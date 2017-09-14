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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9103910491059106>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:08

  fox767676 написав:

:D
повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують
а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру?
Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:16

  Banderlog написав:повірте друже на слово що якщо почнеться релігійна війна то виграє її мпц
потому что русские в душе рабы, поэтому любой лидер их объединяет. Хоть Сталин хоть питун. Рабу нужен хозяин который скажет что ему делать. Настоящие фанатики бабушки мпц. Они ездят в паломнические туры и таскают за собой детей, заставляют их присутствовать на службе и делать вид что молятся. В гкц я такого безумия не встречал. Хотя нет, было, пешком шли с Тернополя в Зарваницю. 60км!!!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 22:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:20

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:

:D
повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують
а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру?
Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами)


ні-ні-ні, повернення до історичного матеріалізму, може подекуди з остервенінням з вкрапленням богоборчества.
Ви дивились "Кніга Ілая"2009р?
Ось там після всесвітньої війни біблії цілеспрямовано поспалювали
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:24

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:повірте друже на слово що якщо почнеться релігійна війна то виграє її мпц
потому что русские в душе рабы, поэтому любой лидер их объединяет. Хоть Сталин хоть питун. Рабу нужен хозяин который скажет что ему делать. Настоящие фанатики бабушки мпц. Они ездят в паломнические туры и таскают за собой детей, заставляют их присутствовать на службе и делать вид что молятся. В гкц я такого безумия не встречал. Хотя нет, было, пешком шли с Тернополя в Зарваницю. 60км!!!

поляки взагалі на колінах ідуть, хоча і не 6 км
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не, паломничество у них как раз норм :D

Паломнический Центр при ОВЦС Украинской Православной Церкви приглашает Вас совершить в 2020 году паломнические поездки по различным направлениям: Греция, Святая Земля (Израиль), Грузия, также Румыния, поклониться святыням Прибалтики и христианским всемирным святыням Европы: в Италии, Франции и Германии.

НАПРАВЛЕНИЯ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК:
АФОН БЕЛЬГІЯ БІЛАРУСЬ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ВІРМЕНІЯ ГРЕЦІЯГРУЗІЯ ЕСТОНІЯЄГІПЕТІЗРАЇЛЬІРЛАНДІЯІСПАНІЯІТАЛІЯЙОРДАНІЯКІПРКРІТ ЛАТВІЯ ЛИТВА ЛЮКСЕМБУРГ МАЛЬТА НІМЕЧЧИНА ПОЛЬЩА ПОРТУГАЛІЯ РОСІЯ РУМУНІЯ СЕРБІЯ СИНАЙ США ТУРЦІЯ УКРАЇНА ФРАНЦІЯ ЧЕХІЯ ЧОРНОГОРІЯ
ПОЇЗДКИ
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:39

Українські воїни йдуть на смерть заради захисту держави, а Слуги народу у Києві замість порятунку воїнів проголосували закон про… порятунок корупціонерів!

Сьогодні фракція Слуга народу у Верховній Раді проголосувала закон 11340, що дозволяє будь-якому корупціонеру, якого спіймали на хабарі, миттєво відкупатись, укладаючи на певну суму угоду зі слідством, причому після укладання угоди слідство має припинятись, і встановлювати інших фігурантів справи слідчим забороняється!

Тобто сенс закону такий - як тільки НАБУ та САП затримують на хабарі чергового Слугу народу, він миттєво укладає угоду, платить кошти, стає невинним та непідсудним, і слідство вже не має право щось розслідувати, не можна шукати з ким ділився хабарник, хто його "дахував", хто дозволяв.

Фактично, розслідування хабарів буде швидко обмежуватись одним депутатом або держслужбовцем!

Такої норми нема в жодній демократичній країні світу.

Проти цього закону виступили усі наші західні партнери.

Проти цього офіційно виступили детективи НАБУ.

Проти цього офіційно виступили прокурори САП.

Проти цього офіційно виступив антикорупційний комітет Верхвоної Ради.

Але сьогодні більшістю голосів фракції Слуга народу законопроект був ухвалений, 231 депутат проголосували «за».

На фронті нема дронів, держава не купляє, нема фортифікацій, не вистачає боєприпасів, машин, людей, та всього. Гинуть люди, щодня, багато десятків людей.

А нахабні негідники під куполом у Києві отримали команду з офісу, і рятують Зеленського та його партію від кримінальних справ. В той час як сам Зеленський робить промови, щоб західні партнери дали Україні більше грошей.

Сьогодні Верховна Рада реально зрадила національним інтересам під час війни, зганьбила державу. Зеленський має відміняти рішення своєї партії і негайно накласти вето на цей ганебний закон

Юрій БУТУСОВ
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

лікбез теорії з ігр: мін-макс, конкорд та інші стратегії, за три дня або 2-3 тижні, око-за-око (теж актуально)

Д- думайте
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 лип, 2024 23:04, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:52



Все чаще пишут что Байден вот-вот снимет свою кандидатуру. За сегодня 4й пост об этом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:07

, о том, что нужно мобилизовывать 18-летних, заявил в интервью Euronews экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер, подчеркнув, что ни одна другая война в истории не велась 40-летними, поэтому «вам нужно набрать 18-летних, 20-летних и 21-летних».
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:09

  vitaliiangel написав:
, о том, что нужно мобилизовывать 18-летних, заявил в интервью Euronews экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер, подчеркнув, что ни одна другая война в истории не велась 40-летними, поэтому «вам нужно набрать 18-летних, 20-летних и 21-летних».

хорошу людину даалдєром не назвуть
flyman
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  #<1 ... 9103910491059106>
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