Hennady написав:Питається, для чого тоді був кіпіш з оновленням, якщо дані все одно є в інших реєстрах?
глоток свежего воздуха в океане дури. Обновлением власть таргетировала людей на согласных и ухылянтов. Видимо по бусифицированных есть много претензий со стороны командиров. А кто сам обновил считай доброволец и служить согласен. Вчера призвали моего друга, с несколькими хроническими болячками, с которыми он мог выполнять только работу без физ.нагрузок. Он шёл на ВЛК с 100% уверенностью, что его не возьмут. Сам он химик с красным дипломом. Записали в арту. Химики в армии не нужны.
Ласкаво просимо до нашого столу!
Якщо йому пощастить, то спочатку буде піднімати не важкіше за рацію))) (ну крім броника і калаша( А вже згодом - поїде ї па шити за інженерні війська, яких "скоротили/розформували", бо 80-90% перевели в піхоту!🤦🏻
Тож наповнюють зараз інженерні війська Марсу - збірна з усіх 👀 і звичайно, майже всі "непридатні у мирний час і обмежено придатні у військовий час" Всі з своїми хронічними і не хронічними болячками🤦🏻
Слава Марсу! Якби треба було створити справді потужну армію - я би брав приклад з Марсу!
detroytred написав:"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", — заявив Арахамія. https://zn.ua/ukr/anticorruption/arakha ... tsiju.html
це ж виконання вимог вступу в ЄС в боротьбу з корупцією
Я до того, що владі треба притримуватися одних пояснень, однієї поведінки. Тобто тоді до всіх вимог партнерів підходити отак.
Ну і не волати про самостійність, а пояснювати чому її зменшення вигідно або і овсі необхідно. Що це ціна.
Що шановні Наслухались воєнпенсів і парторгів... І що отримали? Замість того щоб 200 000 багатих заплатили тим хто може воювати Тепер Ви всі будете платити +4 грн з літра газованої води і +10% до вартості пального і так далі і тому подібне.... А всього то що треба було зробити -це послухати Будівельника і спробувати ЙОГО зрозуміти...
Я ж Вас казав Перше - справедливість це слово яким різні неедоумки пробують вами керувати Друге - жити треба не ефектно а ефективно.. А в ефективному світі папуга маючи яскравий окрас і вміючий повторювати ролзумні фрази з книжок - все одно дурний папуга.. А той хто вміє приймати ефективні рішення - завжди зверху..
Такми чином повторю те що вже писав Багатих - 5-10% від загальної кількості.. Так от Багаті тепер сплатять всього 5-10% від необхідних 140млрд і в армію підуть згідно тієї ж квоти 5% призивників з багатих+95% призивників з бідних... А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити... а тепер 95% заплатять бідні.. Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.
А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити... а тепер 95% заплатять бідні.. Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.
всі платять і всі воюють. В нас рівність. Багатий ти чи бідний, дурний чи розумний...у всіх 1 голос. ваша важливість для держави тільки у вас в голові.
budivelnik написав:Що шановні Наслухались воєнпенсів і парторгів... І що отримали? Замість того щоб 200 000 багатих заплатили тим хто може воювати Тепер Ви всі будете платити +4 грн з літра газованої води і +10% до вартості пального і так далі і тому подібне.... А всього то що треба було зробити -це послухати Будівельника і спробувати ЙОГО зрозуміти...
Я ж Вас казав Перше - справедливість це слово яким різні неедоумки пробують вами керувати Друге - жити треба не ефектно а ефективно.. А в ефективному світі папуга маючи яскравий окрас і вміючий повторювати ролзумні фрази з книжок - все одно дурний папуга.. А той хто вміє приймати ефективні рішення - завжди зверху..
Такми чином повторю те що вже писав Багатих - 5-10% від загальної кількості.. Так от Багаті тепер сплатять всього 5-10% від необхідних 140млрд і в армію підуть згідно тієї ж квоти 5% призивників з багатих+95% призивників з бідних... А якби тутешні не слухали реуголкінів про відповідальність можновладців, а слухали простих ларьочників...дивишся і влада б підтягнулась і дала можливість багатим платити... а тепер 95% заплатять бідні.. Це Вам яскраво продемонструє що таке вміння розуміти причини і наслідки своїх вподобань.
В чому дурня чергового єралашику побачити нескладно. Ти, як завжди, прибрехав. Факт, реал у тому, що влада не слухає ні бідних, ні бохатих, як ти. А робить по-своєму.
Другий же нюанс -- можновладці відносяться до верстви бохатих, до тебе мільйонера. Тобто зі своїх бохатіїв і питай. Хоча в порівнянні з можновладцями ти жебрак зі своїми жалюгідними 12-14 млн. грн.
Ну третє -- на форумі тут бідних нема.
Ну і на останок: те, що ти наіпаєш і владу, і бідних -- це да, твоя особиста заслуга. Молодець. З тебе беруть приклад і інші)))
Хохма --- волав-волав про свою місію, а в результаті визнав, що тутешні і влада слухають не тебе місіонера, а інших. Сам визнав це. І неважливо, що про слухають, ти вигадав. Хохма - що сам визнав.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 лип, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
всі воюють - це про громадянську в першу чергу душу відведуть на попах мпц
повірте друже на слово що якщо почнеться релігійна війна то виграє її мпц тому, що активних віруючих в інших релігіях мало. Маловато релігійного фанатізму в київському патріархаті і монахів мало і богомольних бабок. Я навіть не буду про те що єдиного київського патріархату нема, томос це не про то) вони типу хотіли обєднати українські православні церкви а вийшов ще один розкол.
всі воюють - це про громадянську в першу чергу душу відведуть на попах мпц
повірте друже на слово що якщо почнеться релігійна війна то виграє її мпц тому, що активних віруючих в інших релігіях мало. Маловато релігійного фанатізму в київському патріархаті і монахів мало і богомольних бабок. Я навіть не буду про те що єдиного київського патріархату нема, томос це не про то) вони типу хотіли обєднати українські православні церкви а вийшов ще один розкол.
повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують