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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9103910491059106
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:20

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
, о том, что нужно мобилизовывать 18-летних, заявил в интервью Euronews экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер, подчеркнув, что ни одна другая война в истории не велась 40-летними, поэтому «вам нужно набрать 18-летних, 20-летних и 21-летних».

хорошу людину даалдєром не назвуть

Щоб сподобатись муху - треба 52-річних безсіткіівочиків відправляти.
«той випадок , коли твій мазохізм не обмежується дрібʼязковістю і побутовим халамидництвом».
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Песикот на месте.
Будивельник на месте.
Успих, он же Долярчик - на месте.

Где холява и Флер? У меня для них интересные новости.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:34

  dimo_0n написав:Песикот на месте.
Будивельник на месте.
Успих, он же Долярчик - на месте.

Где холява и Флер? У меня для них интересные новости.

мабуть насолоджуються покращеннями із е.е.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:39

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:

:D
повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують
а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру?
Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами)


ні-ні-ні, повернення до історичного матеріалізму, може подекуди з остервенінням з вкрапленням богоборчества.
Ви дивились "Кніга Ілая"2009р?
Ось там після всесвітньої війни біблії цілеспрямовано поспалювали
:lol: нічого у вас не вийде) прочитайте 451 по фарангейту.-

Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?

— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я всё забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно.
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