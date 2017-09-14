Додано: Чет 18 лип, 2024 20:59

Що шановні

Наслухались воєнпенсів і парторгів...

І що отримали?

Замість того щоб 200 000 багатих заплатили тим хто може воювати

Тепер Ви всі будете платити +4 грн з літра газованої води і +10% до вартості пального і так далі і тому подібне....

А всього то що треба було зробити -це послухати Будівельника і спробувати ЙОГО зрозуміти...



Я ж Вас казав

Перше - справедливість це слово яким різні неедоумки пробують вами керувати

Друге - жити треба не ефектно а ефективно..

А в ефективному світі папуга маючи яскравий окрас і вміючий повторювати ролзумні фрази з книжок - все одно дурний папуга..

А той хто вміє приймати ефективні рішення - завжди зверху..



Такми чином повторю те що вже писав

Багатих - 5-10% від загальної кількості..

Так от

Багаті тепер сплатять всього 5-10% від необхідних 140млрд і в армію підуть згідно тієї ж квоти 5% призивників з багатих+95% призивників з бідних...

А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити...

а тепер 95% заплатять бідні..

Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.