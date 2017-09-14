Додано: Чет 18 лип, 2024 22:39

Українські воїни йдуть на смерть заради захисту держави, а Слуги народу у Києві замість порятунку воїнів проголосували закон про… порятунок корупціонерів!



Сьогодні фракція Слуга народу у Верховній Раді проголосувала закон 11340, що дозволяє будь-якому корупціонеру, якого спіймали на хабарі, миттєво відкупатись, укладаючи на певну суму угоду зі слідством, причому після укладання угоди слідство має припинятись, і встановлювати інших фігурантів справи слідчим забороняється!



Тобто сенс закону такий - як тільки НАБУ та САП затримують на хабарі чергового Слугу народу, він миттєво укладає угоду, платить кошти, стає невинним та непідсудним, і слідство вже не має право щось розслідувати, не можна шукати з ким ділився хабарник, хто його "дахував", хто дозволяв.



Фактично, розслідування хабарів буде швидко обмежуватись одним депутатом або держслужбовцем!



Такої норми нема в жодній демократичній країні світу.



Проти цього закону виступили усі наші західні партнери.



Проти цього офіційно виступили детективи НАБУ.



Проти цього офіційно виступили прокурори САП.



Проти цього офіційно виступив антикорупційний комітет Верхвоної Ради.



Але сьогодні більшістю голосів фракції Слуга народу законопроект був ухвалений, 231 депутат проголосували «за».



На фронті нема дронів, держава не купляє, нема фортифікацій, не вистачає боєприпасів, машин, людей, та всього. Гинуть люди, щодня, багато десятків людей.



А нахабні негідники під куполом у Києві отримали команду з офісу, і рятують Зеленського та його партію від кримінальних справ. В той час як сам Зеленський робить промови, щоб західні партнери дали Україні більше грошей.



Сьогодні Верховна Рада реально зрадила національним інтересам під час війни, зганьбила державу. Зеленський має відміняти рішення своєї партії і негайно накласти вето на цей ганебний закон



Юрій БУТУСОВ