18.03.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:35

  flyman написав:
  detroytred написав:"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html

це ж виконання вимог вступу в ЄС в боротьбу з корупцією

Я до того, що владі треба притримуватися одних пояснень, однієї поведінки.
Тобто тоді до всіх вимог партнерів підходити отак.

Ну і не волати про самостійність, а пояснювати чому її зменшення вигідно або і овсі необхідно. Що це ціна.
detroytred
 
Повідомлень: 29400
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:59

Що шановні
Наслухались воєнпенсів і парторгів...
І що отримали?
Замість того щоб 200 000 багатих заплатили тим хто може воювати
Тепер Ви всі будете платити +4 грн з літра газованої води і +10% до вартості пального і так далі і тому подібне....
А всього то що треба було зробити -це послухати Будівельника і спробувати ЙОГО зрозуміти...

Я ж Вас казав
Перше - справедливість це слово яким різні неедоумки пробують вами керувати
Друге - жити треба не ефектно а ефективно..
А в ефективному світі папуга маючи яскравий окрас і вміючий повторювати ролзумні фрази з книжок - все одно дурний папуга..
А той хто вміє приймати ефективні рішення - завжди зверху..

Такми чином повторю те що вже писав
Багатих - 5-10% від загальної кількості..
Так от
Багаті тепер сплатять всього 5-10% від необхідних 140млрд і в армію підуть згідно тієї ж квоти 5% призивників з багатих+95% призивників з бідних...
А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити...
а тепер 95% заплатять бідні..
Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27830
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:10

  budivelnik написав:

А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити...
а тепер 95% заплатять бідні..
Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.

всі платять і всі воюють. В нас рівність. Багатий ти чи бідний, дурний чи розумний...у всіх 1 голос. :lol: ваша важливість для держави тільки у вас в голові. :wink:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:всі платять і всі воюють


всі воюють - це про громадянську
в першу чергу душу відведуть на попах мпц
fox767676
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:43

  budivelnik написав:Що шановні
Наслухались воєнпенсів і парторгів...
І що отримали?
Замість того щоб 200 000 багатих заплатили тим хто може воювати
Тепер Ви всі будете платити +4 грн з літра газованої води і +10% до вартості пального і так далі і тому подібне....
А всього то що треба було зробити -це послухати Будівельника і спробувати ЙОГО зрозуміти...

Я ж Вас казав
Перше - справедливість це слово яким різні неедоумки пробують вами керувати
Друге - жити треба не ефектно а ефективно..
А в ефективному світі папуга маючи яскравий окрас і вміючий повторювати ролзумні фрази з книжок - все одно дурний папуга..
А той хто вміє приймати ефективні рішення - завжди зверху..

Такми чином повторю те що вже писав
Багатих - 5-10% від загальної кількості..
Так от
Багаті тепер сплатять всього 5-10% від необхідних 140млрд і в армію підуть згідно тієї ж квоти 5% призивників з багатих+95% призивників з бідних...
А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити...
а тепер 95% заплатять бідні..
Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.

В чому дурня чергового єралашику побачити нескладно.
Ти, як завжди, прибрехав. Факт, реал у тому, що влада не слухає ні бідних, ні бохатих, як ти.
А робить по-своєму.

Другий же нюанс -- можновладці відносяться до верстви бохатих, до тебе мільйонера. Тобто зі своїх бохатіїв і питай. Хоча в порівнянні з можновладцями ти жебрак зі своїми жалюгідними 12-14 млн. грн.

Ну третє -- на форумі тут бідних нема.

Ну і на останок: те, що ти наіпаєш і владу, і бідних -- це да, твоя особиста заслуга. Молодець. З тебе беруть приклад і інші)))

Хохма --- волав-волав про свою місію, а в результаті визнав, що тутешні і влада слухають не тебе місіонера, а інших. Сам визнав це. І неважливо, що про слухають, ти вигадав. Хохма - що сам визнав.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 лип, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29400
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:50

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:всі платять і всі воюють


всі воюють - це про громадянську
в першу чергу душу відведуть на попах мпц

:lol: повірте друже на слово що якщо почнеться релігійна війна то виграє її мпц :lol: тому, що активних віруючих в інших релігіях мало. Маловато релігійного фанатізму в київському патріархаті і монахів мало і богомольних бабок. Я навіть не буду про те що єдиного київського патріархату нема, томос це не про то) вони типу хотіли обєднати українські православні церкви а вийшов ще один розкол.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:54

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:всі платять і всі воюють


всі воюють - це про громадянську
в першу чергу душу відведуть на попах мпц

:lol: повірте друже на слово що якщо почнеться релігійна війна то виграє її мпц :lol: тому, що активних віруючих в інших релігіях мало. Маловато релігійного фанатізму в київському патріархаті і монахів мало і богомольних бабок. Я навіть не буду про те що єдиного київського патріархату нема, томос це не про то) вони типу хотіли обєднати українські православні церкви а вийшов ще один розкол.


:D
повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують
fox767676
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9102910391049105>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62857
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221954
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3370)
18.07.2024 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.