Додано: Чет 18 лип, 2024 23:39

fox767676 написав: Banderlog написав: fox767676 написав:





повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують повіртте я не міжконфесійний конфлікт мав на увазі. ну точно не між християнами )) пцу трохи легше тому що їх менше, не так дратують а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру?

Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами) а що ви мали на увазі ? Гоніння на віру?Поворот до неоязичництва? Зара язичництво пропагується) вікінги, вальхалла, наколки з рунами)



ні-ні-ні, повернення до історичного матеріалізму, може подекуди з остервенінням з вкрапленням богоборчества.

Ви дивились "Кніга Ілая"2009р?

Ось там після всесвітньої війни біблії цілеспрямовано поспалювали ні-ні-ні, повернення до історичного матеріалізму, може подекуди з остервенінням з вкрапленням богоборчества.Ви дивились "Кніга Ілая"2009р?Ось там після всесвітньої війни біблії цілеспрямовано поспалювали

нічого у вас не вийде) прочитайте 451 по фарангейту.-Хотите присоединиться к нам, Монтэг?— Да.— Что вы можете нам предложить?— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!— Но я всё забыл!— Нет, ничто не исчезает бесследно.