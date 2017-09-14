flyman написав:
хорошу людину даалдєром не назвуть
Щоб сподобатись муху - треба 52-річних безсіткіівочиків відправляти.
«той випадок , коли твій мазохізм не обмежується дрібʼязковістю і побутовим халамидництвом».
|
|
|
Додано: Чет 18 лип, 2024 23:20
Щоб сподобатись муху - треба 52-річних безсіткіівочиків відправляти.
«той випадок , коли твій мазохізм не обмежується дрібʼязковістю і побутовим халамидництвом».
Додано: Чет 18 лип, 2024 23:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Песикот на месте.
Будивельник на месте.
Успих, он же Долярчик - на месте.
Где холява и Флер? У меня для них интересные новости.
Додано: Чет 18 лип, 2024 23:34
Додано: Чет 18 лип, 2024 23:39
нічого у вас не вийде) прочитайте 451 по фарангейту.-
Хотите присоединиться к нам, Монтэг?
— Да.
— Что вы можете нам предложить?
— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.
— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?
— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.
— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.
— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.
— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?
— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.
— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!
— Но я всё забыл!
— Нет, ничто не исчезает бесследно.
Додано: Чет 18 лип, 2024 23:54
Додано: П'ят 19 лип, 2024 01:37
Если наложат арест то уже ничего не закроете, будут висеть арестованными, и все заходящие на счет деньги будут идти на оплату штрафа.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|